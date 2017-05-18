Широков: «В этом сезоне футбольный бог повернулся к Глушакову лицом»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о выступлениях капитана московского клуба Дениса Глушакова в нынешнем сезоне. По словам экс-футболиста, хавбек красно-белых не каждый год играет так ярко.

«Соглашусь – Глушаков ярко провел сезон, и не думаю, что это связано с тем, что ему доверили капитанскую повязку. Если бы это работало таким образом, повязку бы в каждом следующем матче отдавали новому игроку, чтобы он творил на поле. Глушаков давно держит высокий уровень, он и в «Локомотиве», бывало, немало забивал. Хотя Денис не каждый сезон играл так ярко, в этом футбольный бог повернулся к нему лицом», – сказал Широков.

В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 24 матча, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и два голевых паса.