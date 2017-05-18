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  • Федун: «Ни у кого и никогда не было сомнений, какой клуб в стране самый популярный»

Федун: «Ни у кого и никогда не было сомнений, какой клуб в стране самый популярный»

18 мая 2017, 12:20
23

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что его клуб является самым популярным в России. Также Федун попросил болельщиков наносить поменьше вреда команде.

«Мы никому ничего не собираемся доказывать, не собираемся проводить никакие исследования. Мы есть мы. По-моему, ни у кого и никогда не было сомнений, какой клуб в стране самый популярный.

В то же время выросло целое поколение болельщиков, которые не видели побед «Спартака». Нам надо работать с ними, сделать так, чтобы они ходили на стадион, а для этого нам надо побеждать.

Единственное, что хотелось бы попросить у болельщиков – наносить поменьше вреда клубу. Каждый год мы выплачиваем штрафов на 5-6 миллионов рублей – это большие деньги. Мы говорили с ними об этом, но они утверждают, что без этого не могут», – сказал Федун.

Напомним, ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что самым популярным клубом среди болельщиков является «Зенит».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Чеба
1495100220
Наш СПАРТАК - великий клуууууб! Это знают все вокрууууууг.....
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nik55
1495100915
Миллер--газ--обнюхался
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mihail200606
1495101177
Сами себя назвали народной командой и тащатся от этого...
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Павелий
1495101465
В России нет ещё пока Команды лучше Спартака!
Ответить
dzhanavar
1495102184
Баку-за Спартак!!!
Ответить
Чеба
1495102356
Дайте мне девушку белую-белую! Я из нее красно-белую сделаю!!!!!
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SnoopiDu
1495103592
Спартак НАРОДНАЯ команда! С этим Абсурдно спорить!
Ответить
Диктор
1495112221
Утверждение Миллера -это бред.
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DZHEK_VOROBEY1987
1495130138
Никакой российский клуб не сравнится со Спартаком по популярности это 100%
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plehanov6
1495134006
Да кто такой милер, чтобы заявлять что бомжатник самый популярный клуб? Пусть этот халявщик посмотрит па статистику посещаемости матчей! Здесь, в отличие от опросов, за ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги, голоса не купишь!
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