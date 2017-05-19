Аршавин считает Кокорина лучшим игроком России

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», выразил мнение, что нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин является лучшим футболистом в России. По мнению Аршавина, 26-летнему форварду не подходит тактическая расстановка петербургской команды.

«Я все равно уверен, что по таланту, по своим способностям Кокорин остается лучшим.

Кого сейчас считают российским футболистом номер один? Федора Смолова? Кокорин точно не хуже. Как мне кажется, Саша совсем не игрок бровки, он по сути своей оттянутый центрфорвард. Идеальная для него схема – 4-4-2. Но сейчас так практически никто не играет», – сказал Аршавин.

В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил четыре гола в 26 матчах.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов не включил нападающего в расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций.