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    Аленичев летом планирует вернуться к тренерской работе

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что летом планирует возобновить тренерскую деятельность. По словам специалиста, у него имеются предложения от других команд.

    Напомним, Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака» в начале нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что 44-летний россиянин может возглавить «Кайрат».

    – Когда вы вернетесь в дело?

    – Планирую летом.

    – Контакты есть?

    – Уже есть предложение. Вопросы в стадии обсуждения.

    – Это ФНЛ или Премьер-лига?

    – Разные варианты есть, пока еще я не определился.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.05.2017 13:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2017, 18:57

      Давай Дмитрий, удачи! Желаю стать сильным тренером!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 мая 2017, 16:32

      К Аршавину? Интересно будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 мая 2017, 16:11

      ... планирует вернуться к тренерской работе...
      ------------------------------------------------
      ... готовя очередной багаж для своего сменщика. )

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 15:04

      Креатива не хватает Аленичеву . А так найдет себе конечно работу , без сомнения .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 мая 2017, 14:35

      Переболел. Разговорился

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 мая 2017, 13:48

      По моему и у этого Дмитрия Анатольевича не хватает харизмы, может он как тренер и хороший, но тренер должен быть всегда уверенным в себе, а с этим то у Аленичева на мой взгляд большие проблемы.

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