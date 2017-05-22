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    Мутко – о минувшем сезоне в России: «Мне кажется, мы сделали полшага в развитии футбола»

    Президент РФС Виталий Мутко подвел итог сезону-2016/17 в российском футболе.

    «Мне кажется, сезон очень интересный, интригующий, настоящий футбольный сезон. Во-первых, у нас новый чемпион. Во-вторых, была борьба до последнего тура за место в Лиге чемпионов, борьба за путeвку в Лигу Европы, интрига в финале Кубка страны. Борьба за переходные матчи также была до последнего тура. Такая же, кстати, интрига в ФНЛ. Чемпионат очень интересный и достойный. Мне кажется, мы сделали полшага в развитии футбола. И наши клубы неплохо сыграли в европейских кубках, будем играть в Лиге чемпиона – это тоже очень важно. Возросло число болельщиков, которые посещают матчи, средняя заполняемость — 49 процентов. Больше стало играть молодых игроков. В целом могу сказать, что сезон удался. Хочется всех поздравить с его завершением. И «Спартак» — с чемпионством, ЦСКА — с серебряной медалью, «Зенит» — с бронзой, «Локомотив» — с тем, что будет представлять нашу страну в европейских кубках.

    Параллельно идeт активная подготовка к чемпионату мира, появляются новые арены. Появился стадион в Сочи («Фишт» – прим. «Бомбардира»). Это сейчас не футбольный город, но там возрождается клуб. Надеюсь, через два-три года мы его увидим, хороший и серьeзный клуб. У него есть экономические основы и болельщики. Также надеюсь, что мы завершим эпопею со стадионом в Петербурге, появится новая современная арена и «Зенит» будет принимать на хорошем газоне, станет полноценным хозяином стадиона. Дальше нас ждeт открытие стадионов в Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде. В целом футбол движется», — считает чиновник.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2017 22:14
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 24 мая 2017, 13:40

      Смешно читать тебя, Мутко..

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 мая 2017, 18:58

      Стадионы дело хорошее,когда там есть кому играть и кому смотреть.Я,например,не готов ходить на игры дороже 500 рублей (мои знакомые тоже).А Волгоград, Город-герой, в этом году занял последнее место по доходам населения в городах Юга России с населением более 500000 чел.Думаю там тоже немного желающих будет посмотреть на игру Ротора(кстати ,он ещё есть?)

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 мая 2017, 18:21

      Он сказал "полшага"! Но куда, назад или в бок?

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2017, 10:25

      1 год. 0.5 шага. А дорога в несколько тысяч шагов. Считайте сами насколько глупо заявления ФромМайХарта.

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 23 мая 2017, 09:43

      Этим полушагом обязаны новым стадионам, построенным на частные деньги и обладающим вменяемой логистикой. Присваивать чужие заслуги - первейшее дело. Но даже если это записывать в заслуги РФС, то все это меркнет, если вспомнить Томь, Крылья и самые разнообразные скандалы в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 09:27

      Ну просто отчет на заседании Думы . Все хорошо и "всех порвем" ! Ну а Сочи приплести , это святое . Что-то же надо с эти стадионом делать А то в свое время он был построен только для двух событий : для открытия и закрытия Олимпиады ! Нонсенс !

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 23 мая 2017, 08:45

      полшага куда?

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > hmelarj 23 мая 2017, 09:27

      назад конечно, ибо развития-то нет

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      Рейтинг: -13

      Popularov 23 мая 2017, 06:08

      Этот футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ!
      Такого скандального сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, что при СССР, что при России.
      Федун очень постарался и приложил свою руку к этому!
      Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания!
      Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!!
      Судей НАДО КАРАТЬ БЕСПОЩАДНО за судейский произвол и судейские СКАНДАЛЫ!
      Общественность и болельщики справедливо ВОЗМУЩЕНЫ таким судейским произволом имени Будогосского и чиновников РФС, а Будогосский предлагает не обращать внимание на скандылы и несёт АХИНЕЮ!
      Именно Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС виновны и несут ПРЯМУЮ ответственность за все судейские СКАНДАЛЫ в нашем судействе!
      Пока судей не будут наказывать по справедливости за их СКАНДАЛЬНЫЕ судейства, до тех пор КРИМИНАЛ в судействе будет править КРИМИНАЛЬНЫМ баллом!
      Общественность имеет ПОЛНОЕ право выражать своё возмущение на судейский ПРОИЗВОЛ российских арбитров!
      Только объединив усилия общественности мы сможем добиться наказания арбитров за все судейские скандалы и ПРОИЗВОЛ в этом и в прошлом сезоне!
      Теперь, когда дело уже сделано и Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВЕДНЫМИ путями, на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!, Мутко ПРИЗНАЛ, что СУЩЕСТВОВАЛ и СУЩЕСТВУЕТ конфликт интересов, который закрывал глаза на судейские скандалы в этом сезоне!
      И здесь, Мутко считает, что надо что-то менять.
      А что??? Шило на мыло, а потом - мыло на шило, и так по кругу до одурения, и коррупционного обогащения некоторых???
      А судейские скандалы, как были, так и будут продолжаться и не будет им конца и края Мутко и Федуна!
      А почему Мутко не ДОБИВАЕТСЯ введения видео повторов???
      Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах!
      Если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские аферы в этом сезоне с участием Спартака!
      "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского федуновского ресурса.
      Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
      Вот реальное место "Спартака"!
      На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса, потому что за бесплатно так НЕ СУДЯТ!
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 05:39

      Ленин хоть шаг вперёд, два назад...

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 мая 2017, 05:30

      Мутко бредит.....

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