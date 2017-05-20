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  • Аленичев заявил, что не заслужил медали за чемпионство, и откажется от нее, если «Спартак» предложит

Аленичев заявил, что не заслужил медали за чемпионство, и откажется от нее, если «Спартак» предложит

20 мая 2017, 15:21
34

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что откажется от золотой медали, если клуб решит вручить ему награду. По словам специалиста, его заслуги в чемпионстве красно-белых в нынешнем сезоне нет.

Напомним, Аленичев ушел с поста наставника москвичей после первого тура РФПЛ в августе прошлого года, после чего ее принял Массимо Каррера.

«Аленичеву не надо давать медаль, потому что он ее не заслужил. Я работал только первый тур, а остальные 29 работал Массимо и команда. Они заслужили, я – нет. Если предложат, вежливо откажусь», – сказал Аленичев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (34)
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dok66
1495283386
Ну и д-к ! Вклад в любом случае есть , а отказываться - плюнуть в душу !
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a-rakhmatov
1495283694
Однозначно Аленичев заслужил!!!!
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виктоша
1495284436
Молодец.
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Sergey9999
1495284659
Спасибо за все!
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alex1004
1495284863
Как бы то ни было, Аленичев готовил команду к сезону, пусть Каррера потом добавил очень многое, но фундамент подготовки на осеннюю часть был заложен Аленичевым. Даже если суммарно предположить что заслуга распределена как 10% на 90%, все равно его вклад в этот успех есть.
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APchelov
1495285000
В настоящее время любому болельщику Спартака, включая самого Аленичева, и почётно и достаточно иметь на груди значок с ромбиком. Сегодня на их улице праздник
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батог
1495286877
Слова не мальчика, но мужа !!!
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mihail200606
1495287319
своевременное интервью . весь этот треп насчет багажа Аленичева достал уже. только сам Аленичев знает осталось после него чтото стоящее для завоевания командой чемпионства или нет... если знает что нет и отказывется - то мужик значит ...
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Sanirin79
1495294688
Еще один респект за адекватность и понимание происходящего... молодец Дмитрий
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OfaZavr
1495298288
Вот и правильно. Всё по честному. Но команду должен поздравить с чемпионством!
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