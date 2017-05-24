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    Атаманенко: «Велика вероятность, что билеты на еврокубковые матчи «Спартака» не поступят в свободную продажу»

    Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о продаже билетов на следующий сезон, в котором чемпион России сыграет в Лиге чемпионов.

    — Совсем скоро «Спартак» начнет борьбу в Лиге чемпионов и на групповом этапе проведет три домашних матча.

    — Совершенно верно. Мы ожидаем огромный интерес к этим матчам. Хочу отметить, гарантированная возможность приобрести билет на еврокубковые матчи красно-белых будет только у владельцев абонементов. Также будет возможность выкупить и дополнительный билет. По требованию УЕФА часть мест на стадионе должна быть предоставлена клубу-гостю и спонсорам. Однако мы постараемся сделать так, чтобы большинство держателей абонементов, которые собираются прийти на игру Лиги чемпионов, могли выкупить именно свое место.

    Только после приоритетного периода продаж для владельцев абонементов, в случае наличия свободных мест, мы начнем продажу билетов для держателей карт болельщика. Поэтому очень велика вероятность того, что в свободную продажу билеты на матчи европейских кубков не поступят.

    Напомним, красно-белые завоевали золото РФПЛ впервые за 16 лет. Главком Массимо Каррера был признан тренером сезона по версии РФС.

    Источник: ФК «Спартак»

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    24.05.2017 19:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +212

      perm 242 25 мая 2017, 11:02

      интрига ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 24 мая 2017, 22:37

      Совсем беда у чувака с математикой, а еще до коммерческого дорос как-то)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 21:07

      Хороший маркетинговый вброс . Покупайте "абонементов пачку - выиграете ... водокачку !"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 24 мая 2017, 20:02

      Значит поступят в свободную перепродажу...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Тазит 25 мая 2017, 09:51

      Перепродажу-аукцион.

      1
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