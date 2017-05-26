Спортдиректор «Рубина»: «Жизнь покажет, какой Грасия тренер»

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев заявил, что руководство не сомневается в профессионализме испанского главного тренера Хави Грасии.

«Я хочу сказать о том, что жизнь покажет, какой Грасия тренер. На сегодня Хави востребован в Испании, у него есть предложения из Ла Лиги, и это никакие не слухи. Это говорит о том, что в его профессиональных качествах в Испании по-прежнему никто не сомневается, тот же Мануэле Пеллегрини, уходя в «Манчестер Сити», рекомендовал Грасию на пост главного тренера «Малаги». И мы тоже в нем не сомневаемся.

Когда мы приглашали Хави, то говорили о долгосрочном периоде сотрудничества, но и в первый год мы очень надеялись на положительный результат. Однако в принципе произошло то, что должно было случиться: новая команда, новый тренерский штаб не смогли сразу дать результат. Процесс адаптации прошел очень нервно и неоднозначно, во многом нужно разбираться. Но в профессионализме Хави Грасии мы не сомневаемся.

Я повторюсь, в его квалификации у нас нет сомнений. Но решение будет принято на попечительском совете, у меня есть мнение на этот счет, но считаю, что пока его рано озвучивать, я его выскажу президенту клуба и спонсорам, если будет необходимость.

Покажет себя, если вернется домой? Я в этом не сомневаюсь, потому что опыт в России для него будет положительным. У него действительно есть предложения по работе от нескольких клубов», – рассказал Фахриев.

Напомним, что в сезоне-2016/2017 «Рубин» занял девятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.