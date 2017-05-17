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  • Антон Миранчук: «Первая желтая карточка в матче против «Урала» — спорная, вторая — заслуженная»

Антон Миранчук: «Первая желтая карточка в матче против «Урала» — спорная, вторая — заслуженная»

17 мая 2017, 22:17
3

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итог матчу 29-го тура против «Урала» (2:1). Футболист был удален на 61-й минуте дебютной встречи.

– Волнения не было. Чувствовал себя уверенно. Ребята поддерживали, говорили, что все получится.

– Как брат отреагировал, когда узнали стартовый состав?

– Положительно. Понимали всю серьезность матча. Хотели выйти и показать, что игровые связи у нас налажены. Каждый должен делать свою работу, тогда и результат придет.

– Ты располагался немного ниже брата. Привычное место на поле?

– Обычная позиция. Первые минуты было тяжеловато, но постепенно поймали свою игру. Стали появляться моменты. В итоге забили два гола.

– Что было в эпизоде с удалением?

– Первая желтая карточка – спорная, вторая – заслуженная. Конечно, доставил я команде хлопот. Хочу поблагодарить ребят, что выстояли. Очень переживал за команду и понимал, насколько парням тяжело.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (3)
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zra78
1495055538
И зачем падал?
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Karpathian
1495075802
интересный матч вышел в любом случае
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Lokofint
1495108990
Главное хоть осознает ошибки
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