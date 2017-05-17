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    Федун признался, что ему много раз снилось чемпионство «Спартака»

    Председатель правления «Спартака» Леонид Федун в эфире канала «Россия 24» поделился мнением о работе, проделанной в клубе. Напомним, красно-белые стали чемпионами впервые за 16 лет.

    – По спортивным поводам никогда не общались с журналистами, как сейчас?

    – Только в начале своей карьеры, как руководитель футбольного клуба, второе место в 2005 году и когда надо было заниматься реформированием футбола.

    – За это время, что «Спартак» оставался без титулов, вам когда-нибудь снилось это чемпионство? Представляли его или старались не думать об этом?

    – И не раз. Если у тебя нет мечты, то нет необходимости заниматься какой-либо деятельностью. Тем более спортивной деятельностью. Без мечты, без цели – спорт не возможен.

    – Вы говорили, что 7 мая самый выстраданный день в вашей жизни. За эти годы были дни, когда хотелось хлопнуть дверью? Вас и критиковали много. Наверняка обидно было.

    – Не то слово! Конечно. Но это только эмоции. Я не мог допустить, что не выполнив задачу, которую поставил, не реализовав мечту для миллионов болельщиков, я был не в праве пойти на предательство и отступить.

    – Какое было самое жестокое разочарование за эти годы?

    – Их была масса. Были крупные поражение. Было обидное поражение, например, от ЦСКА на своем стадионе, совершенно не мотивированное. Были потери титулы в 2006 и 2009 году, когда мы были достойны, но всякие обстоятельства, которые были вне «Спартака» не позволяли это получить. Естественно, что этот титул выстраданный, как мною, так и нашими болельщиками, многие из которых уже родились и заканчивали школу, не видя чемпионств.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 01:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +168

      DQ1 17 мая 2017, 07:01

      За 16 лет то, конечно)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 мая 2017, 07:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У Федуна сны оказались вещими!!!.....теперь ему будет снится 1/4 финала ЛЧ, может тоже сбудется?! )))

      -8
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > a-rakhmatov 17 мая 2017, 08:42

      Дурак думками богатеет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Klaido 17 мая 2017, 12:15

      Ты дажы хуже чем пидор,ты вафлер.

      7
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      ...
      Рейтинг: +253

      Абырвалг. > Klaido 17 мая 2017, 12:35

      педерастия-это пристрастие чисто спартаковское,так что не отмажешся дырявый ты наш.

      9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 мая 2017, 06:58

      Да что говорить то-Спартак заслужил чемпионство.

      -1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 17 мая 2017, 06:42

      Хведуну приснилось,что Спартак чемпиён,проснулся,а это полюция.

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 17 мая 2017, 05:13

      Это чё, сны через 16 лет сбываются? Мне приснилось, что наши чемпионы мира

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 04:35

      Да всем снилось Чемпионство Спартака!!!!!!! Нам тоже

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