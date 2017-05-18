Рейнгольд: «Спартак» дал понять, что в России есть футбол»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» своим чемпионством доказал существование в России настоящего футбола.

Напомним, московский клуб за три тура до окончания сезона РФПЛ стал чемпионом страны, завоевав золотые медали впервые с 2001 года.

«Мне наплевать на всех циников, на тех кто любит или не любит «Спартак» – все должны признать, что команда «Спартак» дала понять: у нас есть футбол. У нас есть классные российские футболисты!

И что нам нужно работать лучше. И что нашим тренерам нужно брать пример с Карреры. Да-да, именно с Карреры: как он работает, как вдохновляет. Как каждый день и каждую минуту посвящает себя футболистам. Это надо видеть своими глазами, прочувствовать своей шкурой», – сказал Рейнгольд.