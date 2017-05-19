Ребров: «После празднования чемпионства два дня разговаривал с трудом»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, как отпраздновал чемпионство команды после домашнего матча 29-го тура чемпионата России с «Тереком» (3:0).

Напомним, что «Спартак» в этом сезоне впервые с 2001 года выиграл золотые медали РФПЛ.

– В котором часу легли накануне спать?

– В начале седьмого, если не позже. Если бы ответил, что в двенадцать, никто бы не поверил. Да и не понял бы.

– Голова не болит?

– С алкоголем не переусердствовали, и так много эмоций. Шампанское, конечно, было, но в разумных количествах.

– Программа стала более насыщенной, чем в победную ночь?

– В тот раз оказалось тяжелее: дня два разговаривал с трудом, дочку в садик утром не повел. Сейчас все спокойнее прошло, уже на опыте. Но все равно отметили здорово. Безумие на поле, телефон полон видео.

– Самый яркий момент – это забег фанатов на поле?

– Со стороны забег наверняка выглядел эффектным и устрашающим, но я был в середине и толком ничего не видел. Отдал приятелю перчатки, еще кому-то – майку, повязку – Глушакову. Потом кто-то схватился за бутсы, начал откручивать вместе с коленями. Одному отдал, второму, затем гетры, шорты. Когда кто-то схватился за трусы, пришлось дать по рукам.