Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин считает Кокорина лучшим игроком России

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», выразил мнение, что нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин является лучшим футболистом в России. По мнению Аршавина, 26-летнему форварду не подходит тактическая расстановка петербургской команды.

    «Я все равно уверен, что по таланту, по своим способностям Кокорин остается лучшим.

    Кого сейчас считают российским футболистом номер один? Федора Смолова? Кокорин точно не хуже. Как мне кажется, Саша совсем не игрок бровки, он по сути своей оттянутый центрфорвард. Идеальная для него схема – 4-4-2. Но сейчас так практически никто не играет», – сказал Аршавин.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил четыре гола в 26 матчах.

    Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов не включил нападающего в расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2017 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +158

      Злоe Добро 20 мая 2017, 12:34

      Заболел Шуршавин???

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 20 мая 2017, 02:35

      походу шава в казахстане на травку подсел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 мая 2017, 20:50

      Хуже Кокорина и не придумаешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 мая 2017, 20:16

      Кокорин явно не тем спортом занимается ему бы в фигурное катание или балет пойти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 20:02

      Ну , Шава , ты просто Конте , или Аллеггри ... или кто-то еще ? Тактические расстановки под Кокорина , место на поле ...,??? Он что Месси или Роналду ? Явно прикалывается .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2017, 18:39

      Ну ты что Андрей, про Спартак так хорошо высказался, а здесь разочаровал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 мая 2017, 18:07

      Андрюша, какой же ты коварный льстец!!!))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      Злоe Добро > a-rakhmatov 20 мая 2017, 12:37

      Да не-е,тролит тонко.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 19 мая 2017, 18:06

      я так точно не считаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 19 мая 2017, 18:05

      Это психиатрическая больница,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 19 мая 2017, 18:01

      Это чисто стёб такой:))),поржать от души!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      Злоe Добро > Psih86 20 мая 2017, 12:38

      точно.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11