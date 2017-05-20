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    Льоренте заявил, что зимой имел предложение от «Челси»

    Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте в зимнее трансферное окно мог перейти в «Челси». 32-летний испанец признался, что отказался от предложения лондонского клуба.

    «Челси» хотел подписать меня в январе. Как только я узнал об этом, сразу же сказал, что не хочу покидать «Суонси». Команда боролось за выживание. Я не мог уйти.

    В будущем я готов рассмотреть вариант с переходом в большой клуб, если появится возможность, но сейчас я счастлив в «Суонси», – заявил Льоренте.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Льоренте забил 14 голов в 31 матче.

    Источник: Daily Mail

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    20.05.2017 11:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 20 мая 2017, 17:17

      да гонит он, звезду поймал, уж челси то ему точно ничего не предложил бы

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