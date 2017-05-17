Федун признался, что ему много раз снилось чемпионство «Спартака»

Председатель правления «Спартака» Леонид Федун в эфире канала «Россия 24» поделился мнением о работе, проделанной в клубе. Напомним, красно-белые стали чемпионами впервые за 16 лет.

– По спортивным поводам никогда не общались с журналистами, как сейчас?

– Только в начале своей карьеры, как руководитель футбольного клуба, второе место в 2005 году и когда надо было заниматься реформированием футбола.

– За это время, что «Спартак» оставался без титулов, вам когда-нибудь снилось это чемпионство? Представляли его или старались не думать об этом?

– И не раз. Если у тебя нет мечты, то нет необходимости заниматься какой-либо деятельностью. Тем более спортивной деятельностью. Без мечты, без цели – спорт не возможен.

– Вы говорили, что 7 мая самый выстраданный день в вашей жизни. За эти годы были дни, когда хотелось хлопнуть дверью? Вас и критиковали много. Наверняка обидно было.

– Не то слово! Конечно. Но это только эмоции. Я не мог допустить, что не выполнив задачу, которую поставил, не реализовав мечту для миллионов болельщиков, я был не в праве пойти на предательство и отступить.

– Какое было самое жестокое разочарование за эти годы?

– Их была масса. Были крупные поражение. Было обидное поражение, например, от ЦСКА на своем стадионе, совершенно не мотивированное. Были потери титулы в 2006 и 2009 году, когда мы были достойны, но всякие обстоятельства, которые были вне «Спартака» не позволяли это получить. Естественно, что этот титул выстраданный, как мною, так и нашими болельщиками, многие из которых уже родились и заканчивали школу, не видя чемпионств.