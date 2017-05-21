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    РФПЛ. «Арсенал» отправил три безответных гола в ворота «Спартака»

    В матче 30-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле разгромил «Спартак», отправив в ворота соперника три безответных гола – 3:0. Дублем в составе «канониров» отметился Федерико Расич, который в конце первого тайма не реализовал пенальти.

    Таким образом, «Арсенал» набрал 28 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, дающее право сыграть в стыковых матчах. «Спартак» досрочно обеспечил себе чемпионское звание.

    Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Расич, 3; 2:0 – Максимов, 23; 3:0 – Расич, 63.

    Арсенал: Габулов, Сунцу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Александров, К. Комбаров, Берхамов (Шевченко, 74), Бурчану, Максимов (Горбатенко, 48), Думбия, Расич.

    Спартак: Песьяков, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Джикия, Глушаков, Самедов (Д. Комбаров, 56), Фернандо, Промес, Попов (Джано, 64), Луис Адриано.

    Удаление: нет – Джикия, 13.

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 16:48
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +163

      LIWER RW 21 мая 2017, 19:38

      Просто слили крыс в пердив(очень уж дерзко себя вели), как и мусор в прошлом сезоне, а туле продлили прописку в вышке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2017, 19:10

      Не могли нормально сыграть и достойно закончить чемпионат. Жаль.

      2
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      Рейтинг: +665

      Snerg 21 мая 2017, 18:55

      ну что сказать)) питерских опять тут много)))! Но есть большое *НО* от разгрома Спартака! Спартак проиграл крупно,НО Чемпион , а зенит выиграл у Локомотива и остался без ЛЧ.... Чувствуете разницу?))

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 мая 2017, 18:12

      Спартак свою задачу выполнил, в этой игре проверил ближайший резерв и выявил лишних. Было бы жестоко заставлять играть основу после выпитых кубков шампанского

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 мая 2017, 17:46

      Ничего страшного, слили игру в пользу бывшей команды Аленичева)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 21 мая 2017, 17:44

      Всё-равно молодцы,играли всю игру в меньшинстве,да после такой то пьянки. Да и за одно Тулякам помогли в стыки попасть.

      4
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      Рейтинг: +8019

      nik55 21 мая 2017, 17:27

      не состав а клоуны----молодежь играла бы сильнее--обидно за такое завершение сезона

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 17:22

      Очень хочу услышать комменты от Капитана Глушакова ! А то было очень много мишуры !

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > dok66 21 мая 2017, 18:08

      Будьте снисходительны: столько выпить и еще игру провести... дорогого стоит. Все молодцы.

      0
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 21 мая 2017, 17:20

      Терек похоронили в прошлом туре, а Арсеналу влетели, причём Терек сделал досрочно их чемпионами, а они оставили Терек без лиги европы

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng > ДЖУZ 21 мая 2017, 18:15

      Терек решал свои турнирные задачи, и в Москве играл на победу... поэтому не делал он Спартака чемпионом... Арсеналу слили, потому как праздновать устали)))

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > ДЖУZ 21 мая 2017, 19:21

      терек сам виноват ! играть надо было нормально !

      1
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      Рейтинг: +79

      oligarhiy 21 мая 2017, 17:12

      Сдали матч,в следующем сезоне будем ждать сдачи от арсенала если не вылетит)

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > oligarhiy 21 мая 2017, 17:18

      Почему не очень смешно . А наоборот - очень грустно .

      1
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