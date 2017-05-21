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    Роналду – второй игрок после Месси, который восемь лет подряд забивает 25 мячей в сезоне Ла Лиги

    «Реал» на выезде играет против «Малаги» в матче последнего тура Примеры (2:0, 81-я минута). Нападающий Криштиану Роналду открыл счет на второй минуте поединка.

    Для 32-летнего португальца гол стал 25-м в 29-ти матчах чемпионата в нынешнем сезоне. Таким образом, Роналду забивает 25 мячей и более в восьми сезонах Ла Лиги кряду. Действующий обладатель «Золотого мяча» повторил достижение форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Всего по ходу сезона Роналду забил 40 голов и отдал 12 результативных передач в 46-ти играх всех турниров.

    В случае победы команда Зинедина Зидана оформит чемпионство.

    Источник: Opta

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    21.05.2017 22:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +54

      Evklid 21 мая 2017, 22:54

      Вы считать не умеете?он забил 25 в 29 матчах

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Evklid 21 мая 2017, 23:04

      Наберут по объявление конечно считать не умеет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 21 мая 2017, 22:40

      Реал чемпион

      2
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