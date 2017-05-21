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«Спартак» и ЦСКА представят Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

21 мая 2017, 17:08
14

ЦСКА в домашнем матче заключительного тура чемпионата России уверенно обыграл «Анжи» – 4:0. Эта победа позволила команде Виктора Гончаренко набрать 62 очка и гарантировать себе второе место в турнирной таблице РФПЛ.

Таким образом, ЦСКА представит Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Армейцы начнут свой путь в самом престижном европейском турнире с третьего отборочного раунда.

Напомним, ранее путевку в Лигу чемпионов обеспечил «Спартак». Красно-белые в статусе чемпионов страны сыграют в групповом этапе турнира и попадут при жеребьевке в первую корзину.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак ЦСКА
Комментарии (14)
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DUMOH
1495375841
Поздравляю обе команды и желаю достойно показать себя в престижнейшем кубке Европы
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Добрый Бобер
1495376912
Ну что ж... Акинфееву ПРЕРВАТЬ, Реброву (или Селихову) не начать.
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Mahone
1495377392
Удачи клубам!!!!!!!!!!! И побед-мы ждем
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Диктор
1495377649
Вот и отлично что пидерские бомжи не прошли.
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dok66
1495378738
Удачи ЦСКА пр Гончаренко !
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alp
1495380005
тревожно за мясо в европе...
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zenit2012
1495386100
тревожно за Спартак в ЛЧ
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Par Mezan
1495387705
Ничего нового. Опять одно и то же дерьмо плавает поверху. Ростов было напужал усех, но сам дерьма нахлебался и потонул. Ждём побед наших лучших команд в ЛЧ и ЛЕ с первых минут матчей! Удачи!
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за ЦСКА с 1980г
1495388936
Ну хоть здесь мы вместе решаем задачи-удачи!
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neveldomha
1495433766
спартак и Лига чемпионов несовместимы.
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