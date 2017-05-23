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    Депутат Лебедев считает, что при стопроцентном импортозамещении футбол в России умрет

    Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал инициативу губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о необходимости ужесточить лимит на легионеров в Премьер-лиге. Напомним, Кондратьев предложил стопроцентное импортозамещение иностранных футболистов.

    «А я не поддерживаю такой идеи. Футбол в нашей стране при таком подходе умрет окончательно», – написал Лебедев в своем твиттере.

    Отметим, что инициатива губернатора Кондратьева была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

    Источник: Twitter

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    23.05.2017 23:29
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2017, 10:24

      Вот здесь впервые с ним согласен.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 09:57

      А не слабо , г-н Лебедев, поставить этот вопрос "об импортозамещении футболистов" на заседании Думы ?! Вопрос государственной важности . Вот было бы интересно ! А так - одно словоблудие .

      0
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 24 мая 2017, 08:25

      согласен , как уже не раз написано в лигах европы и лиге чемпа нашим не чего светить не будет так и болельщиков у клубов уменьшиться на стадионов (мало кто будет смотреть подобие футбола ) фифа требует что бы политика не лезла в футбол ,ну у нас так не могут что бы не лезть

      1
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      Рейтинг: +9

      котыыыы 24 мая 2017, 07:07

      Ну почему же европейцы справляются почти без лимитов и потолка зарплат, а мы не можем ? Откуда появится умение играть у наших игроков, если не будет того, на кого они равняются- легионера ?

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 24 мая 2017, 01:19

      давно писал что надо сделать как в МЛС, дать всем клубам одинаковый бюджет тратить на з/п, с фиксированной максималкой 500 тысяч баксов в год и только трём игрокам можно давать з/п вне бюджета

      и тогда будет здоровая конкуренция, денежные мешки типа Зенита не будут покупать Новосельцева чтобы посадить его на лавку...

      а в целом, я не против идеи чтобы в клубах играли только российские игроки, возможно клубный футбол от этого немного потеряет, хотя куда уж больше терять, хуже чем в этом сезоне не будет, зато сборная точно выиграет, потому что молодых талантов не будут мариновать на лавках до 24-25 лет из-за того, что в текущий момент какое-нибудь африканское бревно ростом под 2 метра лучше по физике

      так это же очевидно, что 23-24 летний африканец будет лучше по физике чем 19-20 россиянин, просто потому что по физиологии африканцы мощнее, ну и возраст тоже играет не последнюю роль, но футбол это не только физика и по технике некоторые игроки на порядок лучше чем легионеры и их надо развивать в плане физике, но этого никто не делает, проще купить африканца

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 мая 2017, 00:23

      ты говоришь правду но кто тебя послушает Лебедев.? диктатура во всей красе

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 24 мая 2017, 00:15

      История о том как Сын Жириновского не поддержал Президента !

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус 24 мая 2017, 00:14

      Вот именно! Прежде чем чушь предлагать, сначала создайте в РФПЛ клуб, как Атлетик Бильбао в Испании, в котором будут одни россияне играть, и посмотрите какое он место займет в чемпионате... Уверен, что потолок 10 место, даже с игроками сборной России. Ибо наши сборники, только и умеют, что в лазарете лежать. И это уже болезнь. Я не помню когда Дзагоев в последний раз играл за сборную на турнире от 1 до 90 минуте. А все почему? Потому что в клубе он вечно травмируется. Отсюда и вопросы. В ком дело, в клубах или футболистах? Если в клубах, то лимиты не при чем. А если в футболистах, то тут уже совершенно ничего не поделаешь. Ну не уважает сейчас нашу сборную никто. Кому хочется играть за тех, кого ненавидит все население?

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Жентус 24 мая 2017, 09:09

      Так в этом сезоне у нас был свой Атлетик, Томь называется!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 24 мая 2017, 00:02

      а сейчас он не умирает!!?? не можем сборную собрать!!! по мне пускай иностранец играет, но ответственно а не как наши пешеходы-миллионеры!! того глядишь и зарплаты урежут и ценны на наших игроков будут справедливые

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      Рейтинг: +37

      ololoshka > Александ1982 24 мая 2017, 00:14

      ну так тут и говорят чтоб пешеходы миллионеры играли,а иностранцев нахер,в итоге чемп убогий,в европе все печально,лысый уже не первый раз норм говорит

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > ololoshka 24 мая 2017, 06:45

      ага будут они играть- одно бабки шампанское и т,д, на уме

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 23 мая 2017, 23:43

      Среди этих двух людей, этих двух предложений, я вижу 0 экспертов в области футбола. И 0 влиятельных в футболе людей. Потому дискуссия сама по себе малоинтересна.

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