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    Мутко призвал фанатов «Спартака» достойно вести себя на матче с «Арсеналом»

    Президент РФС Виталий Мутко призвал болельщиков «Спартака» достойно вести себя на матче 30-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».

    Напомним, ранее КДК РФС оштрафовал московский клуб за поведение болельщиков на игре с «Тереком» на 500 тысяч рублей.

    «Всю квоту «Спартак» выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены. Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками, и хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного.

    В определенной степени на игре с «Тереком», когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке без агрессии», – сообщил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    19.05.2017 18:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +28

      giggs_vea 19 мая 2017, 21:54

      Интересно, а КДК РФС штрафовал "Зенит" за подобные действия ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 19 мая 2017, 20:53

      А мы призывает РФС и лично Мутко не лизать зад Миллеру и перестать нас штрафовать за боление.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 19 мая 2017, 20:00

      Болельщики Спартака в ответ призвали президента РФС Виталия Мутко заняться наконец действительно важными проблемами российского футбола!
      Источник: ТАСС

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 19:24

      И послушают !?

      -1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 19 мая 2017, 19:22

      Бесполезно,эта жы свиньи.

      2
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