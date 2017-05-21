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    «Спартак» и ЦСКА представят Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

    ЦСКА в домашнем матче заключительного тура чемпионата России уверенно обыграл «Анжи» – 4:0. Эта победа позволила команде Виктора Гончаренко набрать 62 очка и гарантировать себе второе место в турнирной таблице РФПЛ.

    Таким образом, ЦСКА представит Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Армейцы начнут свой путь в самом престижном европейском турнире с третьего отборочного раунда.

    Напомним, ранее путевку в Лигу чемпионов обеспечил «Спартак». Красно-белые в статусе чемпионов страны сыграют в групповом этапе турнира и попадут при жеребьевке в первую корзину.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 17:08
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 22 мая 2017, 09:16

      спартак и Лига чемпионов несовместимы.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 мая 2017, 20:48

      Ну хоть здесь мы вместе решаем задачи-удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 мая 2017, 20:28

      Ничего нового. Опять одно и то же дерьмо плавает поверху. Ростов было напужал усех, но сам дерьма нахлебался и потонул. Ждём побед наших лучших команд в ЛЧ и ЛЕ с первых минут матчей! Удачи!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 21 мая 2017, 20:01

      тревожно за Спартак в ЛЧ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 21 мая 2017, 18:20

      тревожно за мясо в европе...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > alp 21 мая 2017, 18:26

      Тревожно, но уж всяко лучше нынешнего Зенита!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 17:58

      Удачи ЦСКА пр Гончаренко !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 мая 2017, 17:40

      Вот и отлично что пидерские бомжи не прошли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 мая 2017, 17:36

      Удачи клубам!!!!!!!!!!! И побед-мы ждем

      6
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    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 21 мая 2017, 17:28

      Ну что ж... Акинфееву ПРЕРВАТЬ, Реброву (или Селихову) не начать.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 21 мая 2017, 17:10

      Поздравляю обе команды и желаю достойно показать себя в престижнейшем кубке Европы

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