РФПЛ выразила соболезнования родственникам погибших от взрыва в Манчестере

В понедельник вечером на стадионе «Манчестер Арена», вмещающем 21 тысячу человек, прогремел взрыв после концерта американской певицы Арианы Гранде. В местной полиции рассматривают вариант террористического акта.

«22 мая в английском Манчестере на стадионе «Манчестер-Арена» во время концерта произошла страшная трагедия – в результате взрыва погибли люди.

Российская футбольная Премьер-лига выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь», – говорится в сообщении пресс-службы организации.

В результате взрыва погибли не менее 19 человек и около 50 пострадали.