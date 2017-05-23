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    Каррера: «Лучшие игроки РФПЛ? Они все играют в «Спартаке», но трудно не выделить Смолова»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что лучшими игроками прошедшего сезона для него являются все футболисты красно-белых. При этом итальянский специалист выделил форварда «Краснодара» Федора Смолова, выигравшего бомбардирскую гонку РФПЛ во второй раз подряд, а также голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

    «Кто, на мой взгляд, входит в тройку лучших игроков чемпионата России сезона-2016/17? Лучшие игроки для меня – мои! И их не трое, а больше – вся команда! Если брать футболистов из других команд, то трудно не выделить форварда Смолова, который стал лучшим бомбардиром турнира. А вратарь Акинфеев всегда является примером для своих коллег», – сказал Каррера.

    В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Смолов провел 22 поединка, записав на свой счет 18 голов.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2017 13:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 мая 2017, 17:09

      А в общем то по всему чемпионату кого ещё можно отметить?
      Думаете сборная ответит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 мая 2017, 17:01

      Смолито в Спартаке и в ЛЧ, просто сказка, при нынешнем составе. Но, жаль что он не пойдёт и Галицкий не отпустит. Не попади Краснодар в ЛЕ, могли быть варианты, сейчас их почти нет. Хотя от этого перехода выиграли бы все.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 23 мая 2017, 17:01

      в Спартаке и без Смолова мяса хватает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 23 мая 2017, 16:45

      Смолов не пойдёт в Спартак, а жаль

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 мая 2017, 15:27

      красава

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 мая 2017, 14:18

      Тактичен.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 мая 2017, 14:13

      Жаль что Смолова нам не продадут, да и не факт, что он сам пошёл бы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > klifS 23 мая 2017, 16:08

      Федун не потянет !

      1
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      Рейтинг: +72

      UniQueLO > klifS 23 мая 2017, 18:57

      Мбаппе к нам не поедет!

      0
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      Рейтинг: +72

      UniQueLO > klifS 23 мая 2017, 19:07

      Да даже если бы были деньги, Валерий Георгиевич ещё 6 лет назад одной фразой всей России показал, что звездные игроки к нам не поедут играть:)

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