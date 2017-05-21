«Монако» хочет сохранить Жардима на посту главного тренера

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что клуб намерен продлить контракт с главным тренером команды Леонарду Жардимом.

Напомним, ранее сообщалось, что 42-летний специалист может покинуть монегасков ради «ПСЖ».

«Мы хотим продлить контракт с Жардимом. Леонарду никогда не говорил о том, что хочет покинуть «Монако». Постараемся сохранить в клубе и своих игроков. В следующем сезоне у нас будет конкурентоспособная команда», – заявил Васильев.

Напомним, что под руководством Жардима «Монако» в этом сезоне стал победителем чемпионата Франции.