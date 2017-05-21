Аленичев летом планирует вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что летом планирует возобновить тренерскую деятельность. По словам специалиста, у него имеются предложения от других команд.

Напомним, Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака» в начале нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что 44-летний россиянин может возглавить «Кайрат».

– Когда вы вернетесь в дело?

– Планирую летом.

– Контакты есть?

– Уже есть предложение. Вопросы в стадии обсуждения.

– Это ФНЛ или Премьер-лига?

– Разные варианты есть, пока еще я не определился.