Аленичев заявил, что не заслужил медали за чемпионство, и откажется от нее, если «Спартак» предложит

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что откажется от золотой медали, если клуб решит вручить ему награду. По словам специалиста, его заслуги в чемпионстве красно-белых в нынешнем сезоне нет.

Напомним, Аленичев ушел с поста наставника москвичей после первого тура РФПЛ в августе прошлого года, после чего ее принял Массимо Каррера.

«Аленичеву не надо давать медаль, потому что он ее не заслужил. Я работал только первый тур, а остальные 29 работал Массимо и команда. Они заслужили, я – нет. Если предложат, вежливо откажусь», – сказал Аленичев.