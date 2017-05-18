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    Шахматист Карякин: «Спартак» поразил меня тем, что, оформив чемпионство, не стал расслабляться»

    Гроссмейстер России Сергей Карякин поделился впечатлениями от выступления «Спартака» в текущем сезоне РФПЛ. Команда Массимо Карреры досрочно завоевала титул чемпиона страны.

    – Вы в самом начале чемпионата говорили, что красно-белые обязательно станут чемпионами. Откуда была такая уверенность?

    – Это было шестое чувство. После победы в Кубке мира я был уверен, что в турнире претендентов у меня будет все хорошо. Хотя в рейтинге я был второй с конца. Но вот ощущал всеми фибрами, что в Москве сыграю удачно. Так же перед этим сезоном поверил в команду Аленичева, и после его отставки чувство не ушло. Несмотря на то, что ничего не знал о Массимо Каррере, верил, что золото на этот раз точно будет у вас.

    – Как вам сама игра?

    – «Спартак» поразил меня тем, что, оформив чемпионство, не стал расслабляться. Две победы в Перми и Москве. А то, как выиграли дома, – слов нет. Команда просто летала по полю. Это было пиршество. Могли выиграть и крупнее, чем 3:0.

    – Кого бы хотели поздравить лично?

    – Хотел бы познакомиться с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым. Я ведь отдал ему пас перед матчем с «Рубином», и Денис потом забил. А сейчас он оформил дубль. Глушаков – настоящий Спартак, вожак гладиаторов.

    Напомним, предыдущее чемпионство красно-белых было датировано 2001 годом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2017 22:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 мая 2017, 00:49

      Даже шахматист отметил этот сложный ход Спартака который усложнил позиции противников. Оллее Карякин . Мы чемпионы!!!! А остальные пусть омментируют.

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