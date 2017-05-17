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    Золотые медали будут вручены футболистам «Спартака» в середине июня

    Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах проведения торжественного вручения игрокам команды золотых медалей чемпионата России. Как было отмечено, чествование команды пройдет в середине июня.

    «Да, у нас не получилось организовать проезд на чемпионском автобусе, но это не неприятный момент. Мы перенесли торжество на середину июня, его деталей я пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто. Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков – там и произойдет торжественное вручение медалей», – заявил Федун.

    Напомним, «Спартак» за три тура до конца первенства официально стал чемпионом РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    17.05.2017 08:58
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2017, 11:00

      Почему не вместе с кубком? Не понятно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 17 мая 2017, 10:46

      Как всегда все через жопу...Россия хуле

      2
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