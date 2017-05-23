Каррера: «Лучшие игроки РФПЛ? Они все играют в «Спартаке», но трудно не выделить Смолова»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что лучшими игроками прошедшего сезона для него являются все футболисты красно-белых. При этом итальянский специалист выделил форварда «Краснодара» Федора Смолова, выигравшего бомбардирскую гонку РФПЛ во второй раз подряд, а также голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Кто, на мой взгляд, входит в тройку лучших игроков чемпионата России сезона-2016/17? Лучшие игроки для меня – мои! И их не трое, а больше – вся команда! Если брать футболистов из других команд, то трудно не выделить форварда Смолова, который стал лучшим бомбардиром турнира. А вратарь Акинфеев всегда является примером для своих коллег», – сказал Каррера.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Смолов провел 22 поединка, записав на свой счет 18 голов.