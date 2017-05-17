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    Федун против отмены лимита на легионеров

    Владелец «Спартака» Леонид Федун затронул тему лимита на легионеров в российском футболе. По мнению председателя правления клуба, ограничения на иностранных игроков следует оставить.

    «Я сторонник лимита на легионеров. Потому что без лимита мы никогда не вырвемся из этого замкнутого круга. Отсутствие сильных российских игроков, отсутствие сильной сборной, отсутствие интереса к футболу. Наши молодые игроки начнут расти в топ-клубах, потом придут в сборную, сборная должна добиться каких-то локальных успехов – только после этого можно говорить о повышении интереса к футболу в России и приходе новых инвестиций», – заявил Федун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 07:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 17 мая 2017, 15:28

      мля,так в первую очередь олигархи должны собраться,и договориться не платить баснословные деньги поленьям только за рос.паспорт

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 мая 2017, 11:13

      Кому футбол, а кому приход новых инвестиции)))

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 17 мая 2017, 07:39

      Когда ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА вроде лимита этого не было, но конкуренция в команде выше была

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > EcioAuditore 17 мая 2017, 08:03

      Это ЦСКА...а в это же время в Динамо и Торпедо-металлург - на поле не вышло ни одного россиянина. 22 иностранца на поле. И это тоже было

      2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > turist82 17 мая 2017, 18:48

      Я про то говорил, что легионеры качественные были и Жо и Карвальо и Вагнер тот же. Сделать как в Англии играешь определенное количество игр за сборную, то рабочую визу дают, а лучше на молодежь рассчитывать и легионеров по возможности не пускать. Вон как Бенфика делает, лучшая футбольная академия Европы, а может и мира. Сколько вырастили и сколько продали за большие бабосики!

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