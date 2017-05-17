Антон Миранчук: «Первая желтая карточка в матче против «Урала» — спорная, вторая — заслуженная»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итог матчу 29-го тура против «Урала» (2:1). Футболист был удален на 61-й минуте дебютной встречи.

– Волнения не было. Чувствовал себя уверенно. Ребята поддерживали, говорили, что все получится.

– Как брат отреагировал, когда узнали стартовый состав?

– Положительно. Понимали всю серьезность матча. Хотели выйти и показать, что игровые связи у нас налажены. Каждый должен делать свою работу, тогда и результат придет.

– Ты располагался немного ниже брата. Привычное место на поле?

– Обычная позиция. Первые минуты было тяжеловато, но постепенно поймали свою игру. Стали появляться моменты. В итоге забили два гола.

– Что было в эпизоде с удалением?

– Первая желтая карточка – спорная, вторая – заслуженная. Конечно, доставил я команде хлопот. Хочу поблагодарить ребят, что выстояли. Очень переживал за команду и понимал, насколько парням тяжело.