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    Мутко: «Не вижу ничего криминального в выбегании болельщиков «Спартака» на газон»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поведение болельщиков «Спартака» в матчах заключительных туров сезона против «Краснодара» (3:0) и «Арсенала» (0:3).

    «Что касается выбегания болельщиков на газон в матче «Спартака«. Я ничего криминального не вижу. Болельщики взяли на себя обязательства по недопуску людей на поле до конца матча, всe было согласовано с фанатскими объединениями, лишать праздника не хотелось. Никаких проблем это не создало никому, хотя, когда мы подводили итоги, говорили, что нужно научиться вводить рамки в этом процессе. На примере «Баварии» видно, что нам ещe есть куда двигаться. Нам нужны эти традиции, потому что их нет. Мы тоже выигрывали Кубок, и что делать? Если в Москве есть несколько клубов, значит нужно всe продумать, чтобы было уважение ко всем. Над такими церемониями надо думать, чтобы они были всем в радость и стали настоящими праздниками. Думаю, это был оптимальный вариант.

    К сожалению, в Туле болельщики продолжали празднование. Был бы ещe тур, наверное, продолжили бы дальше. Нужно с уважением относиться к другим командам. Это непростая тема, элемент шоу, продвижение футбола, над которым надо работать», — сказал Мутко.

    Ранее комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов назвал массовое проникновение болельщиков красно-белых после матча с «Краснодаром» ненормальным зрелищем.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2017 19:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 мая 2017, 00:50

      Тут вопрос кто за этот вандализм будет платить? Если Федун, так пусть бегут))) Еще хазяева стадионов и умолять будут болельщиков Спартака, что бы после каждого матча те выбегали на поле)))

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 22 мая 2017, 23:43

      Воу воу Мутыч, чет палиться в этом году в открытую начал. Так то давно были намёки что он с детства за Спам топит, Зенит для него лишь вахтовая смена был)) Ну или он просто грамотно под окружающую его обстановку прогибается)) Но когда такой безпредел убогие устроили, уж пожурил бы.... хотя бы на публику. Для этих конченных отсутствие негативных комментариев от власть имущих - зелёный свет для подобного треша в будущем. Им и так то законы не писаны, эти гуливеры в свой реальности живут, всё бьются по окраинам за свои ФК, клоуны. Но такая реакция от царя и казначея всея нашего футбола этих ебланов только убедит в их правоте и безнаказанности.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 мая 2017, 20:51

      МуДко туп,слеп,глуп !!!!??

      0
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    • ...
      Рейтинг: +265

      solyh-1962 22 мая 2017, 20:39

      Конечно в Туле перегнули палку, по этому просим прощения
      за всех неадекватов, которых хватает,к сожалению
      во всех командах.
      И все-таки всех Спартачей с ЗОЛОТЫМ дублем!!!

      2
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 22 мая 2017, 20:36

      Слова великого Жополиза!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 22 мая 2017, 20:22

      Ему хоть в глаза написай.

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 мая 2017, 20:12

      Ну наконец-то порадовал МЕНЯ Мутко.
      Ну Нах мне такой футбол .на котором максимум можно будет кричать. ,
      даже не кричать, а Говорить " БРАВО "?!?!? НУ НАХ. ....Й ?!?!

      1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 мая 2017, 19:58

      ПРОТИВ КАКОГО КРАСНОДАРА 3-0? ВЫ ЧТО ТАМ КУРИТЕ? У ВАС МОЗГОВ ВООБЩЕ НЕТ?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 19:40

      Да выбегайте вы на своей "Открытой арене" хоть после каждого матча , даже при 0-3 ! Но , "нужно с уважением относиться к другим командам. Это непростая тема, элемент шоу, продвижение футбола, над которым надо работать», — сказал Мутко. Насчет продвижения футбола таким способом - это круто сказал .

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      Рейтинг: +3490

      Fancyfall 22 мая 2017, 19:37

      на мой взгляд, беспредел в туле - это перебор

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      Рейтинг: +3490

      Fancyfall > klifS 22 мая 2017, 19:43

      ладно на поле порезвились, но в городе то зачем шорох наводить?..(

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