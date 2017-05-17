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  • Глушаков: «Хотелось утереть нос тем, кто смеялся: мол, как там титулы поживают?»

Глушаков: «Хотелось утереть нос тем, кто смеялся: мол, как там титулы поживают?»

17 мая 2017, 09:54
17

Капитан «Спартака» Денис Глушаков признал, что хотел результатами ответить на критику в адрес команды. Футболист отметил и вклад болельщиков, которые смогли заставить красно-белых пересмотреть свое отношение к делу.

«Когда переходил в «Спартак», сказал, что иду за трофеями. Ну, как говорится, обещанного три года ждут (улыбается). Правда, в моем случае — четыре. Помню, как многие смеялись: мол, как там титулы, кубки поживают? Я переживал. Хотелось утереть всем нос и сказать, что можно уже помолчать. И вот мечта о титуле осуществилась! Это моя первая медаль чемпионата России. Горжусь тем, что она золотая.

Нам было стыдно за то, что мы проиграли АЕК. Все перевернулось внутри. Болельщики ждали матчей Лиги Европы, мы — тоже. А потом так просто взяли и опустили руки, уступили игры и вылетели из борьбы. Думаю, тот момент был переломным. Команда встрепенулась. Мы увидели на трибунах разочарованных болельщиков, чьи надежды мы не оправдали. Их горе. Фанаты кричали на нас — и по делу. Нужен был всплеск, чтобы команда поняла, что «Спартак» должен играть лучше, должен побеждать. Болельщики достучались до нас.

Мы обращались друг к другу, говорили: да, вылетели из еврокубков, да, теперь непонятно, какова ситуация с главным тренером. Но нам нужно самим собраться и играть. Болельщики приходят на игры и поддерживают нас. Мы должны выходить и выкладываться. Это наш девиз и по сей день», — заявил Глушаков.

Напомним, «Спартак» за три тура до конца первенства официально стал чемпионом РФПЛ.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1495004847
Утереть нос можно будет, когда этих титулов будет несколько. А так 1 титул за столько лет... Есть еще, что доказывать в будущем. Даже в тройке остаться на следующий сезон будет. Особенно если Зенит наконец возьмет нормального тренера, а у ЦСКА наконец случатся нормальные трансферы.
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VVM1964
1495005119
ХРЕН С НИМ С АЕКОМ - ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА ВАЖНЕЕ .
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Rainbringer
1495005804
Последнее время капитанами делают всяких продажных... Что Глушаков, что Самедов...
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alex ni
1495006248
Молодец Денис,утер нос. Соглашусь, что сезон провел отличный,важные мячи, отбор,пас,на весь матч его хватало. Но можно понять почему и что след сезон будет как физически,так и эмоционально сложнее. Физически-в этом году у него небыло еврокубков,кубка россии,матчи за сборную-только товарняки,согласимся вот откуда силы и были и откуда на концовки матча хватало и эмоций(минус зенита,да еще и румын говно), может мясу нужно в след году было брать чемпионат,чтобы его игроки подходили к ЧМ полны сил)
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KalterJax
1495006574
Мы ещё будем помнить как ты говорил , что Спартак ненавидишь! так что повод потроллить всегда найдётся!
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vitaliy777
1495008388
Ну все, главное не нарушать традиций, чтоб 16 лет Вас никто не видел
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Д Альбертини
1495008584
Один титул есть! Самое главное не останавливаться на достигнутом!)
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мяч квадратный
1495012173
Ребров в ЛЧ уже нацелился побить рекорд среди вратарей по количеству поцелуев штанг.
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Mahone
1495013438
Спартак- Чемпион!!!!!!!!!! Этим все сказано,посмотрите скептики какой разрыв между нами и вами-10 очков,мало вам? Не обращайте внимания - завистники умойте руки,Чемпион один СПАРТАК!!!!!!!!!!!!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1495036303
Молодцы,всем утёрли.
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