Тихонов: «Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после первого матча за место в РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:1) выразил надежду, что в ответной игре судейство не повлияет на исход противостояния.

Напомним, вторая игра пройдет 28 мая в Туле. Начало – в 18:00 по московскому времени.

«Испугались во втором тайме. Не ждал, что гости будут использовать длинные передачи. В концовке нам повезло. Накопилась усталость от сезона.

В первом тайме мы должны были забивать больше. Победе рад, как минимум три дня будет хорошее настроение. Просил перед игрой ребят отстраниться, собраться с мыслями.

Вы думаете, что в Туле будет легко? Будет тяжеленная игра. Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю», – сказал Тихонов.