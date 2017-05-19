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Мутко призвал фанатов «Спартака» достойно вести себя на матче с «Арсеналом»

19 мая 2017, 18:57
7

Президент РФС Виталий Мутко призвал болельщиков «Спартака» достойно вести себя на матче 30-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».

Напомним, ранее КДК РФС оштрафовал московский клуб за поведение болельщиков на игре с «Тереком» на 500 тысяч рублей.

«Всю квоту «Спартак» выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены. Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками, и хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного.

В определенной степени на игре с «Тереком», когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке без агрессии», – сообщил Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Клим Чугункин.
1495210942
Бесполезно,эта жы свиньи.
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dok66
1495211076
И послушают !?
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Atom2020
1495213222
Болельщики Спартака в ответ призвали президента РФС Виталия Мутко заняться наконец действительно важными проблемами российского футбола! Источник: ТАСС
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Павелий
1495216415
А мы призывает РФС и лично Мутко не лизать зад Миллеру и перестать нас штрафовать за боление.
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giggs_vea
1495220043
Интересно, а КДК РФС штрафовал "Зенит" за подобные действия ???
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