Золотые медали будут вручены футболистам «Спартака» в середине июня

Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах проведения торжественного вручения игрокам команды золотых медалей чемпионата России. Как было отмечено, чествование команды пройдет в середине июня.

«Да, у нас не получилось организовать проезд на чемпионском автобусе, но это не неприятный момент. Мы перенесли торжество на середину июня, его деталей я пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто. Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков – там и произойдет торжественное вручение медалей», – заявил Федун.

Напомним, «Спартак» за три тура до конца первенства официально стал чемпионом РФПЛ.