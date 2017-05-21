Роналду – второй игрок после Месси, который восемь лет подряд забивает 25 мячей в сезоне Ла Лиги

«Реал» на выезде играет против «Малаги» в матче последнего тура Примеры (2:0, 81-я минута). Нападающий Криштиану Роналду открыл счет на второй минуте поединка.

Для 32-летнего португальца гол стал 25-м в 29-ти матчах чемпионата в нынешнем сезоне. Таким образом, Роналду забивает 25 мячей и более в восьми сезонах Ла Лиги кряду. Действующий обладатель «Золотого мяча» повторил достижение форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Всего по ходу сезона Роналду забил 40 голов и отдал 12 результативных передач в 46-ти играх всех турниров.

В случае победы команда Зинедина Зидана оформит чемпионство.