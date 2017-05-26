ЦСКА поздравил Гинера с днем рождения

Пресс-служба ЦСКА опубликовала поздравления президенту команды Евгению Гинеру с днем рождения. В пятницу, 26 мая ему исполнилось 57 лет.

«Коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные армейские болельщики от всей души поздравляют президента клуба Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия! Уверены, что под руководством Евгения Ленноровича армейский клуб одержит еще немало ярких побед!» – говорится в поздравлении.

Стоит отметить, что Гинер пришел в ЦСКА в феврале 2001 года. Под его руководством армейский клуб выиграл 20 трофеев.