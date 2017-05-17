Федун против отмены лимита на легионеров

Владелец «Спартака» Леонид Федун затронул тему лимита на легионеров в российском футболе. По мнению председателя правления клуба, ограничения на иностранных игроков следует оставить.

«Я сторонник лимита на легионеров. Потому что без лимита мы никогда не вырвемся из этого замкнутого круга. Отсутствие сильных российских игроков, отсутствие сильной сборной, отсутствие интереса к футболу. Наши молодые игроки начнут расти в топ-клубах, потом придут в сборную, сборная должна добиться каких-то локальных успехов – только после этого можно говорить о повышении интереса к футболу в России и приходе новых инвестиций», – заявил Федун.