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    Каррера: «Это поражение никак не повлияет на то, что игроки «Спартака» совершили в этом сезоне»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился наблюдениями от гостевого матча 30-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом», в котором его подопечные потерпели крупное поражение со счетом 0:3. Итальянский специалист заявил, что этот результат никак не повлияет на итоги выдающегося сезона для красно-белых.

    «Когда играешь против более мотивированной команды, ты проигрываешь. Какие могут быть эмоции?

    Это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате. В этом сезоне они совершили нечто великолепное», — сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2017 18:31
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 22 мая 2017, 10:45

      Тут и Каррера сам виноват! ребята уже чемпионы, они своё дело сделали! дай ты им отдохнуть, они же заслужили! но после терека, через три дня он бросает основной состав в Тулу! зачем??? выстави ты молодняк, вот кому надо доказывать, рвать и метать, чтобы тебя подпустили к основному составу в будущем сезоне

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 22 мая 2017, 04:57

      Ложка дёгтя

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 мая 2017, 23:22

      Думаю Массимо всем пизд..лей основательно вставил и ещё вставит. Всё правильно, на публике он команду защищает, а по факту игрокам, скажет всё в лицо и нахлабучит. Так и нужно себя вести, красава!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 21 мая 2017, 21:31

      Массимо прости засранцев, пить не умеют! И за "багажом" присмотри!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 мая 2017, 21:12

      по традиции - помогли туле

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 21:10

      "Рожденный пить , е.. , пардон , играть не может!"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 21 мая 2017, 21:06

      надеюсь это было на расслабоне или с похмелья, короче причина была, потому что если нет, то это пугает. Такие 2 разных матча, с тереком блестяще, а арсеналу слили, как-то не солидно для чемпиона

      5
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      Рейтинг: +78

      chuvak591 > NEON-SM 21 мая 2017, 21:12

      Да парни просто расслабились)))) С Амкаром еще не были Чемпионами, а с Тереком дома надо было выиграть что бы болельщикам праздник устроить, ну а с Арсеналом расслабились, тут уже ничего не решало...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > chuvak591 21 мая 2017, 21:16

      решать не решало, но играл то можно сказать основной состав, хоть бы гол забили, по силам им и в меньшинстве обыгрывать команды такого класса

      4
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      Рейтинг: +295

      dudarik > NEON-SM 22 мая 2017, 00:11

      Они слили Крыс в пердив...вспомни сколько было г....на после 0-4

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 мая 2017, 21:02

      Спартак очевидно -просто спас Арсенал.

      4
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 21 мая 2017, 20:19

      Здрал стартовый состав без необходимости тосовать налево и направо.. и пора уже Селихова наигрывать в стартовый состав! А песьякова на выход!!!

      6
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 21 мая 2017, 20:02

      Каррера бил себя в грудь, что едет за 72 очками!

      6
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