«Реал» интересуется полузащитником «Бетиса» Себальосом

Хавбек «Бетиса» Даниэль Себальос находится в сфере интересов «Реала», сообщает AS. По данным издания, в случае выкупа 20-летнего игрока сливочные арендуют его нынешней команде на один сезон. Сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне испанец принял участие в 31-м матче команды, забив два мяча и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 миллионов евро. «Бетис» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

СМИ связывают игрока с мадридским клубом с августа 2015 года.