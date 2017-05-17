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    Глушаков: «Хотелось утереть нос тем, кто смеялся: мол, как там титулы поживают?»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков признал, что хотел результатами ответить на критику в адрес команды. Футболист отметил и вклад болельщиков, которые смогли заставить красно-белых пересмотреть свое отношение к делу.

    «Когда переходил в «Спартак», сказал, что иду за трофеями. Ну, как говорится, обещанного три года ждут (улыбается). Правда, в моем случае — четыре. Помню, как многие смеялись: мол, как там титулы, кубки поживают? Я переживал. Хотелось утереть всем нос и сказать, что можно уже помолчать. И вот мечта о титуле осуществилась! Это моя первая медаль чемпионата России. Горжусь тем, что она золотая.

    Нам было стыдно за то, что мы проиграли АЕК. Все перевернулось внутри. Болельщики ждали матчей Лиги Европы, мы — тоже. А потом так просто взяли и опустили руки, уступили игры и вылетели из борьбы. Думаю, тот момент был переломным. Команда встрепенулась. Мы увидели на трибунах разочарованных болельщиков, чьи надежды мы не оправдали. Их горе. Фанаты кричали на нас — и по делу. Нужен был всплеск, чтобы команда поняла, что «Спартак» должен играть лучше, должен побеждать. Болельщики достучались до нас.

    Мы обращались друг к другу, говорили: да, вылетели из еврокубков, да, теперь непонятно, какова ситуация с главным тренером. Но нам нужно самим собраться и играть. Болельщики приходят на игры и поддерживают нас. Мы должны выходить и выкладываться. Это наш девиз и по сей день», — заявил Глушаков.

    Напомним, «Спартак» за три тура до конца первенства официально стал чемпионом РФПЛ.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.05.2017 09:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 17 мая 2017, 18:51

      Молодцы,всем утёрли.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 17 мая 2017, 17:07

      Считаю Глушакова молодцом! Забивал важнейшие голы. Но,кто нибудь признается,что если бы не вылет от АЕКа,то чемпионство Спартака было бы под большим вопросом?

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 17 мая 2017, 15:08

      За столько лет(

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 12:30

      Спартак- Чемпион!!!!!!!!!! Этим все сказано,посмотрите скептики какой разрыв между нами и вами-10 очков,мало вам? Не обращайте внимания - завистники умойте руки,Чемпион один СПАРТАК!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +15

      мяч квадратный 17 мая 2017, 12:09

      Ребров в ЛЧ уже нацелился побить рекорд среди вратарей по количеству поцелуев штанг.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      мяч квадратный > Klaido 17 мая 2017, 17:53

      ну да. По мнению хрюнов пусть лучше любое говно защищает ворота сборной, чем лучший вратарь России всех времен.

      -1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 17 мая 2017, 12:08

      А когда он утрет нос тем, кто выкладывал видео с его словами, что ненавидит Спартак?)
      Да и даже по этому вопросу еще не утер: Локо с тех пор два титула выиграл, пусть и кубковых, Спартак пока один)
      Но это чисто неприязнь к балабольству одного человека, возрождение же Спартака, хоть я и не за него болею, радует - РФПЛ стала еще интереснее.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 мая 2017, 11:33

      Все же получилось,дальше все в ваших руках.

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 мая 2017, 11:09

      Один титул есть! Самое главное не останавливаться на достигнутом!)

      3
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 17 мая 2017, 11:06

      Ну все, главное не нарушать традиций, чтоб 16 лет Вас никто не видел

      -3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 17 мая 2017, 10:36

      Мы ещё будем помнить как ты говорил , что Спартак ненавидишь! так что повод потроллить всегда найдётся!

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