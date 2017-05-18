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«Спартак» будет играть в Лиге чемпионов на «Открытие Арене»

18 мая 2017, 10:06
21

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассчитывает на рост посещаемости домашнего стадиона красно-белых. В случае, если динамика сохранится в течение ближайших четырех-пяти сезонов, то вместимость «Открытие Арены» может быть увеличена.

​– Чемпионство поможет «Спартаку» на пути к самоокупаемости?

– Безусловно, да. Если в первый сезон на новом стадионе мы в среднем за матч собирали порядка 20 тысяч зрителей, то теперь хотим поставить задачу, чтобы средняя заполняемость трибун на наших матчах была близка к 35 тысячам.

– Готовы ли вы увеличить вместимость стадиона, если болельщиков станет ходить еще больше?

– Пусть сначала четыре-пять сезонов у нас будет стабильный прирост. А так, у меня есть проект, при реализации которого можно увеличить вместимость арены еще на 5 тысяч зрителей.

– Вы уже видели обновленный стадион «Лужники»?

– Да, он шикарный.

– Нет желания сыграть на нем матч Лиги чемпионов и собрать 80 тысяч зрителей?

– Нет. Я лучше сыграю на своем стадионе и соберу 40 тысяч, чем буду платить кому-то аренду.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Федун Леонид
Комментарии (21)
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turist82
1495091771
Правильно говорит Арнольдыч. Для чего стадион строили, чтоб на чужих играть что ли
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dimon2602
1495092330
Ну а где еще должен играть Спартак естественно на личном стадионе!!!
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Mr_Digorec
1495096041
Открытие-Арена не хуже Уэмбли)))
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bset
1495096953
Что за дурацкое название у новости? Мол, сенсация, Спартак будет играть на своем стадионе.
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filosof sparty
1495097954
А мне вот интересно насколько абик подорожает
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лёха72
1495098058
конечно только на своём
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Mahone
1495100818
Молодец!!!!!!!!!! Пусть эта Арена принесет только победы Спартаку,удачи вам!!!!!!!
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dok66
1495101055
А где еще играть как не на своем ! Будет свое намоленное место .
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Spartak-SV
1495130224
Молодец правильно....зачем если есть свой стадион....музей и вся история клуба...пусть смотрят эти утырки из Европы...на наш самый лучший клуб в России....
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DZHEK_VOROBEY1987
1495130500
Естественно на своём,хотя и Лужники для Спартака как родной.
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