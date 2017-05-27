Гендиректор «Тосно» сообщил, что клуб подписал контракт на проведение игр РФПЛ на «Петровском»

«Тосно» подписал соглашение на проведение домашних матчей в следующем розыгрыше Премьер-лиги на стадионе «Петровский».

«Да, контракт мы заключили. С Новгородом не получилось, так что мы будем играть там», – сказал генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко.

Напомним, что «Зенит», проводивший до этих пор свои игры на «Петровском», со следующего сезона будет выступать на новой арене «Санкт-Петербург».

Команда Дмитрия Парфенова заслужила право на участие в РФПЛ по итогам минувшего сезона ФНЛ, завершив первенство на второй строчке в турнирной таблице. Таким образом, команда из Ленинградской области впервые с своей истории сыграет в высшем дивизионе страны.