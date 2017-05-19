Каррера: «Напишу ли я книгу о работе в «Спартаке»? Обязательно»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги сезону РФПЛ, в котором красно-белые стали чемпионами впервые с 2001 года.

«Это был невероятный сезон. Все ребята отдали душу и все свои силы на достижение этой цели. Они сделали все возможное, чтобы болельщики гордились ими. Когда я понял, что мы можем стать чемпионами? Когда в марте возобновился сезон. Мы начали стабильно набирать очки.

Изучение языка? Да, я стараюсь выучить русский язык. Если бы не болельщики, команде было бы сложнее. Вся команда, как отдельно взятый игрок, отдала 150 процентов на достижение цели. Работать пришлось много, потому что внушить футболистам то, что они сделали сейчас — сложно. Игроки «Спартака» слушались меня сначала. Что касается болельщиков, нам удалось создать с ними семью.

Что касается выезда в Тулу в последнем туре, поедут все игроки «Спартака». У нас есть возможность набрать 72 очка, это будет вишенка на торте. Конечно, у игроков, которые будут задействованы в Кубке конфедераций, будет меньше времени отдохнуть, но они смогут передохнуть позже.

Напишу ли я книгу о работе в «Спартаке»? Это будет обязательно. Это очень хороший опыт, очень сложно работать вдалеке от семьи. Что-то я обязательно напишу. Кого я упомяну в этой книге? Я еще не начал писать ее, пока не знаю», — сказал итальянец.

Каррера возглавил команду в августе 2016 года, сменив на посту Дмитрия Аленичева.