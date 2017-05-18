«Спартак» будет играть в Лиге чемпионов на «Открытие Арене»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассчитывает на рост посещаемости домашнего стадиона красно-белых. В случае, если динамика сохранится в течение ближайших четырех-пяти сезонов, то вместимость «Открытие Арены» может быть увеличена.

​– Чемпионство поможет «Спартаку» на пути к самоокупаемости?

– Безусловно, да. Если в первый сезон на новом стадионе мы в среднем за матч собирали порядка 20 тысяч зрителей, то теперь хотим поставить задачу, чтобы средняя заполняемость трибун на наших матчах была близка к 35 тысячам.

– Готовы ли вы увеличить вместимость стадиона, если болельщиков станет ходить еще больше?

– Пусть сначала четыре-пять сезонов у нас будет стабильный прирост. А так, у меня есть проект, при реализации которого можно увеличить вместимость арены еще на 5 тысяч зрителей.

– Вы уже видели обновленный стадион «Лужники»?

– Да, он шикарный.

– Нет желания сыграть на нем матч Лиги чемпионов и собрать 80 тысяч зрителей?

– Нет. Я лучше сыграю на своем стадионе и соберу 40 тысяч, чем буду платить кому-то аренду.