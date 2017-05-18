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    Дешам вновь не вызвал Бензема в сборную Франции

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с составом игроков на ближайшие товарищеские матчи национальной команды.

    Напомним, что французы проведут две товарищеские игры против Парагвая (2 июня) и Англии (13 июня), а 9 июня сыграют со Швецией в отборочном матче к ЧМ-2018.

    Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Бенуа Костел («Ренн»), Уго Льорис («Тоттенхэм»);

    Защитники: Люка Динь («Барселона»), Кристоф Жалле («Лион»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Лоран Косиельни («Арсенал»), Бенжамен Менди («Монако»), Самуэль Умтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал), Курт Зума («Челси»), Джибриль Сидибе («Монако»);

    Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н’Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («ПСЖ»), Адриан Рабьо («ПСЖ»), Флориан Товен («Марсель»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корантин Толиссо («Лион»), Димитри Пайет («Марсель»), Тома Лема («Монако»);

    Нападающие: Усмане Дембеле («Боруссия» Д), Александр Лаказетт («Лион»), Оливье Жиру («Арсенал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2017 16:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 мая 2017, 10:51

      У Дешама алжирских корней нет. Там понебратство не прокатит.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 мая 2017, 20:00

      и без него атака искрит

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 мая 2017, 16:39

      Зря не берет,играет классно,правда дело тренера

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 18 мая 2017, 16:31

      А чего ж не вызвали Антони Модеста и Кингсли Комана, странно!

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 мая 2017, 16:27

      Дешам всегда был твердолобым, команда то у них хорошая, но есть проблемы с нападающими ,а лучшие нападающие страны не играют за сборную по решению месье Дидье, я вообще считаю играл бы Карим в финале они бы выиграли ЕВРО.

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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 18 мая 2017, 16:23

      (((

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 мая 2017, 16:23

      жаль, тащил раньше

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