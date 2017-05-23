Депутат Лебедев считает, что при стопроцентном импортозамещении футбол в России умрет

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал инициативу губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о необходимости ужесточить лимит на легионеров в Премьер-лиге. Напомним, Кондратьев предложил стопроцентное импортозамещение иностранных футболистов.

«А я не поддерживаю такой идеи. Футбол в нашей стране при таком подходе умрет окончательно», – написал Лебедев в своем твиттере.

Отметим, что инициатива губернатора Кондратьева была поддержана президентом России Владимиром Путиным.