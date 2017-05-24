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    «Реал» интересуется полузащитником «Бетиса» Себальосом

    Хавбек «Бетиса» Даниэль Себальос находится в сфере интересов «Реала», сообщает AS. По данным издания, в случае выкупа 20-летнего игрока сливочные арендуют его нынешней команде на один сезон. Сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро плюс бонусы.

    В минувшем сезоне испанец принял участие в 31-м матче команды, забив два мяча и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 миллионов евро. «Бетис» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

    СМИ связывают игрока с мадридским клубом с августа 2015 года.

    Источник: AS

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    24.05.2017 20:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 24 мая 2017, 21:30

      Второй Иско,если только на перспективу!

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