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    Тихонов: «Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после первого матча за место в РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:1) выразил надежду, что в ответной игре судейство не повлияет на исход противостояния.

    Напомним, вторая игра пройдет 28 мая в Туле. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    «Испугались во втором тайме. Не ждал, что гости будут использовать длинные передачи. В концовке нам повезло. Накопилась усталость от сезона.

    В первом тайме мы должны были забивать больше. Победе рад, как минимум три дня будет хорошее настроение. Просил перед игрой ребят отстраниться, собраться с мыслями.

    Вы думаете, что в Туле будет легко? Будет тяжеленная игра. Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю», – сказал Тихонов.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    25.05.2017 20:25
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 26 мая 2017, 13:19

      Лучше за своим вратарём смотрите, чтоб его не купили. А то как Спартак, выставил вратаря-дырку.

      0
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 26 мая 2017, 13:03

      Удачи Енисею и Тихонову.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 26 мая 2017, 07:22

      Играй Андрюха

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 26 мая 2017, 05:29

      Тихонов показал свою мудрость и состоятельность как тренер.Пусть не сразу и не всё получается....Не хватает пока опыта...Но это приходящее У Андрея были прекрасные учителя.Удачи вам Енисей и Тихонов!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 26 мая 2017, 05:26

      Енисею нужно взять на вооружение бразильское правило и забивать больше чем Арсенал.Вообще то несправедливо будет что клуб из сибирского региона не пустят в "вышку".Получается у нас чемпионат только для западной части страны?Если по спортивной составляющей команда выходит в турнир рангом выше,другим клубан нехрен ныть про перелёты и т д..Пусть примут и то что этому клубу тоже некомильфо будет ездить на выезды...А что бы было если вдруг Рома Абрамович создал свой российский "Челси"а Анадыре?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 26 мая 2017, 03:26

      Енисей самая мощная река

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 мая 2017, 23:27

      Думаю, ни Енисей, ни Хабаровск в вышку не пустят...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 25 мая 2017, 21:13

      Енисей не плохую игру показал в целом .Не хочется, чтобы в Туле все решил судья. А судьи кто?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > МАКАРШВЕД 25 мая 2017, 21:33

      Именно так !

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > МАКАРШВЕД 25 мая 2017, 21:33

      Что же так мелко? Готов заранее списать на судью?) Сельдяков судья, игра покажет, рано оправдываться.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > xLINDAx 25 мая 2017, 22:18

      Я про игру , а не про судью !

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      xLINDAx > dok66 25 мая 2017, 22:21

      Да как бы ответ то не тебе был)

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > dok66 25 мая 2017, 22:21

      Там стрелкой показано кому отвечаешь.

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      dok66 > xLINDAx 25 мая 2017, 22:24

      Не обратил внимания .Извини .

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      xLINDAx > dok66 25 мая 2017, 22:29

      Да, ничего.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 мая 2017, 21:03

      Не просто так Арсенал Ростов катанул. Боюсь решили Арсенал оставить в РФПЛ, а Ростов без еврокубков. Боюсь засудят Енисей, у Тулы спонсор РОСТЕХ. Мафия.

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      xLINDAx > kykyi 25 мая 2017, 21:08

      Ничего так выдали). Боюсь, вы подвержены эскапизму)

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      kykyi > xLINDAx 25 мая 2017, 21:22

      Боюсь что это реальность. Не первый месяц идут разговоры о снижении финансирования проф. спорта из бюджета, пустой он. А Ростов на бюджете области, в Красноярске осенью и весной поле промерзшее и стадион старый. А через РОСТЕХ профинансируют команду и люди возмущаться не будут, что деньги из бюджета тратят.

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      xLINDAx > kykyi 25 мая 2017, 21:27

      Реальность - понятие субъективное, а так - всё домыслы, предположения, "идут разговоры"...этим и живут болельщики, чётких фактов ни у кого нет.

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      dok66 > kykyi 25 мая 2017, 21:32

      В Красноярске тоже много футбольных болельщиков и они хотят хорошего футбола . Кроме этого в крае есть серьезная структура - НОРНИКЕЛЬ . Потанин давно говорит , что хочет быть филантропом . Енисей как раз для этого проекта подходит . Так что есть за что парням и Тихонову биться .

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      kykyi > xLINDAx 25 мая 2017, 21:33

      Конечно субъективное, я же от своего имени пишу. а не какое то "общее". Поживем-увидим. Перед встречей Путина с Мутко и Инфантино в Краснодаре, одноименный клуб "чудом" попал в ЛЕ.

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      kykyi > dok66 25 мая 2017, 21:35

      Дай бог, я только за. Но к сожалению я ничего не решаю, боюсь, что и ты тоже.

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      xLINDAx > kykyi 25 мая 2017, 21:35

      Все не без хреха..только тссс)

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      xLINDAx > kykyi 25 мая 2017, 21:37

      Поляна покажет, решать и не надо), люди как думают - так и останется, всегда найдут повод.

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      xLINDAx > ROSTOV SUPER 25 мая 2017, 22:03

      Интересное мнение..ну, хоть без "засуживаний", поболе б здравомыслящих. Ростов имел перевес, очень выручал в том матче Габулов, ему там памятник нужно. Итог - как есть. Буду болеть за Арсенал, но к успехам Тихонову присоединяюсь.

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      kykyi > ROSTOV SUPER 25 мая 2017, 22:07

      Я за!

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      xLINDAx > ROSTOV SUPER 25 мая 2017, 22:11

      Всё на следующий сезон, ждём КК - сейчас уже про сборную актуальнее, а костры угаснут..

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > kykyi 25 мая 2017, 23:33

      ага и спам слил до кучи,нахрена красноярская отмороженая поляна рфпл нужна.тихонов сам это сечёт

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > kykyi 26 мая 2017, 12:16

      согласен, а генеральным спонсором оренбуржцев является «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприятие ПАО «Газпром», спонсора петербургского «Зенита», и этим все сказано, ну зачем зауральские команды, так это же летать далеко, и типо поля убогие, да и нет там ни какого футбола, но иногда эти "колхозные" команды "дрючать" топ-клубы...)))

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 мая 2017, 21:00

      Нежелаюших летать за Урал, большинство. Судьи в том числе. Так что Енисею придётся хорошо постараться, чтобы судьи даже вякнуть не посмели

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