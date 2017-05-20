Аленичев заявил, что не заслужил медали за чемпионство, и откажется от нее, если «Спартак» предложит

Ноль трофеич из кожи лез вон, чтобы УКРЕПИТЬ судейскую позицию в Спартаке!
Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с арбитрами!!!
Это не заслуга Карреры, а Федуна и арбитров, что "Спартак", всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
Всю работу в Спартаке сделали арбитры.
Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Федуна!!!
Аленичев ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой спартаковской медали и правильно сделал.
А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам???
Поэтому Дмитрий Аленичев и ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой федуновской медали с судейским скандальным ОТЛИВОМ!
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что откажется от золотой медали, если клуб решит вручить ему награду. По словам специалиста, его заслуги в чемпионстве красно-белых в нынешнем сезоне нет.
Напомним, Аленичев ушел с поста наставника москвичей после первого тура РФПЛ в августе прошлого года, после чего ее принял Массимо Каррера.
«Аленичеву не надо давать медаль, потому что он ее не заслужил. Я работал только первый тур, а остальные 29 работал Массимо и команда. Они заслужили, я – нет. Если предложат, вежливо откажусь», – сказал Аленичев.