Ребров: «Поддерживаю связь с Дзюбой, он поздравил меня с чемпионством «Спартака»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров подчеркнул, что продолжает поддерживать связь с экс-партнером по команде Артемом Дзюбой, выступающим ныне за «Зенит». По словам стража ворот, форвард петербуржцев поздравил его с завоеванием красно-белыми золотых медалей РФПЛ в нынешнем сезоне.

– Как относятся в «Спартаке» к Дзюбе?

– Скажу свое мнение. Мы общаемся, переписываемся. Нормальный контакт есть.

– Дзюба поздравил вас с чемпионством?

– Да.

– Фанатам не понравилось его критическое заявление в адрес части из них...

– Не хотелось бы опять мусолить эту тему. Мы с Артемом такие вопросы не обсуждаем. У меня есть своя позиция, но я не собираюсь его учить. Он взрослый человек. Каждый сам выбирает свою дорогу.