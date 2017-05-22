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  • Мутко: «Не вижу ничего криминального в выбегании болельщиков «Спартака» на газон»

Мутко: «Не вижу ничего криминального в выбегании болельщиков «Спартака» на газон»

22 мая 2017, 19:13
13

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поведение болельщиков «Спартака» в матчах заключительных туров сезона против «Краснодара» (3:0) и «Арсенала» (0:3).

«Что касается выбегания болельщиков на газон в матче «Спартака«. Я ничего криминального не вижу. Болельщики взяли на себя обязательства по недопуску людей на поле до конца матча, всe было согласовано с фанатскими объединениями, лишать праздника не хотелось. Никаких проблем это не создало никому, хотя, когда мы подводили итоги, говорили, что нужно научиться вводить рамки в этом процессе. На примере «Баварии» видно, что нам ещe есть куда двигаться. Нам нужны эти традиции, потому что их нет. Мы тоже выигрывали Кубок, и что делать? Если в Москве есть несколько клубов, значит нужно всe продумать, чтобы было уважение ко всем. Над такими церемониями надо думать, чтобы они были всем в радость и стали настоящими праздниками. Думаю, это был оптимальный вариант.

К сожалению, в Туле болельщики продолжали празднование. Был бы ещe тур, наверное, продолжили бы дальше. Нужно с уважением относиться к другим командам. Это непростая тема, элемент шоу, продвижение футбола, над которым надо работать», — сказал Мутко.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов назвал массовое проникновение болельщиков красно-белых после матча с «Краснодаром» ненормальным зрелищем.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Мутко Виталий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Fancyfall
1495471051
на мой взгляд, беспредел в туле - это перебор
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dok66
1495471203
Да выбегайте вы на своей "Открытой арене" хоть после каждого матча , даже при 0-3 ! Но , "нужно с уважением относиться к другим командам. Это непростая тема, элемент шоу, продвижение футбола, над которым надо работать», — сказал Мутко. Насчет продвижения футбола таким способом - это круто сказал .
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Krasnodar 123
1495472314
ПРОТИВ КАКОГО КРАСНОДАРА 3-0? ВЫ ЧТО ТАМ КУРИТЕ? У ВАС МОЗГОВ ВООБЩЕ НЕТ?
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Юрэс
1495473152
Ну наконец-то порадовал МЕНЯ Мутко. Ну Нах мне такой футбол .на котором максимум можно будет кричать. , даже не кричать, а Говорить " БРАВО "?!?!? НУ НАХ. ....Й ?!?!
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Аскорбин
1495473776
Ему хоть в глаза написай.
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Alex ostrov
1495474576
Слова великого Жополиза!!!
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solyh-1962
1495474774
Конечно в Туле перегнули палку, по этому просим прощения за всех неадекватов, которых хватает,к сожалению во всех командах. И все-таки всех Спартачей с ЗОЛОТЫМ дублем!!!
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acer2003
1495475477
МуДко туп,слеп,глуп !!!!??
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Nevsky_RU
1495485819
Воу воу Мутыч, чет палиться в этом году в открытую начал. Так то давно были намёки что он с детства за Спам топит, Зенит для него лишь вахтовая смена был)) Ну или он просто грамотно под окружающую его обстановку прогибается)) Но когда такой безпредел убогие устроили, уж пожурил бы.... хотя бы на публику. Для этих конченных отсутствие негативных комментариев от власть имущих - зелёный свет для подобного треша в будущем. Им и так то законы не писаны, эти гуливеры в свой реальности живут, всё бьются по окраинам за свои ФК, клоуны. Но такая реакция от царя и казначея всея нашего футбола этих ебланов только убедит в их правоте и безнаказанности.
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serglider
1495489833
Тут вопрос кто за этот вандализм будет платить? Если Федун, так пусть бегут))) Еще хазяева стадионов и умолять будут болельщиков Спартака, что бы после каждого матча те выбегали на поле)))
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