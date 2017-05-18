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    Вице-президент «Монако» Васильев: «Сохранить Мбаппе – наш приоритет»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал о планах клуба на 18-летнего нападающего Килиана Мбаппе.

    «Продажа игроков – часть нашей модели развития, но в данный момент мы более сильны в финансовом плане, чем два года назад. У нас много молодых игроков, и мы уверены в том, что их трансферная стоимость будет только расти, потому что они очень талантливы и амбициозны.

    Останется ли Мбаппе? Это наш приоритет. Думаю, он очень счастлив в «Монако». В следующем году чемпионат мира, а он уже сейчас готов для сборной Франции», – сказал россиянин в интервью CNN.

    В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 голов и отдал 14 результативных передач в 43-х матчах сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро. Вчера команда Леонарду Жардима досрочно выиграла Лигу 1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2017 20:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 18 мая 2017, 22:19

      Цену набивает))

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 21:29

      А Жардим ? Это все-таки ваш фарт .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 18 мая 2017, 21:14

      26 голов и 18 передач в 18 лет и стоимость 10 млн... что-то мало

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