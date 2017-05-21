Каррера: «Это поражение никак не повлияет на то, что игроки «Спартака» совершили в этом сезоне»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился наблюдениями от гостевого матча 30-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом», в котором его подопечные потерпели крупное поражение со счетом 0:3. Итальянский специалист заявил, что этот результат никак не повлияет на итоги выдающегося сезона для красно-белых.

«Когда играешь против более мотивированной команды, ты проигрываешь. Какие могут быть эмоции?

Это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате. В этом сезоне они совершили нечто великолепное», — сказал Каррера.