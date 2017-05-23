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    РФПЛ выразила соболезнования родственникам погибших от взрыва в Манчестере

    В понедельник вечером на стадионе «Манчестер Арена», вмещающем 21 тысячу человек, прогремел взрыв после концерта американской певицы Арианы Гранде. В местной полиции рассматривают вариант террористического акта.

    «22 мая в английском Манчестере на стадионе «Манчестер-Арена» во время концерта произошла страшная трагедия – в результате взрыва погибли люди.

    Российская футбольная Премьер-лига выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь», – говорится в сообщении пресс-службы организации.

    В результате взрыва погибли не менее 19 человек и около 50 пострадали.

    Источник: РПЛ

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    23.05.2017 11:42
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