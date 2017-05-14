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    Жардим может покинуть «Монако» и возглавить «ПСЖ»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может покинуть команду и возглавить «ПСЖ». По информации Foot Mercato, 42-летний португалец недоволен тем, что руководство клуба не торопится продлевать с ним контракт, поэтому задумывается об уходе.

    Напомним, Жардим возглавляет «Монако» с 2014 года. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2019 года.

    В нынешнем сезоне французский клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов и на данный момент возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 16:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 17:53

      Г-ну Федорычеву нужно задуматься , а стоит ли отпускать Жардима . Команда играет , пацаны приносят прибыль , Надеюсь Монако - это не сиюминутный проект . ?

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