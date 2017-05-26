Лучший бомбардир чемпионата Австрии, которым интересовался ЦСКА, может перейти в «Спартак»

Нападающий «Аустрии» Оларенваю Кайоде попал в сферу интересов «Спартака». По информации Completesportsnigeria, в услугах 24-летнего форварда также заинтересованы два клуба из Бундеслиги и один представитель АПЛ.

Отметим, что Кайоде попрощался с болельщиками венского клуба на своей странице в фейсбуке и в ближайшее время определится со своим будущим. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован ЦСКА.

В нынешнем сезоне нигериец провел за «Аустрию» во всех турнирах 48 матчей и забил 24 гола. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Австрии.