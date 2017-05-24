«Манчестер Сити» готов потратить около 120 миллионов на покупку двух игроков

«Манчестер Сити» в летнее трансферное окно намерен укрепить линию обороны и атаки. В шорт-листе «горожан» находятся защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер и нападающий «Арсенала» Алексис Санчес.

Утверждается, что на покупку этих футболистов руководство английского клуба готово выделить около 120 миллионов евро.

Напомним, что Уокер выразил желание покинуть «Тоттенхэм» из-за ссоры с главным тренером команды Маурисио Покеттино. В услугах игрока также заинтересован «Челси».

На Санчеса претендует «Бавария». Ранее сообщалось, что клиент чилийца в данный момент находится в Мюнхене, где ведет переговоры о будущем своего клиента.