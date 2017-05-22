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  • Симонян: «У меня было одно желание – дожить до момента, когда «Спартак» станет чемпионом»

Симонян: «У меня было одно желание – дожить до момента, когда «Спартак» станет чемпионом»

22 мая 2017, 21:28
12

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями от победы в номинации «За вклад в развитие футбола», учрежденной РФС.

«Я благодарен за эту награду. У меня, как у человека, перешагнувшего отметку в 90 лет, было одно желание. Просил, чтобы я дожил до того момента, когда «Спартак» станет чемпионом. Теперь моe желание, чтобы сборная Россия достойно выступила на чемпионате мира в 2018 году. Пусть госпожа удача сопутствует нашей команде», — сказал четырехкратный чемпион СССР.

Союз также признал полузащитника красно-белых Дениса Глушакова лучшим игроком сезона. Массимо Каррера был назван лучшим тренером.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Karpathian
1495478129
Хорошие слова, Никита Павлович. Дай вам бог здоровья.
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momwig_
1495479771
Никита Палыч, Вы бы это.. про "дожить" не шутили так. Давайте на соточку, а там посмотрим ;-)
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SeniorMoroz91
1495480290
Надеюсь еще много наших чемпионств увидит Никита Палыч
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МАКАРШВЕД
1495480721
Никита Павлович, ваши слова да богу в уши. Чтобы РОССИЯ удачно выступила на Чемпионате Мира 2018 г. Здоровья вам и долгих лет жизни !!!!!
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slavа0508
1495482324
Здоровья!!!А теперь Никита Палыч дожить тебе до победы сборной,а чем чёрт не шутит
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VeniaminS
1495487241
Здоровья!!!
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Popularov
1495510143
У Спартака все 16 лет шли ПЕРЕМЕНЫ, каждый сезон шли, шли и ни к чему не пришли! Что только не делал Федун в Спартаке - Меняли шило на мыло, а потом мыло - на шило и так все 16 лет, а воз и ныне там оставался. Эти перемены Федуна никогда не давали возожности Спартаку ЧЕСТНО взять первое МЕСТО! И только тогда, когда Федун нашел НЕЧЕСТНЫЙ один РАДИКАЛЬНЫЙ способ - СКУПИТЬ на корню весь РФС и арбитров, вот только тогда Спартак оказался на первом месте! На плотную и взаимовыгодную работу с арбитрами и чиновниками РФС Федун бросил МИЛЛИОНЫ и дело сдвинулось с мёртвой точки. Спартак, НЕ ЗАСЛУЖЕННО, и РЕЗКО начал БОЛТАТЬСЯ на первом месте! Не чистые на руку арбитры, всеми СКАНДАЛАМИ и НЕПРАВДАМИ, вытащили Спартак, за федуновские УШИ, на первое скандально-позорное место. "У "СПАРТАКА" с Каррерой никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне! Игру в Спартаке поставил Дмитрий Аленичев, а Каррера присвоил себе ЧУЖИЕ заслуги. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Всю работу в Спартаке сделали, не чистые на руку, арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате. Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
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за ЦСКА с 1980г
1495511895
Уважаемый Никита Павлович,живите долго..
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OfaZavr
1495522924
Удачи и здоровья Никита Палыч! С заслуженным и долгожданным чемпионством!
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Бриг
1495540197
Конечно нужно жить по крайней мере до чемпионства России в мире. Здоровья!
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