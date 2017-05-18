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    Федун: «Ни у кого и никогда не было сомнений, какой клуб в стране самый популярный»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что его клуб является самым популярным в России. Также Федун попросил болельщиков наносить поменьше вреда команде.

    «Мы никому ничего не собираемся доказывать, не собираемся проводить никакие исследования. Мы есть мы. По-моему, ни у кого и никогда не было сомнений, какой клуб в стране самый популярный.

    В то же время выросло целое поколение болельщиков, которые не видели побед «Спартака». Нам надо работать с ними, сделать так, чтобы они ходили на стадион, а для этого нам надо побеждать.

    Единственное, что хотелось бы попросить у болельщиков – наносить поменьше вреда клубу. Каждый год мы выплачиваем штрафов на 5-6 миллионов рублей – это большие деньги. Мы говорили с ними об этом, но они утверждают, что без этого не могут», – сказал Федун.

    Напомним, ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что самым популярным клубом среди болельщиков является «Зенит».

    Источник: ТАСС

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    18.05.2017 12:20
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 18 мая 2017, 22:00

      Да кто такой милер, чтобы заявлять что бомжатник самый популярный клуб? Пусть этот халявщик посмотрит па статистику посещаемости матчей! Здесь, в отличие от опросов, за ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги, голоса не купишь!

      -2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 18 мая 2017, 20:55

      Никакой российский клуб не сравнится со Спартаком по популярности это 100%

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 мая 2017, 15:57

      Утверждение Миллера -это бред.

      0
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 18 мая 2017, 13:33

      Спартак НАРОДНАЯ команда! С этим Абсурдно спорить!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > gosproektikabinet 18 мая 2017, 13:55

      За добытую нефть Лукойл платит ренту государству,так что Спартак не тратит госденег в отличие от Зенита который полностью содержит госкомпания,тоесть государство

      5
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Klaido 18 мая 2017, 14:24

      Справедливости ради стоит отметить что Газпром не является госкорпорацией, это частная компания с долей государства 50+ %. Таким образом за счет финансирования Газпромом Зенита, государство недополучает в виде дивидендов в бюджет 50+ % от затрат на Зенит. Остальные 50- % недополучают остальные акционеры.
      У Лукойла нет государственных инвестиций, соответственно все затраты на Спартак несут частные лица - акционеры Лукойла.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 мая 2017, 13:25

      Тут Леонид прав ! Так есть !

      1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 18 мая 2017, 13:12

      Дайте мне девушку белую-белую!
      Я из нее красно-белую сделаю!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 18 мая 2017, 13:09

      Баку-за Спартак!!!

      2
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > silver29 18 мая 2017, 13:37

      ))))

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 мая 2017, 12:59

      "..... что без этого не могут" ......звиздец!
      Ну так пусть сами платят эти деньги, раз не могут.
      Причем самое забавное в том, что эти штрафы как раз и "зарабатывают" всякие голодранцы, которых и так на стадион практически бесплатно пускают.
      И за них потом платят нормальные болельщики, которые и рублем команду поддерживают и на стадионе.

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      Рейтинг: +5879

      Павелий 18 мая 2017, 12:57

      В России нет ещё пока
      Команды лучше Спартака!

      5
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > silver29 18 мая 2017, 13:29

      ОТЛИЧНО!!!

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 мая 2017, 12:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сами себя назвали народной командой и тащатся от этого...

      -7
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