Шахматист Карякин: «Спартак» поразил меня тем, что, оформив чемпионство, не стал расслабляться»

Гроссмейстер России Сергей Карякин поделился впечатлениями от выступления «Спартака» в текущем сезоне РФПЛ. Команда Массимо Карреры досрочно завоевала титул чемпиона страны.

– Вы в самом начале чемпионата говорили, что красно-белые обязательно станут чемпионами. Откуда была такая уверенность?

– Это было шестое чувство. После победы в Кубке мира я был уверен, что в турнире претендентов у меня будет все хорошо. Хотя в рейтинге я был второй с конца. Но вот ощущал всеми фибрами, что в Москве сыграю удачно. Так же перед этим сезоном поверил в команду Аленичева, и после его отставки чувство не ушло. Несмотря на то, что ничего не знал о Массимо Каррере, верил, что золото на этот раз точно будет у вас.

– Как вам сама игра?

– «Спартак» поразил меня тем, что, оформив чемпионство, не стал расслабляться. Две победы в Перми и Москве. А то, как выиграли дома, – слов нет. Команда просто летала по полю. Это было пиршество. Могли выиграть и крупнее, чем 3:0.

– Кого бы хотели поздравить лично?

– Хотел бы познакомиться с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым. Я ведь отдал ему пас перед матчем с «Рубином», и Денис потом забил. А сейчас он оформил дубль. Глушаков – настоящий Спартак, вожак гладиаторов.

Напомним, предыдущее чемпионство красно-белых было датировано 2001 годом.