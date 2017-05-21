«Спартак» и ЦСКА представят Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

ЦСКА в домашнем матче заключительного тура чемпионата России уверенно обыграл «Анжи» – 4:0. Эта победа позволила команде Виктора Гончаренко набрать 62 очка и гарантировать себе второе место в турнирной таблице РФПЛ.

Таким образом, ЦСКА представит Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Армейцы начнут свой путь в самом престижном европейском турнире с третьего отборочного раунда.

Напомним, ранее путевку в Лигу чемпионов обеспечил «Спартак». Красно-белые в статусе чемпионов страны сыграют в групповом этапе турнира и попадут при жеребьевке в первую корзину.