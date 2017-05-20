Виталий Денисов надеется в следующем сезоне поменяться со «Спартаком» трофеями

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов заявил, что верит в чемпионство железнодорожников в следующем сезоне. Напомним, столичный клуб стал обладателем Кубка России 2016/17.

– Некоторые считают, что Кубок «Локомотиву» достался легко, ведь по сетке были не самые сильные соперники. Что скажете?

– Пусть завидуют молча. Один болеет за «Зенит», второй за ЦСКА, третий за «Спартак», четвертый за «Торпедо», пятый за «Луч-Энергию», но причем тут мы? Мы шли по своей сетке, кто нам попадался, того мы обыгрывали. Все, какие вопросы?

– В интернете шутят, мол, «Спартак» взял чемпионство, «Локомотив» – Кубок, боюсь, что сейчас проснусь и снова в школу. Как относитесь к этому?

– Хех, впервые слышу. А вообще было бы хорошо, если бы мы со «Спартаком» в следующем сезоне поменялись трофеями!

Заключительную встречу чемпионата России «Локомотив» проведет в Москве против «Зенита». Встреча состоится 21 мая в 15:00 по московскому времени.