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    Рейнгольд: «Спартак» дал понять, что в России есть футбол»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» своим чемпионством доказал существование в России настоящего футбола.

    Напомним, московский клуб за три тура до окончания сезона РФПЛ стал чемпионом страны, завоевав золотые медали впервые с 2001 года.

    «Мне наплевать на всех циников, на тех кто любит или не любит «Спартак» – все должны признать, что команда «Спартак» дала понять: у нас есть футбол. У нас есть классные российские футболисты!

    И что нам нужно работать лучше. И что нашим тренерам нужно брать пример с Карреры. Да-да, именно с Карреры: как он работает, как вдохновляет. Как каждый день и каждую минуту посвящает себя футболистам. Это надо видеть своими глазами, прочувствовать своей шкурой», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    18.05.2017 18:11
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +160

      виктоша 19 мая 2017, 15:16

      Это Ростов дал понять, что в России есть футбол, потому что все познается в сравнении, на международной арене. Спартаку еще предстоит это факт подтвердить в ЛЧ. Дай бог...

      0
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 19 мая 2017, 00:34

      Пол чемпионата он их хаял, а медали взяли сразу до небес вознес.

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 18 мая 2017, 23:40

      то есть, был бы кто то другой на 1-м месте, то все бы увидели, что футбола в России нет. старый маразматик

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 мая 2017, 23:12

      Надеюсь, в Зените это читают, это же просто позор, это днище оказывается дало что-то кому-то понять, как вы допустили до этого ???

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 18 мая 2017, 20:58

      За весь чемпионат "Спартак" одержал ЦЕЛЫХ ДВЕ крупных победы. Он просто сыграл несколько лучше, чем конкуренты. "Ростов" просто не выдержал свалившихся на него похвал. "Зенит" без Халка, а ЦСКА без Слуцкого - жалко выглядящие персонажи. "Локомотив" никак не очухается от "выдающегося правления "Княгини Ольги". "Краснодар" крепко подвёл Мамаев... Остальные команды были простыми статистами. Не буду оспаривать очевидность спартаковского чемпионства, но в нашем футболе футбола, по-прежнему, очень мало.

      2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > multiscan 18 мая 2017, 22:08

      Все грамотно,добавить не чего!

      0
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      Рейтинг: +370

      splint1989 18 мая 2017, 20:54

      Кому он доказал??? Я болельщик ЦСКА и когда кони были чемпионами, а в ЛЧ сосали они доказывали только то что в России нет конкурентов кроме Зенита, и соответственно в России нет футбола!!!! Вот когда Спартак выйдет из группы лч и может быть пройдет дальше, только тогда мясные что то докажут!!! А пока они чемпионы в чемпионате где у основных конкурентов были проблемы по ходу сезона

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 мая 2017, 20:46

      А Ростов доказал Европе, что в России есть настоящий футбол )))

      3
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 18 мая 2017, 20:22

      Футбол? ... в России? ... не ... не слышали ...

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 мая 2017, 20:12

      Ну дядя Валера выдал. То есть только Спартак может быть чемпионом.

      1
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > APchelov 18 мая 2017, 20:21

      16 лет футбола не было, а еврокубки и бронза евро это так фигня

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > APchelov 18 мая 2017, 20:53

      Скорее всего это просто ответ Леониду Слуцкому на его слова: "ЦСКА – чемпион России, выступает в Лиге чемпионов, построен современный стадион в центре 15-миллионого мегаполиса – и 7 тысяч абонементов. Футбольная мы страна?"
      Более полные слова Рейнгольда:
      "Я много что видел в футбольном мире, но такого в хорошем смысле безумия болельщиков… Вы посмотрите что сегодня произошло: будний день, но люди до отказа заполнили родной стадион! Пришли с работы на матч полуголодными.
      А в конце на поле словно высыпала вся Москва. Меня это просто поразило! Об этом нужно романы писать. Я знаю что говорю, ведь сам был в этой шкуре. И мне наплевать на всех циников, на тех кто любит или не любит «Спартак» - все должны признать, что команда «Спартак» дала понять: у нас есть футбол. У нас есть классные российские футболисты!".

      Т.е. речь в первую очередь о болельщиках которые заполняют стадион...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 18 мая 2017, 20:00

      спортак/федун купили зоито, как и кони в прошлом году...хватить их хвалить...

      -1
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > ЗЖМ 18 мая 2017, 20:11

      Уф, запишись-ка ты на курсы русского языка.

      4
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      ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > Leon_ARS 18 мая 2017, 20:38

      у меня с русским всё нормуль... не как у кр/белых с чемпионстовм

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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > 18 мая 2017, 20:39

      спортак чемп? не не слышал...16 лет без честных побед!

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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > 18 мая 2017, 20:39

      пахтакор чемпион!

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