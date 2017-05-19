Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аршавин считает Кокорина лучшим игроком России

19 мая 2017, 14:53
52

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», выразил мнение, что нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин является лучшим футболистом в России. По мнению Аршавина, 26-летнему форварду не подходит тактическая расстановка петербургской команды.

«Я все равно уверен, что по таланту, по своим способностям Кокорин остается лучшим.

Кого сейчас считают российским футболистом номер один? Федора Смолова? Кокорин точно не хуже. Как мне кажется, Саша совсем не игрок бровки, он по сути своей оттянутый центрфорвард. Идеальная для него схема – 4-4-2. Но сейчас так практически никто не играет», – сказал Аршавин.

В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил четыре гола в 26 матчах.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов не включил нападающего в расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Кокорин Александр
Комментарии (52)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ufos73
1495195685
Просроченные чипсы курил???
Ответить
momwig_
1495198334
Они чем-то близки. Шава в принципе такой же ленивый... только ему удалось взять хороший разгон и его хватило... аж на 4 гола Ливеру и несколько других подвигов... в общем , есть что вспомнить. А Кокоше кто-то сказал, что он звезда сразу, только тот "вылез из гнезда". И он сразу же поверил. так что теперь больше не взлетит.
Ответить
Амба Нагорск
1495199085
- Но после меня, - скромно добавил Андрюша
Ответить
APchelov
1495199599
Андрюша просто прикалывается ) Ведь всем хорошо известно о талантах кокорина
Ответить
hevbn 28
1495199655
Да, хорошею характеристику дал нашему футболу Аршавин назвав лучшим игроком страны , игрока который последние два ,три года борется на поле и иногда выигрывает мячи головой, а больше на поле ничего и не делает, да еще предлагает под такого игрока игру строить.Федор по крайней мере делает работу нападающего, забивает.
Ответить
Hazar1950
1495199966
Два сапога пара...
Ответить
nik55
1495201130
вроде давно из Зенита ушел------но пары газа еще действуют
Ответить
Kollljan
1495202783
Кокорин намного лучше того же Зелуиша или Промеса.
Ответить
кеша_КБ
1495205258
- друзья!, читаю комменты некоторых блогеров, и замечаю - вроде, взрослые уже люди, но такую бредятину порой несут...ладно, простительно кержу и аршу - они кроме мяча, газона и футбольных ворот, в жизни толком ничего и не видели), а Вы , взрослые люди, им "подпеваете")...ну, чем сегодня Кокорин объективно лучше ЗеЛуиша или Промеса???...если только своим авто или цветом кожи!?...может трансферной стоимостью?)))...и , собственно, к теме - Не удивлюсь, если Кокорин считает Аршавина лучшим футболистом России)))
Ответить
Злоe Добро
1495272866
Заболел Шуршавин???
Ответить
Главные новости
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
Вчера, 20:11
5
Все новости
Все новости
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
Вчера, 17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
Вчера, 17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
Вчера, 17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
Вчера, 17:20
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+