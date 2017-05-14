Жардим может покинуть «Монако» и возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может покинуть команду и возглавить «ПСЖ». По информации Foot Mercato, 42-летний португалец недоволен тем, что руководство клуба не торопится продлевать с ним контракт, поэтому задумывается об уходе.

Напомним, Жардим возглавляет «Монако» с 2014 года. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне французский клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов и на данный момент возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.