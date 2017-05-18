Бюджет «Спартака» составляет менее 150 миллионов

Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг слухи относительно того, что бюджет клуба более 150 миллионов долларов.

«Бюджет «Спартака» составляет около 150 миллионов долларов? Нет. Он гораздо меньше», – заявил Федун.

Известно, что на организации домашних матчей «Спартак» зарабатывает 30-60 миллионов рублей за игру. За участие в групповом турнире Лиги чемпионов клуб получит не менее 12,7 миллионов евро.