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  • РФПЛ. «Арсенал» отправил три безответных гола в ворота «Спартака»

РФПЛ. «Арсенал» отправил три безответных гола в ворота «Спартака»

21 мая 2017, 16:48
38

В матче 30-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле разгромил «Спартак», отправив в ворота соперника три безответных гола – 3:0. Дублем в составе «канониров» отметился Федерико Расич, который в конце первого тайма не реализовал пенальти.

Таким образом, «Арсенал» набрал 28 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, дающее право сыграть в стыковых матчах. «Спартак» досрочно обеспечил себе чемпионское звание.

Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Расич, 3; 2:0 – Максимов, 23; 3:0 – Расич, 63.

Арсенал: Габулов, Сунцу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Александров, К. Комбаров, Берхамов (Шевченко, 74), Бурчану, Максимов (Горбатенко, 48), Думбия, Расич.

Спартак: Песьяков, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Джикия, Глушаков, Самедов (Д. Комбаров, 56), Фернандо, Промес, Попов (Джано, 64), Луис Адриано.

Удаление: нет – Джикия, 13.

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак
Комментарии (38)
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СашкаГуров
1495374693
и вот эти свиноты в ЛЧ нас позорить будут
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батог
1495374707
Ну,что сказать? Пить не умеют!!!!
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garet12222
1495374968
Надо бы на договорняк проверять
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Д Альбертини
1495375002
мда.. так обосраться в последней игре сезона чемпионского.. пздц)) Увы, но стремно за такую концовку.
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сасас
1495375068
Вот и чемпион. Это ещё раз доказывает, что уровень Рпл стремительно рухнул за 2 года
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vladimir63
1495375082
да не истерити ! матч слит специально ! по составу было видно ! плюс удаление !
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sidul1
1495375771
до игры было все ясно,сольют.
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Asbjorn
1495375789
Хотели бы выиграть,выставили бы основной состав,а не дырку песьякова и тигиева,а все кто тут очень умный высказывается об уровне игры и лч,смотрите как играют в этой лч цска и зенит,и успокаивайтесь,дети
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oyabun
1495375798
Хорошо что не смотрел матч и не видел этого позора. Сочувствую всем КБ болельщикам. Профессионалами надо оставаться до конца, а не позорить имя великого клуба так безвольно проигрывая.
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DZHEK_VOROBEY1987
1495377868
Всё-равно молодцы,играли всю игру в меньшинстве,да после такой то пьянки. Да и за одно Тулякам помогли в стыки попасть.
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