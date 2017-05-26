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Орлов: «У «Зенита» большой зуб на «Спартак»

26 мая 2017, 06:19
39

Известный российский футбольный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов рассказал о планах команды из Санкт-Петербурга на предстоящий сезон. Он считает, что в сезоне-2017/2018 сине-бело-голубые постараются отобрать чемпионский титул у «Спартака».

«У «Зенита» сейчас большой такой зуб на нового чемпиона, хотим отобрать чемпионство в 2018-м году, и весь год будем идти под этим лозунгом.

«Спартак» ждал титула 16 лет, а мы за это время четырежды чемпионы страны. Ну что брать Советский союз? Там все было другое», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

В прошедшем сезоне «Зенит» закончил турнир на третей строчке турнирной таблицы, уступив «Спартаку» и ЦСКА.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (39)
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МАКАРШВЕД
1495771167
Причем здесь Советский союз? Спартак с 1992 года по 2001 год 9 раз чемпионом был, зенит пальцем в носу ковырялся. У Орлова вся желчь выходит из-за того что с канала МАТЧ-ТВ погнали. Как бы зуб не обломился, в новом сезоне не только Спартак на Чемпионство претендует но и ЦСКА, то же Динамо.....
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АртурZaСМ
1495772655
А ты не бери Советский Союз ты возьми с 1991 по 2001 год? Сколько раз тогда Спартак был чемпионом и сколько Зенит? Ну что? Эх Орёл Орёл противно слушать такие высказывания от человека , который в этом деле не одну собаку съел...
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piligrim1986
1495775675
а у Спартака большой ..УЙ на зенит
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lekseij2007
1495778075
Конченный ублюдок! Сиди дома и дрочи на свой Зенит!
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Александр52
1495779049
Ужас что у нас творится в футболе. Комментаторам снятся сны, вчера про увольнение с МАТЧ ТВ и его банкротстве, сегодня вот кошмары про чемпионство Спартака и возрождение Зенита, интересно, а что будет завтра. Ну позвоните на конец кто нибудь доктору, иначе мы все сойдём с ума, или уже сошли?
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paracetamol
1495780189
И в этом году мясных выдрали, даже при Луческу. А во втором матче судейку свини купили.
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APchelov
1495784600
Гена! Зенит отомстит за твоё увольнение )
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Влад-20
1495785560
Как фанат одного клуба может комментировать первенство страны ? Этот вопрос должен быть закрыт лишением аккредитации на все матчи, если он фанат то его место на трибуне , а не у микрофона.
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кеша_КБ
1495791021
- Орлов, Вы пожилой и уважаемый человек!, и я понимаю, что футбол времён СССР для Вас - горечь (Зенит в 1984г. завоевал золото в первый и в последний раз! в истории СССР), а Спартак был золотым 12 раз!!!,и в истории России уже 10 раз!!!, уж ни поэтому ли у всех "вас" зубы болят!?.Посетите дантиста!...и давайте быть объективными, и попридержим эмоции!, лучше выплёскивайте их на футбольном поле!...Сегодня! - Спартак Выше всех!!! Спартак - Чемпион!!!, 22-х кратный!!!, а это - солидное достижение!!!, попробуйте повторить!)))
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dimag
1495795104
Будут идти с золотой фиксой под лозунгом - "Газпром - мечты сбываются!"
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