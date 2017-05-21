Песьяков, Тигиев и Луис Адриано выйдут в стартовом составе «Спартака» на игру с «Арсеналом»

Стали известны составы «Спартака» и тульского «Арсенала», в которых команды начнут матч 30-го тура РФПЛ.

«Арсенал»: Габулов, Сунцу, Григалава, Беляев, Александров, К. Комбаров, Берхамов, Бурчану, Максимов, Думбия, Расич.

Запасные: Левашов, Ершов, Хагуш, Аджоев, Стеклов, Вергара, Горбатенко, Денисов, Буранов, Власов, Иванов, Шевченко.

«Спартак»: Песьяков, Тигиев, Боккетти, Маурисио, Джикия, Глушаков, Самедов, Фернандо, Промес, Попов, Луис Адриано.

Запасные: Селихов, Д. Комбаров, Таски, Ещенко, Кутепов, Леонтьев, Зобнин, Джано, Мельгарехо.

Напомним, матч «Арсенал» – «Спартак» пройдет сегодня в Туле и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию встречи.

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