Кононов: «Не стал бы говорить, что этот сезон РФПЛ стал слабейшим за последние семь-восемь лет»

Главный тренер «Терека» Олег Кононов не согласился с мнением, что нынешний сезон РФПЛ стал слабейшим за последние годы. По словам специалиста, в Премьер-лиге увеличилось число команд, претендующих на трофеи.

Напомним, что по итогам сезона чемпионом России стал «Спартак», который не выигрывал золотых медалей РФПЛ с 2001 года.

– Есть мнение, что этот сезон РФПЛ стал слабейшим за последние семь-восемь лет. Согласны?

– Я бы не стал так говорить. Да, мы лишились нескольких сильных легионеров и отечественных футболистов в силу возраста, от чего, возможно, пострадало качество игры. Но у нас появилась большая группа команд, которая хочет выигрывать трофеи. Был хороший сезон на европейской арене, где мы завоевали на следующий сезон еще одно место в Лиге чемпионов.