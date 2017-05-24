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    «Манчестер Сити» готов потратить около 120 миллионов на покупку двух игроков

    «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно намерен укрепить линию обороны и атаки. В шорт-листе «горожан» находятся защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер и нападающий «Арсенала» Алексис Санчес.

    Утверждается, что на покупку этих футболистов руководство английского клуба готово выделить около 120 миллионов евро.

    Напомним, что Уокер выразил желание покинуть «Тоттенхэм» из-за ссоры с главным тренером команды Маурисио Покеттино. В услугах игрока также заинтересован «Челси».

    На Санчеса претендует «Бавария». Ранее сообщалось, что клиент чилийца в данный момент находится в Мюнхене, где ведет переговоры о будущем своего клиента.

    Источник: ESPN

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    24.05.2017 11:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 16:01

      Очередной врос . Ни тот , ни другой не будет в МС .

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 24 мая 2017, 15:12

      Сплетни

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 мая 2017, 12:52

      клиент чилийца?)) Хорошо хоть не как в той легендарной фразе "в член к чеченцам")

      0
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 24 мая 2017, 12:40

      а манчестер юнайтет готов потратить столько же на покупку одного

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 24 мая 2017, 12:28

      Многовато за них 120 мил , 70-80 куда не шло.

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 24 мая 2017, 11:35

      посмотрим)

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