Ребров: «После празднования чемпионства два дня разговаривал с трудом»

В чем то фанатов можно понять, а в чем то вряд ли.. ворота сломали полностью))игроков чуть совсем до гола не раздели)) Это уже перебор по моему)
Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, как отпраздновал чемпионство команды после домашнего матча 29-го тура чемпионата России с «Тереком» (3:0).
Напомним, что «Спартак» в этом сезоне впервые с 2001 года выиграл золотые медали РФПЛ.
– В котором часу легли накануне спать?
– В начале седьмого, если не позже. Если бы ответил, что в двенадцать, никто бы не поверил. Да и не понял бы.
– Голова не болит?
– С алкоголем не переусердствовали, и так много эмоций. Шампанское, конечно, было, но в разумных количествах.
– Программа стала более насыщенной, чем в победную ночь?
– В тот раз оказалось тяжелее: дня два разговаривал с трудом, дочку в садик утром не повел. Сейчас все спокойнее прошло, уже на опыте. Но все равно отметили здорово. Безумие на поле, телефон полон видео.
– Самый яркий момент – это забег фанатов на поле?
– Со стороны забег наверняка выглядел эффектным и устрашающим, но я был в середине и толком ничего не видел. Отдал приятелю перчатки, еще кому-то – майку, повязку – Глушакову. Потом кто-то схватился за бутсы, начал откручивать вместе с коленями. Одному отдал, второму, затем гетры, шорты. Когда кто-то схватился за трусы, пришлось дать по рукам.