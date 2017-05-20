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  • Ребров: «Поддерживаю связь с Дзюбой, он поздравил меня с чемпионством «Спартака»

Ребров: «Поддерживаю связь с Дзюбой, он поздравил меня с чемпионством «Спартака»

20 мая 2017, 12:59
6

Голкипер «Спартака» Артем Ребров подчеркнул, что продолжает поддерживать связь с экс-партнером по команде Артемом Дзюбой, выступающим ныне за «Зенит». По словам стража ворот, форвард петербуржцев поздравил его с завоеванием красно-белыми золотых медалей РФПЛ в нынешнем сезоне.

– Как относятся в «Спартаке» к Дзюбе?

– Скажу свое мнение. Мы общаемся, переписываемся. Нормальный контакт есть.

– Дзюба поздравил вас с чемпионством?

– Да.

– Фанатам не понравилось его критическое заявление в адрес части из них...

– Не хотелось бы опять мусолить эту тему. Мы с Артемом такие вопросы не обсуждаем. У меня есть своя позиция, но я не собираюсь его учить. Он взрослый человек. Каждый сам выбирает свою дорогу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Ребров Артем
Комментарии (6)
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Злоe Добро
1495277903
Пахожы он изменяет штангам с Дзюбой,Ай-яй-яй.
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dok66
1495285420
Даже удивлен после всех его высказываний ! Поздравил и хорошо !
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RedWhiteFans2
1495296342
Ты мне и раньше не нравился Ребров, а теперь скажу так " Шёл бы ты в Зенит". Не люблю я таких людей.
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OfaZavr
1495297691
Может в нём ещё что нибудь осталось от нормального человека)))
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Аскорбин
1495300595
Ребров заслуживает уважения.Мужчина.
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