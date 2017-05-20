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  • Виталий Денисов надеется в следующем сезоне поменяться со «Спартаком» трофеями

Виталий Денисов надеется в следующем сезоне поменяться со «Спартаком» трофеями

20 мая 2017, 20:16
14

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов заявил, что верит в чемпионство железнодорожников в следующем сезоне. Напомним, столичный клуб стал обладателем Кубка России 2016/17.

– Некоторые считают, что Кубок «Локомотиву» достался легко, ведь по сетке были не самые сильные соперники. Что скажете?

– Пусть завидуют молча. Один болеет за «Зенит», второй за ЦСКА, третий за «Спартак», четвертый за «Торпедо», пятый за «Луч-Энергию», но причем тут мы? Мы шли по своей сетке, кто нам попадался, того мы обыгрывали. Все, какие вопросы?

– В интернете шутят, мол, «Спартак» взял чемпионство, «Локомотив» – Кубок, боюсь, что сейчас проснусь и снова в школу. Как относитесь к этому?

– Хех, впервые слышу. А вообще было бы хорошо, если бы мы со «Спартаком» в следующем сезоне поменялись трофеями!

Заключительную встречу чемпионата России «Локомотив» проведет в Москве против «Зенита». Встреча состоится 21 мая в 15:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Денисов Виталий
Комментарии (14)
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алекс88
1495300907
Не судьба....в ближайшие годы локо в чемпионах я как-то не вижу....с кем???? С Тарасовым что ли.... Один фернандеш тянет команду...ну и самедова(2ого лидера) слили....так что....неееее не в эти годы
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vshter76
1495301111
"А что и пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся. А вы к сердцу принимать." (с)
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alex1004
1495303566
Поменять чемпионство на кубок в принципе можно, если это будет Кубок ЛЧ... Но, увы Федун уже сказал, что максимум полуфинал... :((((
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александр 59
1495306106
Фантастишь, квадратишь гут! Отстоять чемпионство тяжелее чем завоевать. Остаётся болеть за Спартак
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Diesel133
1495313430
если Палыч останется, и трансферную кампанию хорошо проведут - поборемся. Если нет - то не будет ни хрена.
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VeniaminS
1495316714
Надежда - это хорошо!!!
Ответить
eleng
1495335171
Без нормального усиления - 4-5 игроков, не получится. Нужен быстрый нападающий обязательно...
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OfaZavr
1495347497
Мы меняться не будем. Мы и чемпионат и кубок возьмём!
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piligrim1986
1495348024
надейся
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NEON-SM
1495354163
да да, обменяемся, возьмём кубок, а чемпионство.....ну..... перебьётесь
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