Симонян: «У меня было одно желание – дожить до момента, когда «Спартак» станет чемпионом»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями от победы в номинации «За вклад в развитие футбола», учрежденной РФС.

«Я благодарен за эту награду. У меня, как у человека, перешагнувшего отметку в 90 лет, было одно желание. Просил, чтобы я дожил до того момента, когда «Спартак» станет чемпионом. Теперь моe желание, чтобы сборная Россия достойно выступила на чемпионате мира в 2018 году. Пусть госпожа удача сопутствует нашей команде», — сказал четырехкратный чемпион СССР.

Союз также признал полузащитника красно-белых Дениса Глушакова лучшим игроком сезона. Массимо Каррера был назван лучшим тренером.