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  • Каррера: «Это поражение никак не повлияет на то, что игроки «Спартака» совершили в этом сезоне»

Каррера: «Это поражение никак не повлияет на то, что игроки «Спартака» совершили в этом сезоне»

21 мая 2017, 18:31
26

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился наблюдениями от гостевого матча 30-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом», в котором его подопечные потерпели крупное поражение со счетом 0:3. Итальянский специалист заявил, что этот результат никак не повлияет на итоги выдающегося сезона для красно-белых.

«Когда играешь против более мотивированной команды, ты проигрываешь. Какие могут быть эмоции?

Это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате. В этом сезоне они совершили нечто великолепное», — сказал Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Каррера Массимо
Комментарии (26)
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APchelov
1495382166
Зато Самара этот откровенный слив не одобряет
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meatFCSM
1495382235
Нет уверенности в этих словах. Будут больше ненавидеть . Особенно самарцы. Пугает Карреровские провалы . В Л.Ч. трудно будет без усиления. Песьяков-на выход.
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a_who
1495382759
Проиграли на расслабоне ! ничего страшного- злее будут ! дело уже сделано )))
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Aston
1495384394
Я туляк,болеющий за Спартак,для меня сегодня 2 победы!Спасибо Спартаку за то,что оставил шанс Арсеналу остаться в Рфпл,для города,где развалили весь профессиональный спорт это ложка меда в бочке дегтя!и,конечно же,СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!
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zenit2012
1495386169
Каррера бил себя в грудь, что едет за 72 очками!
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Д Альбертини
1495387144
Здрал стартовый состав без необходимости тосовать налево и направо.. и пора уже Селихова наигрывать в стартовый состав! А песьякова на выход!!!
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Диктор
1495389771
Спартак очевидно -просто спас Арсенал.
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NEON-SM
1495389993
надеюсь это было на расслабоне или с похмелья, короче причина была, потому что если нет, то это пугает. Такие 2 разных матча, с тереком блестяще, а арсеналу слили, как-то не солидно для чемпиона
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dok66
1495390216
"Рожденный пить , е.. , пардон , играть не может!"
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piligrim1986
1495390357
по традиции - помогли туле
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