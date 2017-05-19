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  • Ребров: «После празднования чемпионства два дня разговаривал с трудом»

Ребров: «После празднования чемпионства два дня разговаривал с трудом»

19 мая 2017, 01:06
10

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, как отпраздновал чемпионство команды после домашнего матча 29-го тура чемпионата России с «Тереком» (3:0).

Напомним, что «Спартак» в этом сезоне впервые с 2001 года выиграл золотые медали РФПЛ.

– В котором часу легли накануне спать?

– В начале седьмого, если не позже. Если бы ответил, что в двенадцать, никто бы не поверил. Да и не понял бы.

– Голова не болит?

– С алкоголем не переусердствовали, и так много эмоций. Шампанское, конечно, было, но в разумных количествах.

– Программа стала более насыщенной, чем в победную ночь?

– В тот раз оказалось тяжелее: дня два разговаривал с трудом, дочку в садик утром не повел. Сейчас все спокойнее прошло, уже на опыте. Но все равно отметили здорово. Безумие на поле, телефон полон видео.

– Самый яркий момент – это забег фанатов на поле?

– Со стороны забег наверняка выглядел эффектным и устрашающим, но я был в середине и толком ничего не видел. Отдал приятелю перчатки, еще кому-то – майку, повязку – Глушакову. Потом кто-то схватился за бутсы, начал откручивать вместе с коленями. Одному отдал, второму, затем гетры, шорты. Когда кто-то схватился за трусы, пришлось дать по рукам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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aurora5858
1495172898
Это были дикари на поле
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Опорник84
1495176591
Праздник, настоящий праздник устроили, давно так этого ждали! Спасибо команде, а то я думал что так и умру не дождавшись этого, все-таки уже не молодой и видел победы еще при Советском союзе!
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Mahone
1495179457
Поздравляю -молодцы-можно иногда!!!!!!!! Вы лучшие!!!!!!!!!
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vladimir-7
1495181290
После шампанского опохмеляются только шампанским. остальное не поможет.
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OfaZavr
1495181308
Сумасшедший праздник!!!
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oyabun
1495182952
Я всё понимаю, всеобщая радость и ликование. Всё было великолепно, но ломать ворота и растаскивать их на кусочки, это уже чистой воды варварство и я такого, лично, понять не могу.
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Д Альбертини
1495190932
В чем то фанатов можно понять, а в чем то вряд ли.. ворота сломали полностью))игроков чуть совсем до гола не раздели)) Это уже перебор по моему)
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