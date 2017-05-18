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    «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов на «Открытие Арене»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассчитывает на рост посещаемости домашнего стадиона красно-белых. В случае, если динамика сохранится в течение ближайших четырех-пяти сезонов, то вместимость «Открытие Арены» может быть увеличена.

    ​– Чемпионство поможет «Спартаку» на пути к самоокупаемости?

    – Безусловно, да. Если в первый сезон на новом стадионе мы в среднем за матч собирали порядка 20 тысяч зрителей, то теперь хотим поставить задачу, чтобы средняя заполняемость трибун на наших матчах была близка к 35 тысячам.

    – Готовы ли вы увеличить вместимость стадиона, если болельщиков станет ходить еще больше?

    – Пусть сначала четыре-пять сезонов у нас будет стабильный прирост. А так, у меня есть проект, при реализации которого можно увеличить вместимость арены еще на 5 тысяч зрителей.

    – Вы уже видели обновленный стадион «Лужники»?

    – Да, он шикарный.

    – Нет желания сыграть на нем матч Лиги чемпионов и собрать 80 тысяч зрителей?

    – Нет. Я лучше сыграю на своем стадионе и соберу 40 тысяч, чем буду платить кому-то аренду.

    Источник: ТАСС

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    18.05.2017 10:06
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 18 мая 2017, 21:01

      Естественно на своём,хотя и Лужники для Спартака как родной.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 18 мая 2017, 20:57

      Молодец правильно....зачем если есть свой стадион....музей и вся история клуба...пусть смотрят эти утырки из Европы...на наш самый лучший клуб в России....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:50

      А где еще играть как не на своем ! Будет свое намоленное место .

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 мая 2017, 12:46

      Молодец!!!!!!!!!! Пусть эта Арена принесет только победы Спартаку,удачи вам!!!!!!!

      8
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      Рейтинг: +382

      лёха72 18 мая 2017, 12:00

      конечно только на своём

      1
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      ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG > лёха72 18 мая 2017, 12:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я давно уже не хожу на стадион. Однако если игру хотят посмотреть 80тысяч зрителей, а по воле Федуна сможет "только" 40тысяч, то это неуважение к остальным 40тысячам. И забота о собственном кармане.

      -5
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > ViktorMG 18 мая 2017, 12:55

      Имеет право, он за свои деньги построил стадион и хочет , чтобы он окупался! помоему всё логично) А то действительно, получится бред! построил стадион , а матчи проводит на другом

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 мая 2017, 11:59

      А мне вот интересно насколько абик подорожает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 мая 2017, 11:42

      Что за дурацкое название у новости? Мол, сенсация, Спартак будет играть на своем стадионе.

      6
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      Рейтинг: +886

      xColaz > bset 18 мая 2017, 11:59

      Абсолютно дегенератское название

      0
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 18 мая 2017, 11:27

      Открытие-Арена не хуже Уэмбли)))

      0
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      Рейтинг: +662

      pato08 > Mr_Digorec 18 мая 2017, 11:32

      Для нас он даже лучше уэмбли!
      Просто где еще проводить матчи лч? Лужники не готовы, а по вместимости больше нас только крестовский. Но крестовский целесообразнее отдать регионам, чтоб хотя бы картошку вырастить

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > pato08 18 мая 2017, 11:56

      Не только картошку. Там же есть система полива через щели в крыше

      3
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 18 мая 2017, 11:00

      полуфинал лч тоже здесь

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > Igor Belousov 18 мая 2017, 12:50

      ))))))) Барса мечтает о таком сопернике.Им можно и вторым составом сыграть.

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      Рейтинг: +662

      pato08 18 мая 2017, 10:38

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      А мы все думали, что на уэмбли

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