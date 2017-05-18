Вице-президент «Монако» Васильев: «Сохранить Мбаппе – наш приоритет»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал о планах клуба на 18-летнего нападающего Килиана Мбаппе.

«Продажа игроков – часть нашей модели развития, но в данный момент мы более сильны в финансовом плане, чем два года назад. У нас много молодых игроков, и мы уверены в том, что их трансферная стоимость будет только расти, потому что они очень талантливы и амбициозны.

Останется ли Мбаппе? Это наш приоритет. Думаю, он очень счастлив в «Монако». В следующем году чемпионат мира, а он уже сейчас готов для сборной Франции», – сказал россиянин в интервью CNN.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 голов и отдал 14 результативных передач в 43-х матчах сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро. Вчера команда Леонарду Жардима досрочно выиграла Лигу 1.