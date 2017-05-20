Льоренте заявил, что зимой имел предложение от «Челси»

Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте в зимнее трансферное окно мог перейти в «Челси». 32-летний испанец признался, что отказался от предложения лондонского клуба.

«Челси» хотел подписать меня в январе. Как только я узнал об этом, сразу же сказал, что не хочу покидать «Суонси». Команда боролось за выживание. Я не мог уйти.

В будущем я готов рассмотреть вариант с переходом в большой клуб, если появится возможность, но сейчас я счастлив в «Суонси», – заявил Льоренте.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Льоренте забил 14 голов в 31 матче.