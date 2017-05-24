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    Жигулев: «После моего предыдущего сбора Галицкий меня похвалил»

    Полузащитник «Краснодара» и молодежной сборной России Илья Жигулев рассказал, как обстоят дела в национальной команде, а также вспомнил о похвале президента краснодарского клуба Сергея Галицкого после предыдущего сбора.

    «Сегодня была втягивающая тренировка. Все разъехались по отпускам, а мы готовимся к товарищеским матчам. Нам еще надо сыгрываться, хотя многих ребят уже не первый день знаем. Эти два товарищеских матча позволят нам подготовиться к официальным встречам. Сергей Галицкий напутствовал? После моего предыдущего сбора он меня похвалил. Сказал: «Молодец, хорошо прошли сборы». Перед этим сбором ничего не говорил.

    66 зрителей на матче с финнами? Конечно, лучше, когда чувствуешь поддержку стадиона. Хочу попросить болельщиков прийти и поддержать нас в домашних матчах. Мы постараемся показать красивую игру», – сказал хавбек.

    Матчи молодежной сборной России состоятся 27 и 31 мая.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2017 15:43
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 мая 2017, 08:07

      Расти, сынок, и удачи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 25 мая 2017, 05:43

      Галицкий не тренер сборной России

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 мая 2017, 17:39

      Молодой отличный игрок в Краснодаре Илья Жигулев,не грех похвалить!!!

      0
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