Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ребров: «Поддерживаю связь с Дзюбой, он поздравил меня с чемпионством «Спартака»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров подчеркнул, что продолжает поддерживать связь с экс-партнером по команде Артемом Дзюбой, выступающим ныне за «Зенит». По словам стража ворот, форвард петербуржцев поздравил его с завоеванием красно-белыми золотых медалей РФПЛ в нынешнем сезоне.

    – Как относятся в «Спартаке» к Дзюбе?

    – Скажу свое мнение. Мы общаемся, переписываемся. Нормальный контакт есть.

    – Дзюба поздравил вас с чемпионством?

    – Да.

    – Фанатам не понравилось его критическое заявление в адрес части из них...

    – Не хотелось бы опять мусолить эту тему. Мы с Артемом такие вопросы не обсуждаем. У меня есть своя позиция, но я не собираюсь его учить. Он взрослый человек. Каждый сам выбирает свою дорогу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2017 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 20 мая 2017, 20:16

      Ребров заслуживает уважения.Мужчина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2017, 19:28

      Может в нём ещё что нибудь осталось от нормального человека)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 мая 2017, 19:05

      Ты мне и раньше не нравился Ребров, а теперь скажу так " Шёл бы ты в Зенит". Не люблю я таких людей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 16:03

      Даже удивлен после всех его высказываний ! Поздравил и хорошо !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      Злоe Добро 20 мая 2017, 13:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пахожы он изменяет штангам с Дзюбой,Ай-яй-яй.

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11