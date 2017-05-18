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    Иско назвал причиной хорошей формы «Реала» ротацию состава

    Полузащитник «Реала» Иско уверен, что ротация состава положительно сказалась на результатах команды в этом сезоне.

    «Все футболисты «Реала» находятся в отличной форме благодаря ротации состава Зиданом. По этой причине мы может выиграть два турнира. Мы все должны бегать, атаковать, обороняться и помогать друг другу.

    Матч с «Малагой»? Мы нацелены на победу в нем, несмотря на то что для чемпионского титула нам достаточно сыграть вничью», – сказал Иско.

    В чемпионате Испании осталось сыграть последний тур. «Реал» возглавляет турнирную таблицу, имея на своем счету 90 очков. «Барселона», идущая на второй строчке, имеет в своем активе 87 очков.

    Источник: Marca

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    18.05.2017 07:30
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