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Рейнгольд: «Спартак» дал понять, что в России есть футбол»

18 мая 2017, 18:11
42

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» своим чемпионством доказал существование в России настоящего футбола.

Напомним, московский клуб за три тура до окончания сезона РФПЛ стал чемпионом страны, завоевав золотые медали впервые с 2001 года.

«Мне наплевать на всех циников, на тех кто любит или не любит «Спартак» – все должны признать, что команда «Спартак» дала понять: у нас есть футбол. У нас есть классные российские футболисты!

И что нам нужно работать лучше. И что нашим тренерам нужно брать пример с Карреры. Да-да, именно с Карреры: как он работает, как вдохновляет. Как каждый день и каждую минуту посвящает себя футболистам. Это надо видеть своими глазами, прочувствовать своей шкурой», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (42)
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Lenin26
1495122057
Пусть этот возрадитель футбола поиграет в ЛЧ,вот тогда и увидим тактику , тренера и всё остальное!!!Пора бы эйфорить заканчивать, что такого показал Спартак чтобы так говорить,вот если бы в в 1/8 ЛЧ дошли или ЛЕ выиграл тогда да,а так чушь бред и бахвальства и не чего более,ЦСКА периодически выигрывал чемп,но что то в Европе из группы выйти не мог,то же самое будет и со Спартаком, уверен!!!
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84aivengo
1495122222
ну все... распиз...сь. футбол в России будет тогда ,когда детско-юношеский футбол будет процветать и приносить плоды
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Garrincha58
1495122909
старпер в своем репертуаре и мне наплевать на его мнение
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mihail200606
1495125898
дед в эйфории глубокой .. это понятно.. поэтому и логики нет. т.е. до этого получается футбола не было? победы цска и зенита в ЛЕ это не футбол был... насчет футболистов тоже погорячился - футболисты есть, но не классные.
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007abdul007
1495126624
Дядь, я понимаю отмечал, но не с бодуна же интервью давать
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ЗЖМ
1495126851
спортак/федун купили зоито, как и кони в прошлом году...хватить их хвалить...
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APchelov
1495127547
Ну дядя Валера выдал. То есть только Спартак может быть чемпионом.
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a-rakhmatov
1495129581
А Ростов доказал Европе, что в России есть настоящий футбол )))
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splint1989
1495130060
Кому он доказал??? Я болельщик ЦСКА и когда кони были чемпионами, а в ЛЧ сосали они доказывали только то что в России нет конкурентов кроме Зенита, и соответственно в России нет футбола!!!! Вот когда Спартак выйдет из группы лч и может быть пройдет дальше, только тогда мясные что то докажут!!! А пока они чемпионы в чемпионате где у основных конкурентов были проблемы по ходу сезона
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multiscan
1495130336
За весь чемпионат "Спартак" одержал ЦЕЛЫХ ДВЕ крупных победы. Он просто сыграл несколько лучше, чем конкуренты. "Ростов" просто не выдержал свалившихся на него похвал. "Зенит" без Халка, а ЦСКА без Слуцкого - жалко выглядящие персонажи. "Локомотив" никак не очухается от "выдающегося правления "Княгини Ольги". "Краснодар" крепко подвёл Мамаев... Остальные команды были простыми статистами. Не буду оспаривать очевидность спартаковского чемпионства, но в нашем футболе футбола, по-прежнему, очень мало.
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