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  • Депутат Лебедев считает, что при стопроцентном импортозамещении футбол в России умрет

Депутат Лебедев считает, что при стопроцентном импортозамещении футбол в России умрет

23 мая 2017, 23:29
13

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал инициативу губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о необходимости ужесточить лимит на легионеров в Премьер-лиге. Напомним, Кондратьев предложил стопроцентное импортозамещение иностранных футболистов.

«А я не поддерживаю такой идеи. Футбол в нашей стране при таком подходе умрет окончательно», – написал Лебедев в своем твиттере.

Отметим, что инициатива губернатора Кондратьева была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (13)
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Tostao
1495572172
Вы, блин, с баблом бюджетным разберитесь и с уровнем контрактов, и особенно с подготовкой резервов, умники.
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exreporter
1495572224
Среди этих двух людей, этих двух предложений, я вижу 0 экспертов в области футбола. И 0 влиятельных в футболе людей. Потому дискуссия сама по себе малоинтересна.
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Александ1982
1495573349
а сейчас он не умирает!!?? не можем сборную собрать!!! по мне пускай иностранец играет, но ответственно а не как наши пешеходы-миллионеры!! того глядишь и зарплаты урежут и ценны на наших игроков будут справедливые
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Жентус
1495574056
Вот именно! Прежде чем чушь предлагать, сначала создайте в РФПЛ клуб, как Атлетик Бильбао в Испании, в котором будут одни россияне играть, и посмотрите какое он место займет в чемпионате... Уверен, что потолок 10 место, даже с игроками сборной России. Ибо наши сборники, только и умеют, что в лазарете лежать. И это уже болезнь. Я не помню когда Дзагоев в последний раз играл за сборную на турнире от 1 до 90 минуте. А все почему? Потому что в клубе он вечно травмируется. Отсюда и вопросы. В ком дело, в клубах или футболистах? Если в клубах, то лимиты не при чем. А если в футболистах, то тут уже совершенно ничего не поделаешь. Ну не уважает сейчас нашу сборную никто. Кому хочется играть за тех, кого ненавидит все население?
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77SAM
1495574135
История о том как Сын Жириновского не поддержал Президента !
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x-x-x-x-x
1495574607
ты говоришь правду но кто тебя послушает Лебедев.? диктатура во всей красе
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Masteralex
1495577966
давно писал что надо сделать как в МЛС, дать всем клубам одинаковый бюджет тратить на з/п, с фиксированной максималкой 500 тысяч баксов в год и только трём игрокам можно давать з/п вне бюджета и тогда будет здоровая конкуренция, денежные мешки типа Зенита не будут покупать Новосельцева чтобы посадить его на лавку... а в целом, я не против идеи чтобы в клубах играли только российские игроки, возможно клубный футбол от этого немного потеряет, хотя куда уж больше терять, хуже чем в этом сезоне не будет, зато сборная точно выиграет, потому что молодых талантов не будут мариновать на лавках до 24-25 лет из-за того, что в текущий момент какое-нибудь африканское бревно ростом под 2 метра лучше по физике так это же очевидно, что 23-24 летний африканец будет лучше по физике чем 19-20 россиянин, просто потому что по физиологии африканцы мощнее, ну и возраст тоже играет не последнюю роль, но футбол это не только физика и по технике некоторые игроки на порядок лучше чем легионеры и их надо развивать в плане физике, но этого никто не делает, проще купить африканца
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котыыыы
1495598872
Ну почему же европейцы справляются почти без лимитов и потолка зарплат, а мы не можем ? Откуда появится умение играть у наших игроков, если не будет того, на кого они равняются- легионера ?
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dok66
1495609034
А не слабо , г-н Лебедев, поставить этот вопрос "об импортозамещении футболистов" на заседании Думы ?! Вопрос государственной важности . Вот было бы интересно ! А так - одно словоблудие .
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OfaZavr
1495610691
Вот здесь впервые с ним согласен.
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