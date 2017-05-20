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    Виталий Денисов надеется в следующем сезоне поменяться со «Спартаком» трофеями

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов заявил, что верит в чемпионство железнодорожников в следующем сезоне. Напомним, столичный клуб стал обладателем Кубка России 2016/17.

    – Некоторые считают, что Кубок «Локомотиву» достался легко, ведь по сетке были не самые сильные соперники. Что скажете?

    – Пусть завидуют молча. Один болеет за «Зенит», второй за ЦСКА, третий за «Спартак», четвертый за «Торпедо», пятый за «Луч-Энергию», но причем тут мы? Мы шли по своей сетке, кто нам попадался, того мы обыгрывали. Все, какие вопросы?

    – В интернете шутят, мол, «Спартак» взял чемпионство, «Локомотив» – Кубок, боюсь, что сейчас проснусь и снова в школу. Как относитесь к этому?

    – Хех, впервые слышу. А вообще было бы хорошо, если бы мы со «Спартаком» в следующем сезоне поменялись трофеями!

    Заключительную встречу чемпионата России «Локомотив» проведет в Москве против «Зенита». Встреча состоится 21 мая в 15:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    20.05.2017 20:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 21 мая 2017, 11:09

      да да, обменяемся, возьмём кубок, а чемпионство.....ну..... перебьётесь

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 мая 2017, 09:27

      надейся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2017, 09:18

      Мы меняться не будем. Мы и чемпионат и кубок возьмём!

      3
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > OfaZavr 21 мая 2017, 13:11

      Верно брат.

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 21 мая 2017, 05:52

      Без нормального усиления - 4-5 игроков, не получится. Нужен быстрый нападающий обязательно...

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 мая 2017, 00:45

      Надежда - это хорошо!!!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 мая 2017, 23:50

      если Палыч останется, и трансферную кампанию хорошо проведут - поборемся. Если нет - то не будет ни хрена.

      1
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 20 мая 2017, 22:16

      Не придумывай.

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      Рейтинг: +131

      александр 59 20 мая 2017, 21:48

      Фантастишь, квадратишь гут! Отстоять чемпионство тяжелее чем завоевать. Остаётся болеть за Спартак

      1
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      Рейтинг: +752

      alex1004 20 мая 2017, 21:06

      Поменять чемпионство на кубок в принципе можно, если это будет Кубок ЛЧ... Но, увы Федун уже сказал, что максимум полуфинал... :((((

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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > alex1004 21 мая 2017, 13:13

      Ха ха ну ты сказал.

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      Рейтинг: +444

      vshter76 20 мая 2017, 20:25

      "А что и пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся. А вы к сердцу принимать." (с)

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