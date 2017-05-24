Атаманенко: «Велика вероятность, что билеты на еврокубковые матчи «Спартака» не поступят в свободную продажу»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о продаже билетов на следующий сезон, в котором чемпион России сыграет в Лиге чемпионов.

— Совсем скоро «Спартак» начнет борьбу в Лиге чемпионов и на групповом этапе проведет три домашних матча.

— Совершенно верно. Мы ожидаем огромный интерес к этим матчам. Хочу отметить, гарантированная возможность приобрести билет на еврокубковые матчи красно-белых будет только у владельцев абонементов. Также будет возможность выкупить и дополнительный билет. По требованию УЕФА часть мест на стадионе должна быть предоставлена клубу-гостю и спонсорам. Однако мы постараемся сделать так, чтобы большинство держателей абонементов, которые собираются прийти на игру Лиги чемпионов, могли выкупить именно свое место.

Только после приоритетного периода продаж для владельцев абонементов, в случае наличия свободных мест, мы начнем продажу билетов для держателей карт болельщика. Поэтому очень велика вероятность того, что в свободную продажу билеты на матчи европейских кубков не поступят.

Напомним, красно-белые завоевали золото РФПЛ впервые за 16 лет. Главком Массимо Каррера был признан тренером сезона по версии РФС.