Мутко призвал фанатов «Спартака» достойно вести себя на матче с «Арсеналом»

Президент РФС Виталий Мутко призвал болельщиков «Спартака» достойно вести себя на матче 30-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».

Напомним, ранее КДК РФС оштрафовал московский клуб за поведение болельщиков на игре с «Тереком» на 500 тысяч рублей.

«Всю квоту «Спартак» выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены. Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками, и хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного.

В определенной степени на игре с «Тереком», когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке без агрессии», – сообщил Мутко.