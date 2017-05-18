Федун: «Ни у кого и никогда не было сомнений, какой клуб в стране самый популярный»

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что его клуб является самым популярным в России. Также Федун попросил болельщиков наносить поменьше вреда команде.

«Мы никому ничего не собираемся доказывать, не собираемся проводить никакие исследования. Мы есть мы. По-моему, ни у кого и никогда не было сомнений, какой клуб в стране самый популярный.

В то же время выросло целое поколение болельщиков, которые не видели побед «Спартака». Нам надо работать с ними, сделать так, чтобы они ходили на стадион, а для этого нам надо побеждать.

Единственное, что хотелось бы попросить у болельщиков – наносить поменьше вреда клубу. Каждый год мы выплачиваем штрафов на 5-6 миллионов рублей – это большие деньги. Мы говорили с ними об этом, но они утверждают, что без этого не могут», – сказал Федун.

Напомним, ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что самым популярным клубом среди болельщиков является «Зенит».