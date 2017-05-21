Аленичев летом планирует вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что летом планирует возобновить тренерскую деятельность. По словам специалиста, у него имеются предложения от других команд.
Напомним, Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака» в начале нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что 44-летний россиянин может возглавить «Кайрат».
– Когда вы вернетесь в дело?
– Планирую летом.
– Контакты есть?
– Уже есть предложение. Вопросы в стадии обсуждения.
– Это ФНЛ или Премьер-лига?
– Разные варианты есть, пока еще я не определился.
Источник: «Матч ТВ»