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  • Широков: «В этом сезоне футбольный бог повернулся к Глушакову лицом»

Широков: «В этом сезоне футбольный бог повернулся к Глушакову лицом»

18 мая 2017, 18:24
10

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о выступлениях капитана московского клуба Дениса Глушакова в нынешнем сезоне. По словам экс-футболиста, хавбек красно-белых не каждый год играет так ярко.

«Соглашусь – Глушаков ярко провел сезон, и не думаю, что это связано с тем, что ему доверили капитанскую повязку. Если бы это работало таким образом, повязку бы в каждом следующем матче отдавали новому игроку, чтобы он творил на поле. Глушаков давно держит высокий уровень, он и в «Локомотиве», бывало, немало забивал. Хотя Денис не каждый сезон играл так ярко, в этом футбольный бог повернулся к нему лицом», – сказал Широков.

В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 24 матча, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и два голевых паса.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Широков Роман
Комментарии (10)
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dok66
1495122180
Этот сезон , в самом деле , повернулся к Глушакову лицом . Заслужил всем своим отношением к футболу !
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Kollljan
1495122303
В следующем сезоне повернется жопой.
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life85
1495123682
Он это заслужил !
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shinnik
1495126721
Думал Бог посимпатичней выберет..
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alex1004
1495126722
Как говорят надо крутиться так, чтобы фортуна не успевала повернуться к тебе задом. Денис в этом сезоне именно так и крутился!
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ivanthebest
1495128432
Связка Глушака с Фернандо и иногда Зобниным в центре, это просто что-то с чем-то! Давно у нас не было такого сильного центра и Денис в это сезоне как истинный капитан вёл команду за собой!
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zigbert
1495129450
Так держать Денис.Главное не снижать к себе требовательности.
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a-rakhmatov
1495129793
Самое главное Глушаков работает над собой и не зазнается...)))
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RedWhiteFans2
1495144460
К тебе деревянному может повернуться только Дуб..... есть такой футболист????
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Д Альбертини
1495153509
Я думаю он хорошо себя проявит на КК)
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