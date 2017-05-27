«Манчестер Юнайтед» выбирает между Моурой и Виллианом

Нападающий «ПСЖ» Лукас Моура входит в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport Witness. Британцы уже сделали запрос в офис парижского клуба относительно возможного перехода 24-летнего бразильца.

В «МЮ» уверены, что заполучить Моуру будет легче, чем футболиста «Челси» Виллиана. Стоит отметить, что манкунианцы имели возможность купить Моуру у «Сан-Паулу» еще в 2012 году, но в итоге полузащитник перешел в «ПСЖ».

В этом сезоне бразилец в чемпионате Франции сыграл 32 матча, забил в них 12 голов и сделал семь результативных передач.