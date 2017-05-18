Дешам вновь не вызвал Бензема в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с составом игроков на ближайшие товарищеские матчи национальной команды.

Напомним, что французы проведут две товарищеские игры против Парагвая (2 июня) и Англии (13 июня), а 9 июня сыграют со Швецией в отборочном матче к ЧМ-2018.

Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Бенуа Костел («Ренн»), Уго Льорис («Тоттенхэм»);

Защитники: Люка Динь («Барселона»), Кристоф Жалле («Лион»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Лоран Косиельни («Арсенал»), Бенжамен Менди («Монако»), Самуэль Умтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал), Курт Зума («Челси»), Джибриль Сидибе («Монако»);

Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н’Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («ПСЖ»), Адриан Рабьо («ПСЖ»), Флориан Товен («Марсель»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корантин Толиссо («Лион»), Димитри Пайет («Марсель»), Тома Лема («Монако»);

Нападающие: Усмане Дембеле («Боруссия» Д), Александр Лаказетт («Лион»), Оливье Жиру («Арсенал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»).