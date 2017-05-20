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    Аленичев заявил, что не заслужил медали за чемпионство, и откажется от нее, если «Спартак» предложит

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что откажется от золотой медали, если клуб решит вручить ему награду. По словам специалиста, его заслуги в чемпионстве красно-белых в нынешнем сезоне нет.

    Напомним, Аленичев ушел с поста наставника москвичей после первого тура РФПЛ в августе прошлого года, после чего ее принял Массимо Каррера.

    «Аленичеву не надо давать медаль, потому что он ее не заслужил. Я работал только первый тур, а остальные 29 работал Массимо и команда. Они заслужили, я – нет. Если предложат, вежливо откажусь», – сказал Аленичев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.05.2017 15:21
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    Комментарии33
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      Рейтинг: -13

      Popularov 12 июля 2017, 20:07

      Ноль трофеич из кожи лез вон, чтобы УКРЕПИТЬ судейскую позицию в Спартаке!
      Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
      Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с арбитрами!!!
      Это не заслуга Карреры, а Федуна и арбитров, что "Спартак", всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
      Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
      Всю работу в Спартаке сделали арбитры.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
      А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
      Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Федуна!!!
      Аленичев ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой спартаковской медали и правильно сделал.
      А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам???
      Поэтому Дмитрий Аленичев и ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой федуновской медали с судейским скандальным ОТЛИВОМ!

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      Рейтинг: +3795

      serppion 21 мая 2017, 13:36

      Я тоже отказался бы от медали. Только про Диму все говорят, а про меня нет. Хотя основания для получения у нас одинаковые...

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 20 мая 2017, 21:53

      Зачем обсуждать не существующий вопрос. Даже если бы ему ее вручили, она была бы по статусу сувенирной или памятной. Есть положение. Должно быть определенное число сыгранных отработанных игр, чтобы медаль была "положена" и зафиксирована в документах. Это знает и сам Аленичев. Так что это только новостные игры.

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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 20 мая 2017, 20:35

      Твоё дело, Дима!

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      Рейтинг: -13

      Popularov 20 мая 2017, 19:54

      А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам???
      Вот поэтому Дмитрий Аленичев и ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой федуновской медали с судейским скандальным ОТЛИВОМ!
      "У "СПАРТАКА" с Каррерой никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне!
      Игру в Спартаке поставил Дмитрий Аленичев, а Каррера присвоил себе ЧУЖИЕ заслуги.
      Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
      Вот реальное место "Спартака"!
      На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
      Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
      Всю работу в Спартаке сделали, не чистые на руку, арбитры.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
      А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
      Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!!
      Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате.
      Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
      Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера???
      ПЛОХО и БЕЗДАРНО! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса!
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Popularov 20 мая 2017, 20:37

      Ты еще не устал головой о стенку биться?

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Popularov 20 мая 2017, 21:29

      Ты точно не здоров...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2017, 19:38

      Вот и правильно. Всё по честному. Но команду должен поздравить с чемпионством!

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 мая 2017, 19:29

      К сожалению у Аленичева не сложилось в Спартаке...Фиг его знает что...Скорее всего просто банально не хватило опыта и времени .Было желание спасти команду,но увы...Спартак абы кому не даётся)))Многие тренеры обломали зубы о этот "орешек"...И то что Аленичев отказался от медали абсолютно верное решение!Молодец Дмитрий!Сохранил лицо.

      1
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 20 мая 2017, 19:27

      Аленя можно понять - сначала плешь выедали какой он херовый и какой молодец Каррера,а потом-Дима,возьми конфетку,то бишь медальку - любой бы нормальный тренер так отреагировал....хотя повторюсь - нынешний состав СПАРТАКА набирал Аленичев - Каррера игру поставил...респект ооим....не надо пинать Димыча....

      1
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 20 мая 2017, 18:38

      Еще один респект за адекватность и понимание происходящего... молодец Дмитрий

      2
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      Рейтинг: +60

      stalingradec 20 мая 2017, 17:10

      правильно сделал!после таких слов федуна

      -2
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