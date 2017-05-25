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  • Тихонов: «Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю»

Тихонов: «Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю»

25 мая 2017, 20:25
39

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после первого матча за место в РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:1) выразил надежду, что в ответной игре судейство не повлияет на исход противостояния.

Напомним, вторая игра пройдет 28 мая в Туле. Начало – в 18:00 по московскому времени.

«Испугались во втором тайме. Не ждал, что гости будут использовать длинные передачи. В концовке нам повезло. Накопилась усталость от сезона.

В первом тайме мы должны были забивать больше. Победе рад, как минимум три дня будет хорошее настроение. Просил перед игрой ребят отстраниться, собраться с мыслями.

Вы думаете, что в Туле будет легко? Будет тяжеленная игра. Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю», – сказал Тихонов.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Матчи за место в РПЛ Енисей Арсенал Тихонов Андрей
Комментарии (39)
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пряник929
1495733667
Зараннее отмазки кидает
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dok66
1495734114
Тихон знает , о чем говорит . Нужно беспристрастное судейство !
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Garrincha58
1495734122
ну если реально то Енисей не готов в РФПЛ
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RedWhiteFans2
1495734347
Пусть победит сильнейший по-чесному. Желаю удачи всем!!!!
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stifn1
1495734990
Тишка, дави тулу.. Мы их тут размажем !
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kykyi
1495735411
Не просто так Арсенал Ростов катанул. Боюсь решили Арсенал оставить в РФПЛ, а Ростов без еврокубков. Боюсь засудят Енисей, у Тулы спонсор РОСТЕХ. Мафия.
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МАКАРШВЕД
1495735984
Енисей не плохую игру показал в целом .Не хочется, чтобы в Туле все решил судья. А судьи кто?
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Тазит
1495744036
Думаю, ни Енисей, ни Хабаровск в вышку не пустят...
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Krossmen73
1495765570
Енисею нужно взять на вооружение бразильское правило и забивать больше чем Арсенал.Вообще то несправедливо будет что клуб из сибирского региона не пустят в "вышку".Получается у нас чемпионат только для западной части страны?Если по спортивной составляющей команда выходит в турнир рангом выше,другим клубан нехрен ныть про перелёты и т д..Пусть примут и то что этому клубу тоже некомильфо будет ездить на выезды...А что бы было если вдруг Рома Абрамович создал свой российский "Челси"а Анадыре?
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Krossmen73
1495765744
Тихонов показал свою мудрость и состоятельность как тренер.Пусть не сразу и не всё получается....Не хватает пока опыта...Но это приходящее У Андрея были прекрасные учителя.Удачи вам Енисей и Тихонов!!!!
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