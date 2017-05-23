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  • Каррера: «Лучшие игроки РФПЛ? Они все играют в «Спартаке», но трудно не выделить Смолова»

Каррера: «Лучшие игроки РФПЛ? Они все играют в «Спартаке», но трудно не выделить Смолова»

23 мая 2017, 13:59
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что лучшими игроками прошедшего сезона для него являются все футболисты красно-белых. При этом итальянский специалист выделил форварда «Краснодара» Федора Смолова, выигравшего бомбардирскую гонку РФПЛ во второй раз подряд, а также голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Кто, на мой взгляд, входит в тройку лучших игроков чемпионата России сезона-2016/17? Лучшие игроки для меня – мои! И их не трое, а больше – вся команда! Если брать футболистов из других команд, то трудно не выделить форварда Смолова, который стал лучшим бомбардиром турнира. А вратарь Акинфеев всегда является примером для своих коллег», – сказал Каррера.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Смолов провел 22 поединка, записав на свой счет 18 голов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Смолов Федор Каррера Массимо
Комментарии (10)
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filosof sparty
1495538015
Жаль что Смолова нам не продадут, да и не факт, что он сам пошёл бы
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Диктор
1495538336
Тактичен.
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piligrim1986
1495542439
красава
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NEON-SM
1495547113
Смолов не пойдёт в Спартак, а жаль
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MURAD F. A.
1495548108
в Спартаке и без Смолова мяса хватает
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ivanthebest
1495548118
Смолито в Спартаке и в ЛЧ, просто сказка, при нынешнем составе. Но, жаль что он не пойдёт и Галицкий не отпустит. Не попади Краснодар в ЛЕ, могли быть варианты, сейчас их почти нет. Хотя от этого перехода выиграли бы все.
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subbotaspartak
1495548545
А в общем то по всему чемпионату кого ещё можно отметить? Думаете сборная ответит?
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