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    Симонян: «У меня было одно желание – дожить до момента, когда «Спартак» станет чемпионом»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями от победы в номинации «За вклад в развитие футбола», учрежденной РФС.

    «Я благодарен за эту награду. У меня, как у человека, перешагнувшего отметку в 90 лет, было одно желание. Просил, чтобы я дожил до того момента, когда «Спартак» станет чемпионом. Теперь моe желание, чтобы сборная Россия достойно выступила на чемпионате мира в 2018 году. Пусть госпожа удача сопутствует нашей команде», — сказал четырехкратный чемпион СССР.

    Союз также признал полузащитника красно-белых Дениса Глушакова лучшим игроком сезона. Массимо Каррера был назван лучшим тренером.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2017 21:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 мая 2017, 14:49

      Конечно нужно жить по крайней мере до чемпионства России в мире. Здоровья!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2017, 10:02

      Удачи и здоровья Никита Палыч! С заслуженным и долгожданным чемпионством!

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 мая 2017, 06:58

      Уважаемый Никита Павлович,живите долго..

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 23 мая 2017, 06:29

      У Спартака все 16 лет шли ПЕРЕМЕНЫ, каждый сезон шли, шли и ни к чему не пришли!
      Что только не делал Федун в Спартаке - Меняли шило на мыло, а потом мыло - на шило и так все 16 лет, а воз и ныне там оставался.
      Эти перемены Федуна никогда не давали возожности Спартаку ЧЕСТНО взять первое МЕСТО!
      И только тогда, когда Федун нашел НЕЧЕСТНЫЙ один РАДИКАЛЬНЫЙ способ - СКУПИТЬ на корню весь РФС и арбитров, вот только тогда Спартак оказался на первом месте!
      На плотную и взаимовыгодную работу с арбитрами и чиновниками РФС Федун бросил МИЛЛИОНЫ и дело сдвинулось с мёртвой точки.
      Спартак, НЕ ЗАСЛУЖЕННО, и РЕЗКО начал БОЛТАТЬСЯ на первом месте!
      Не чистые на руку арбитры, всеми СКАНДАЛАМИ и НЕПРАВДАМИ, вытащили Спартак, за федуновские УШИ, на первое скандально-позорное место.
      "У "СПАРТАКА" с Каррерой никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне!
      Игру в Спартаке поставил Дмитрий Аленичев, а Каррера присвоил себе ЧУЖИЕ заслуги.
      Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
      Вот реальное место "Спартака"!
      На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
      Всю работу в Спартаке сделали, не чистые на руку, арбитры.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
      Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате.
      Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!

      -2
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      Рейтинг: +6913

      батог > Popularov 23 мая 2017, 06:35

      Сколь же в тебе дерьма, мужик????

      0
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      Рейтинг: +165

      JackBruce > батог 23 мая 2017, 08:52

      тут все вперемежку - и правда, и д....

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 мая 2017, 00:07

      Здоровья!!!

      2
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 22 мая 2017, 22:45

      Здоровья!!!А теперь Никита Палыч дожить тебе до победы сборной,а чем чёрт не шутит

      3
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 22 мая 2017, 22:18

      Никита Павлович, ваши слова да богу в уши. Чтобы РОССИЯ удачно выступила на Чемпионате Мира 2018 г. Здоровья вам и долгих лет жизни !!!!!

      7
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 22 мая 2017, 22:11

      Надеюсь еще много наших чемпионств увидит Никита Палыч

      5
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 мая 2017, 22:02

      Никита Палыч, Вы бы это.. про "дожить" не шутили так. Давайте на соточку, а там посмотрим ;-)

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 мая 2017, 21:35

      Хорошие слова, Никита Павлович. Дай вам бог здоровья.

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