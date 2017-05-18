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    Широков: «В этом сезоне футбольный бог повернулся к Глушакову лицом»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о выступлениях капитана московского клуба Дениса Глушакова в нынешнем сезоне. По словам экс-футболиста, хавбек красно-белых не каждый год играет так ярко.

    «Соглашусь – Глушаков ярко провел сезон, и не думаю, что это связано с тем, что ему доверили капитанскую повязку. Если бы это работало таким образом, повязку бы в каждом следующем матче отдавали новому игроку, чтобы он творил на поле. Глушаков давно держит высокий уровень, он и в «Локомотиве», бывало, немало забивал. Хотя Денис не каждый сезон играл так ярко, в этом футбольный бог повернулся к нему лицом», – сказал Широков.

    В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 24 матча, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и два голевых паса.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2017 18:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 мая 2017, 03:25

      Я думаю он хорошо себя проявит на КК)

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 мая 2017, 00:54

      К тебе деревянному может повернуться только Дуб..... есть такой футболист????

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 мая 2017, 20:49

      Самое главное Глушаков работает над собой и не зазнается...)))

      0
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      Рейтинг: +100683

      zigbert 18 мая 2017, 20:44

      Так держать Денис.Главное не снижать к себе требовательности.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 мая 2017, 20:27

      Связка Глушака с Фернандо и иногда Зобниным в центре, это просто что-то с чем-то! Давно у нас не было такого сильного центра и Денис в это сезоне как истинный капитан вёл команду за собой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      alex1004 18 мая 2017, 19:58

      Как говорят надо крутиться так, чтобы фортуна не успевала повернуться к тебе задом. Денис в этом сезоне именно так и крутился!

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 мая 2017, 19:58

      Думал Бог посимпатичней выберет..

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 18 мая 2017, 19:08

      Он это заслужил !

      2
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      Рейтинг: +3942

      Kollljan 18 мая 2017, 18:45

      В следующем сезоне повернется жопой.

      -2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 18:43

      Этот сезон , в самом деле , повернулся к Глушакову лицом . Заслужил всем своим отношением к футболу !

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