Мутко – о минувшем сезоне в России: «Мне кажется, мы сделали полшага в развитии футбола»

Президент РФС Виталий Мутко подвел итог сезону-2016/17 в российском футболе.

«Мне кажется, сезон очень интересный, интригующий, настоящий футбольный сезон. Во-первых, у нас новый чемпион. Во-вторых, была борьба до последнего тура за место в Лиге чемпионов, борьба за путeвку в Лигу Европы, интрига в финале Кубка страны. Борьба за переходные матчи также была до последнего тура. Такая же, кстати, интрига в ФНЛ. Чемпионат очень интересный и достойный. Мне кажется, мы сделали полшага в развитии футбола. И наши клубы неплохо сыграли в европейских кубках, будем играть в Лиге чемпиона – это тоже очень важно. Возросло число болельщиков, которые посещают матчи, средняя заполняемость — 49 процентов. Больше стало играть молодых игроков. В целом могу сказать, что сезон удался. Хочется всех поздравить с его завершением. И «Спартак» — с чемпионством, ЦСКА — с серебряной медалью, «Зенит» — с бронзой, «Локомотив» — с тем, что будет представлять нашу страну в европейских кубках.

Параллельно идeт активная подготовка к чемпионату мира, появляются новые арены. Появился стадион в Сочи («Фишт» – прим. «Бомбардира»). Это сейчас не футбольный город, но там возрождается клуб. Надеюсь, через два-три года мы его увидим, хороший и серьeзный клуб. У него есть экономические основы и болельщики. Также надеюсь, что мы завершим эпопею со стадионом в Петербурге, появится новая современная арена и «Зенит» будет принимать на хорошем газоне, станет полноценным хозяином стадиона. Дальше нас ждeт открытие стадионов в Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде. В целом футбол движется», — считает чиновник.