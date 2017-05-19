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    Ребров: «После празднования чемпионства два дня разговаривал с трудом»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, как отпраздновал чемпионство команды после домашнего матча 29-го тура чемпионата России с «Тереком» (3:0).

    Напомним, что «Спартак» в этом сезоне впервые с 2001 года выиграл золотые медали РФПЛ.

    – В котором часу легли накануне спать?

    – В начале седьмого, если не позже. Если бы ответил, что в двенадцать, никто бы не поверил. Да и не понял бы.

    – Голова не болит?

    – С алкоголем не переусердствовали, и так много эмоций. Шампанское, конечно, было, но в разумных количествах.

    – Программа стала более насыщенной, чем в победную ночь?

    – В тот раз оказалось тяжелее: дня два разговаривал с трудом, дочку в садик утром не повел. Сейчас все спокойнее прошло, уже на опыте. Но все равно отметили здорово. Безумие на поле, телефон полон видео.

    – Самый яркий момент – это забег фанатов на поле?

    – Со стороны забег наверняка выглядел эффектным и устрашающим, но я был в середине и толком ничего не видел. Отдал приятелю перчатки, еще кому-то – майку, повязку – Глушакову. Потом кто-то схватился за бутсы, начал откручивать вместе с коленями. Одному отдал, второму, затем гетры, шорты. Когда кто-то схватился за трусы, пришлось дать по рукам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2017 01:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 мая 2017, 13:48

      В чем то фанатов можно понять, а в чем то вряд ли.. ворота сломали полностью))игроков чуть совсем до гола не раздели)) Это уже перебор по моему)

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Д Альбертини 19 мая 2017, 18:49

      ...интересно,а если Рубин так "отпраздновал"--- сколько Р Ф С выписало бы санкций за дикую вакханалию,устроенного "болельщиками" Спартака? Кто нибудь ответит за такое поведение?

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > FaTeK1945ru 19 мая 2017, 20:43

      Ну про штрафы в пол миллиона говорили уже)

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      Рейтинг: +33430

      oyabun 19 мая 2017, 11:35

      Я всё понимаю, всеобщая радость и ликование. Всё было великолепно, но ломать ворота и растаскивать их на кусочки, это уже чистой воды варварство и я такого, лично, понять не могу.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2017, 11:08

      Сумасшедший праздник!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 мая 2017, 11:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      После шампанского опохмеляются только шампанским. остальное не поможет.

      -4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 мая 2017, 10:37

      Поздравляю -молодцы-можно иногда!!!!!!!! Вы лучшие!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 мая 2017, 09:49

      Праздник, настоящий праздник устроили, давно так этого ждали! Спасибо команде, а то я думал что так и умру не дождавшись этого, все-таки уже не молодой и видел победы еще при Советском союзе!

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 19 мая 2017, 08:48

      Это были дикари на поле

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > aurora5858 19 мая 2017, 09:01

      Да брось ты Петрович, это была искренняя радость, вот и всё

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