Жардим может покинуть «Монако» и возглавить «ПСЖ»

Г-ну Федорычеву нужно задуматься , а стоит ли отпускать Жардима . Команда играет , пацаны приносят прибыль , Надеюсь Монако - это не сиюминутный проект . ?
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может покинуть команду и возглавить «ПСЖ». По информации Foot Mercato, 42-летний португалец недоволен тем, что руководство клуба не торопится продлевать с ним контракт, поэтому задумывается об уходе.
Напомним, Жардим возглавляет «Монако» с 2014 года. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2019 года.
В нынешнем сезоне французский клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов и на данный момент возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.