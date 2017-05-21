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    Песьяков, Тигиев и Луис Адриано выйдут в стартовом составе «Спартака» на игру с «Арсеналом»

    Стали известны составы «Спартака» и тульского «Арсенала», в которых команды начнут матч 30-го тура РФПЛ.

    «Арсенал»: Габулов, Сунцу, Григалава, Беляев, Александров, К. Комбаров, Берхамов, Бурчану, Максимов, Думбия, Расич.

    Запасные: Левашов, Ершов, Хагуш, Аджоев, Стеклов, Вергара, Горбатенко, Денисов, Буранов, Власов, Иванов, Шевченко.

    «Спартак»: Песьяков, Тигиев, Боккетти, Маурисио, Джикия, Глушаков, Самедов, Фернандо, Промес, Попов, Луис Адриано.

    Запасные: Селихов, Д. Комбаров, Таски, Ещенко, Кутепов, Леонтьев, Зобнин, Джано, Мельгарехо.

    Напомним, матч «Арсенал» – «Спартак» пройдет сегодня в Туле и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию встречи.

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    Источник: РПЛ

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    21.05.2017 13:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 21 мая 2017, 16:47

      слив ! откровенный слив !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 21 мая 2017, 15:45

      чемпионская игра!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 мая 2017, 15:43

      песя в своем стиле))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 мая 2017, 15:43

      а я уж думал, не поможем туле))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 21 мая 2017, 15:30

      Как же заибала эта чихарда со стартовым составом!

      0
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 21 мая 2017, 15:29

      Да, тяжко с похмелюги играть. Уже 2:0))))))))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 мая 2017, 14:22

      Давыдову так и не дали сыграть, видно совсем парень сдулся (

      2
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 21 мая 2017, 14:09

      Главное чтоб Песьяков не чудил!

      2
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      Рейтинг: +197

      proekt > leonard1984 21 мая 2017, 14:41

      Вроде бы при Аленичеве он 4 из 6 в сухую отстоял... Если защита не начудит то все норм. будет!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > leonard1984 21 мая 2017, 15:13

      Уже начудил . Нужно было мяч снимать с головы . 0-1 Спартак проигрывает .

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > leonard1984 21 мая 2017, 15:29

      Письяков просто 0! Голимый 0.. уже начудил

      0
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 21 мая 2017, 14:09

      Почему не Селихов? Зеня во всю нового воротчика наигрывает.

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Добрый Бобер 21 мая 2017, 14:24

      Потому что Ребров еще играть планирует долго, и срочно замену наигрывать задачи нет

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt > turist82 21 мая 2017, 14:39

      Какое долго? Реброву - потолок еще два сезона и все... У Реброва за всю карьеру 3-4 полноценных сезона!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > proekt 21 мая 2017, 14:59

      2-3 сезона отыграет. И даже так некуда спешить. Играть и играть еще. Или выкинуть и сказать "нашли помоложе"? Было бы скотством полным.

      0
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер > turist82 21 мая 2017, 17:32

      Ребров хороший парень и вратарь неплохой, но именно что "неплохой". "Спартаку" нужен "мегавратарь", второй Яшин. Вдруг это Селихов?

      0
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      Рейтинг: +38

      Dj-Sog 21 мая 2017, 14:08

      Лучше бы Селихова выпустили в основе.

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