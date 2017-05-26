Орлов: «У «Зенита» большой зуб на «Спартак»

Известный российский футбольный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов рассказал о планах команды из Санкт-Петербурга на предстоящий сезон. Он считает, что в сезоне-2017/2018 сине-бело-голубые постараются отобрать чемпионский титул у «Спартака».

«У «Зенита» сейчас большой такой зуб на нового чемпиона, хотим отобрать чемпионство в 2018-м году, и весь год будем идти под этим лозунгом.

«Спартак» ждал титула 16 лет, а мы за это время четырежды чемпионы страны. Ну что брать Советский союз? Там все было другое», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

В прошедшем сезоне «Зенит» закончил турнир на третей строчке турнирной таблицы, уступив «Спартаку» и ЦСКА.