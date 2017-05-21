Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Песьяков, Тигиев и Луис Адриано выйдут в стартовом составе «Спартака» на игру с «Арсеналом»

Песьяков, Тигиев и Луис Адриано выйдут в стартовом составе «Спартака» на игру с «Арсеналом»

21 мая 2017, 13:50
17

Стали известны составы «Спартака» и тульского «Арсенала», в которых команды начнут матч 30-го тура РФПЛ.

«Арсенал»: Габулов, Сунцу, Григалава, Беляев, Александров, К. Комбаров, Берхамов, Бурчану, Максимов, Думбия, Расич.

Запасные: Левашов, Ершов, Хагуш, Аджоев, Стеклов, Вергара, Горбатенко, Денисов, Буранов, Власов, Иванов, Шевченко.

«Спартак»: Песьяков, Тигиев, Боккетти, Маурисио, Джикия, Глушаков, Самедов, Фернандо, Промес, Попов, Луис Адриано.

Запасные: Селихов, Д. Комбаров, Таски, Ещенко, Кутепов, Леонтьев, Зобнин, Джано, Мельгарехо.

Напомним, матч «Арсенал» – «Спартак» пройдет сегодня в Туле и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dj-Sog
1495364930
Лучше бы Селихова выпустили в основе.
Ответить
Добрый Бобер
1495364965
Почему не Селихов? Зеня во всю нового воротчика наигрывает.
Ответить
leonard1984
1495364967
Главное чтоб Песьяков не чудил!
Ответить
ufos73
1495365776
Давыдову так и не дали сыграть, видно совсем парень сдулся (
Ответить
sasha_klub
1495369759
Да, тяжко с похмелюги играть. Уже 2:0))))))))))))))
Ответить
Д Альбертини
1495369832
Как же заибала эта чихарда со стартовым составом!
Ответить
piligrim1986
1495370602
а я уж думал, не поможем туле))
Ответить
piligrim1986
1495370614
песя в своем стиле))
Ответить
вместе с ЦСКА
1495370740
чемпионская игра!
Ответить
vladimir63
1495374459
слив ! откровенный слив !
Ответить
Главные новости
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Все новости
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
Вчера, 17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
Вчера, 17:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+