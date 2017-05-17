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    Антон Миранчук: «Первая желтая карточка в матче против «Урала» — спорная, вторая — заслуженная»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итог матчу 29-го тура против «Урала» (2:1). Футболист был удален на 61-й минуте дебютной встречи.

    – Волнения не было. Чувствовал себя уверенно. Ребята поддерживали, говорили, что все получится.

    – Как брат отреагировал, когда узнали стартовый состав?

    – Положительно. Понимали всю серьезность матча. Хотели выйти и показать, что игровые связи у нас налажены. Каждый должен делать свою работу, тогда и результат придет.

    – Ты располагался немного ниже брата. Привычное место на поле?

    – Обычная позиция. Первые минуты было тяжеловато, но постепенно поймали свою игру. Стали появляться моменты. В итоге забили два гола.

    – Что было в эпизоде с удалением?

    – Первая желтая карточка – спорная, вторая – заслуженная. Конечно, доставил я команде хлопот. Хочу поблагодарить ребят, что выстояли. Очень переживал за команду и понимал, насколько парням тяжело.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    17.05.2017 22:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 18 мая 2017, 15:03

      Главное хоть осознает ошибки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 18 мая 2017, 05:50

      интересный матч вышел в любом случае

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 18 мая 2017, 00:12

      И зачем падал?

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