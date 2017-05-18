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    Бюджет «Спартака» составляет менее 150 миллионов

    Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг слухи относительно того, что бюджет клуба более 150 миллионов долларов.

    «Бюджет «Спартака» составляет около 150 миллионов долларов? Нет. Он гораздо меньше», – заявил Федун.

    Известно, что на организации домашних матчей «Спартак» зарабатывает 30-60 миллионов рублей за игру. За участие в групповом турнире Лиги чемпионов клуб получит не менее 12,7 миллионов евро.

    Источник: ТАСС

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    18.05.2017 11:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 18 мая 2017, 20:52

      Хоть 150 млн. тубриков....самое главное чтобы был Чемпионом и в Лиги чемпионов достойно выступал....ФК СМ...

      -1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 мая 2017, 14:29

      Ну я же говорил, верните награбленное бабушкам ! Думаете все можно купить? И чемпионат и футбол !
      Милльоны милльоны гошподи

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Zubo 18 мая 2017, 16:10

      Признавайся, что курил?

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:56

      И почему у нас все боятся озвучить точную цифру ? Ну просто гадание на кофейной гуще .

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 мая 2017, 12:46

      Вообще не сложно прикинуть.. Федун недавно сказал, что 200 миллионов - это бюджеты Спартака, ЦСКА и Зенита вместе взятые. Ну. у Зенита в принципе нет ограничений по бюджету... но ладно. Скорее всего Федун всё-таки давал Зениту больше, значит это не тупо 200 поделить на 3, а чуть поменьше. Получаем миллионов 40-50... Хотя как-то маловато получилось.

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 18 мая 2017, 11:57

      Деньжищи)))

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