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    Каррера: «Напишу ли я книгу о работе в «Спартаке»? Обязательно»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги сезону РФПЛ, в котором красно-белые стали чемпионами впервые с 2001 года.

    «Это был невероятный сезон. Все ребята отдали душу и все свои силы на достижение этой цели. Они сделали все возможное, чтобы болельщики гордились ими. Когда я понял, что мы можем стать чемпионами? Когда в марте возобновился сезон. Мы начали стабильно набирать очки.

    Изучение языка? Да, я стараюсь выучить русский язык. Если бы не болельщики, команде было бы сложнее. Вся команда, как отдельно взятый игрок, отдала 150 процентов на достижение цели. Работать пришлось много, потому что внушить футболистам то, что они сделали сейчас — сложно. Игроки «Спартака» слушались меня сначала. Что касается болельщиков, нам удалось создать с ними семью.

    Что касается выезда в Тулу в последнем туре, поедут все игроки «Спартака». У нас есть возможность набрать 72 очка, это будет вишенка на торте. Конечно, у игроков, которые будут задействованы в Кубке конфедераций, будет меньше времени отдохнуть, но они смогут передохнуть позже.

    Напишу ли я книгу о работе в «Спартаке»? Это будет обязательно. Это очень хороший опыт, очень сложно работать вдалеке от семьи. Что-то я обязательно напишу. Кого я упомяну в этой книге? Я еще не начал писать ее, пока не знаю», — сказал итальянец.

    Каррера возглавил команду в августе 2016 года, сменив на посту Дмитрия Аленичева.

    Источник: Спорт FM

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    19.05.2017 21:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 20 мая 2017, 22:23

      он слишком хороший и веселый, думаю, в следующем сезоне его ждет судьба Раньери в Лестере

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 20 мая 2017, 11:27

      пиши пусть наши дураки тренеры почитают

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 20 мая 2017, 06:33

      Конечно первое чемпионство-а может и последнее-всякое бывает-пиши

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 мая 2017, 04:50

      Один итальянец в 19 веке книгу написал:
      "Спартак" называется.
      Я ж не перепутал?
      Каррера не повторяется?
      А если и повторится,
      Никто и не огорчтся,
      Разве что кучка бомжей,
      Да пара коней.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 мая 2017, 23:24

      Правильно сказал,надо и Арсенал грохнуть в концовке.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 19 мая 2017, 23:09

      Снимай сразу сериал,не прогадаешь))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 мая 2017, 23:08

      Книга будет иметь название : "На багаже Аленичева". ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 мая 2017, 23:07

      ... под редакцией известного литературного критика А.В.Бубнова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 19 мая 2017, 22:34

      А еще не забывай тебе до италии пешком тащится надо, обещел как никак!!!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 22:07

      А заголовок какое отношение имеет к тексту ? !!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > dok66 20 мая 2017, 00:05

      Вопрос в другом)) ты текст та читал или первые две строчки тока?

      -2
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