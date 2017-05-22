Марсело посвятил чемпионство «Реала» болельщикам

Защитник «Реала» Марсело признался, что в этом сезоне чемпионское звание досталось его команде особенно тяжело. Он отметил, что многие выступали против мадридцев, желая им поражений.

«Мы гордимся своей командой. В этом сезоне особенно сложно было выиграть чемпионское звание. Многие желали нам поражений. Нам приходилось нелегко с самого первого матча.

Но нашей целью всегда будет победа во всех турнирах, в которых мы принимаем участие. Посвящаем этот титул болельщикам», – заявил Марсело.

Матч 38-го тура испанской Примеры «Малага» – «Реал» закончился со счетом 0:2.