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  • Лучший бомбардир чемпионата Австрии, которым интересовался ЦСКА, может перейти в «Спартак»

Лучший бомбардир чемпионата Австрии, которым интересовался ЦСКА, может перейти в «Спартак»

26 мая 2017, 19:46
17

Нападающий «Аустрии» Оларенваю Кайоде попал в сферу интересов «Спартака». По информации Completesportsnigeria, в услугах 24-летнего форварда также заинтересованы два клуба из Бундеслиги и один представитель АПЛ.

Отметим, что Кайоде попрощался с болельщиками венского клуба на своей странице в фейсбуке и в ближайшее время определится со своим будущим. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован ЦСКА.

В нынешнем сезоне нигериец провел за «Аустрию» во всех турнирах 48 матчей и забил 24 гола. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Австрии.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Австрия. Бундеслига Спартак Аустрия Кайоде Оларенваю
Комментарии (17)
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forward33
1495818021
Если он центр. форвард, то нах спартаку у них и так Адриано и Зе, где этот будет играть
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МАКАРШВЕД
1495820753

В линию атаки, в защиту, хотя бы по игроку приобрели нормальных, перед ЛЧ. Полузащитников в Спартаче хватает
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Garrincha58
1495820921
опять какой то черненький ну любят они их
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Диктор
1495821178
В Спартак.
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Д Альбертини
1495821660
Надо посмотреть в нете инфу, Кто он и что он.. на слух, ни о чем пока мне его имя не говорит, увы..
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Dimoshka96
1495822460
Если взять вместо Мельгарехо, то получим качественную глубину атакующей части состава
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Masteralex
1495823484
Только не в ЦСКА, хватит с нас бревнонегров, у ЦСКА всё в порядке с нападающими, ещё и с российским паспортом все!
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GeorgeXIII
1495834719
В ЦСКА его
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NEON-SM
1495863098
Спартак бы лучше поискал центрального защитника и плеймейкера типо Алекса в своё время, а форвардов и так за глаза, если только вместо Мельгарехо
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