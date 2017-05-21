РФПЛ. «Арсенал» отправил три безответных гола в ворота «Спартака»

В матче 30-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле разгромил «Спартак», отправив в ворота соперника три безответных гола – 3:0. Дублем в составе «канониров» отметился Федерико Расич, который в конце первого тайма не реализовал пенальти.

Таким образом, «Арсенал» набрал 28 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, дающее право сыграть в стыковых матчах. «Спартак» досрочно обеспечил себе чемпионское звание.

Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Расич, 3; 2:0 – Максимов, 23; 3:0 – Расич, 63.

Арсенал: Габулов, Сунцу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Александров, К. Комбаров, Берхамов (Шевченко, 74), Бурчану, Максимов (Горбатенко, 48), Думбия, Расич.

Спартак: Песьяков, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Джикия, Глушаков, Самедов (Д. Комбаров, 56), Фернандо, Промес, Попов (Джано, 64), Луис Адриано.

Удаление: нет – Джикия, 13.

Турнирная таблица РФПЛ