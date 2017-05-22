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  • Мутко – о минувшем сезоне в России: «Мне кажется, мы сделали полшага в развитии футбола»

Мутко – о минувшем сезоне в России: «Мне кажется, мы сделали полшага в развитии футбола»

22 мая 2017, 22:14
21

Президент РФС Виталий Мутко подвел итог сезону-2016/17 в российском футболе.

«Мне кажется, сезон очень интересный, интригующий, настоящий футбольный сезон. Во-первых, у нас новый чемпион. Во-вторых, была борьба до последнего тура за место в Лиге чемпионов, борьба за путeвку в Лигу Европы, интрига в финале Кубка страны. Борьба за переходные матчи также была до последнего тура. Такая же, кстати, интрига в ФНЛ. Чемпионат очень интересный и достойный. Мне кажется, мы сделали полшага в развитии футбола. И наши клубы неплохо сыграли в европейских кубках, будем играть в Лиге чемпиона – это тоже очень важно. Возросло число болельщиков, которые посещают матчи, средняя заполняемость — 49 процентов. Больше стало играть молодых игроков. В целом могу сказать, что сезон удался. Хочется всех поздравить с его завершением. И «Спартак» — с чемпионством, ЦСКА — с серебряной медалью, «Зенит» — с бронзой, «Локомотив» — с тем, что будет представлять нашу страну в европейских кубках.

Параллельно идeт активная подготовка к чемпионату мира, появляются новые арены. Появился стадион в Сочи («Фишт» – прим. «Бомбардира»). Это сейчас не футбольный город, но там возрождается клуб. Надеюсь, через два-три года мы его увидим, хороший и серьeзный клуб. У него есть экономические основы и болельщики. Также надеюсь, что мы завершим эпопею со стадионом в Петербурге, появится новая современная арена и «Зенит» будет принимать на хорошем газоне, станет полноценным хозяином стадиона. Дальше нас ждeт открытие стадионов в Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде. В целом футбол движется», — считает чиновник.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Россия Ростов Краснодар Мутко Виталий
Комментарии (21)
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lekseij2007
1495480955
Что же творится и всё без наказанно.
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Nevsky_RU
1495485266
Тебе кажется
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Михаил_Боярский
1495485312
Полшага вперед и два назад. Мудко на кол.
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отдай мои вещи
1495486036
это министру - кажется !!!!
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+50/-50
1495487687
- «Мне кажется, сезон очень интересный, интригующий, настоящий футбольный сезон". Депутаты (странное дело!!!), не кто нибудь, а именно депутаты заподозрили "слив" матча Арсеналу. Не успел утихнуть звон бокалов, а чемпиона подозревают в "договорняке". Сезон интересный, интрегующий. Факт. - "Мне кажется, мы сделали полшага в развитии футбола". И это в условиях тотальной демократии. А когда-то, футбол развивался семимильными шагами. Правда, власть была другая.
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bolela_16
1495487806
Особенно в рейтинге сборной...
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serglider
1495488408
Сколько денег угрохали в Петровский, так можно было построить по классному стадиону в каждом городе-миллионнике страны, опять же отечественная школа футбольных тренеров уничтожена, детский спорт в упадке... Кто будет тренировать и играть? Легионеры!? Почему про рейтинг российской не упомянул? Седьмой десяток! ПОЗОРИЩЕ! А Мутко все кажется...
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Tostao
1495491768
Зэка Мутко: "Мне кажется, мы сделали полшага в развитии футбола..." Конвоир: "Шаг - влево, шаг - вправо - побег! Прыжок на месте - провокация! Стреляю - без предупреждения!"
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Дядя Серёжа
1495507184
Ленин хоть шаг вперёд, два назад...
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Popularov
1495508898
Этот футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ! Такого скандального сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, что при СССР, что при России. Федун очень постарался и приложил свою руку к этому! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!! Судей НАДО КАРАТЬ БЕСПОЩАДНО за судейский произвол и судейские СКАНДАЛЫ! Общественность и болельщики справедливо ВОЗМУЩЕНЫ таким судейским произволом имени Будогосского и чиновников РФС, а Будогосский предлагает не обращать внимание на скандылы и несёт АХИНЕЮ! Именно Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС виновны и несут ПРЯМУЮ ответственность за все судейские СКАНДАЛЫ в нашем судействе! Пока судей не будут наказывать по справедливости за их СКАНДАЛЬНЫЕ судейства, до тех пор КРИМИНАЛ в судействе будет править КРИМИНАЛЬНЫМ баллом! Общественность имеет ПОЛНОЕ право выражать своё возмущение на судейский ПРОИЗВОЛ российских арбитров! Только объединив усилия общественности мы сможем добиться наказания арбитров за все судейские скандалы и ПРОИЗВОЛ в этом и в прошлом сезоне! Теперь, когда дело уже сделано и Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВЕДНЫМИ путями, на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!, Мутко ПРИЗНАЛ, что СУЩЕСТВОВАЛ и СУЩЕСТВУЕТ конфликт интересов, который закрывал глаза на судейские скандалы в этом сезоне! И здесь, Мутко считает, что надо что-то менять. А что??? Шило на мыло, а потом - мыло на шило, и так по кругу до одурения, и коррупционного обогащения некоторых??? А судейские скандалы, как были, так и будут продолжаться и не будет им конца и края Мутко и Федуна! А почему Мутко не ДОБИВАЕТСЯ введения видео повторов??? Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах! Если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские аферы в этом сезоне с участием Спартака! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского федуновского ресурса. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса, потому что за бесплатно так НЕ СУДЯТ! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
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