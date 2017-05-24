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«Реал» интересуется полузащитником «Бетиса» Себальосом

24 мая 2017, 20:16
1

Хавбек «Бетиса» Даниэль Себальос находится в сфере интересов «Реала», сообщает AS. По данным издания, в случае выкупа 20-летнего игрока сливочные арендуют его нынешней команде на один сезон. Сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне испанец принял участие в 31-м матче команды, забив два мяча и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 миллионов евро. «Бетис» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

СМИ связывают игрока с мадридским клубом с августа 2015 года.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Бетис Себальос Даниэль
Комментарии (1)
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KingRey21
1495650637
Второй Иско,если только на перспективу!
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