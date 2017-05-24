Жигулев: «После моего предыдущего сбора Галицкий меня похвалил»

Полузащитник «Краснодара» и молодежной сборной России Илья Жигулев рассказал, как обстоят дела в национальной команде, а также вспомнил о похвале президента краснодарского клуба Сергея Галицкого после предыдущего сбора.

«Сегодня была втягивающая тренировка. Все разъехались по отпускам, а мы готовимся к товарищеским матчам. Нам еще надо сыгрываться, хотя многих ребят уже не первый день знаем. Эти два товарищеских матча позволят нам подготовиться к официальным встречам. Сергей Галицкий напутствовал? После моего предыдущего сбора он меня похвалил. Сказал: «Молодец, хорошо прошли сборы». Перед этим сбором ничего не говорил.

66 зрителей на матче с финнами? Конечно, лучше, когда чувствуешь поддержку стадиона. Хочу попросить болельщиков прийти и поддержать нас в домашних матчах. Мы постараемся показать красивую игру», – сказал хавбек.

Матчи молодежной сборной России состоятся 27 и 31 мая.