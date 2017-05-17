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  • Федун признался, что ему много раз снилось чемпионство «Спартака»

Федун признался, что ему много раз снилось чемпионство «Спартака»

17 мая 2017, 01:24
9

Председатель правления «Спартака» Леонид Федун в эфире канала «Россия 24» поделился мнением о работе, проделанной в клубе. Напомним, красно-белые стали чемпионами впервые за 16 лет.

– По спортивным поводам никогда не общались с журналистами, как сейчас?

– Только в начале своей карьеры, как руководитель футбольного клуба, второе место в 2005 году и когда надо было заниматься реформированием футбола.

– За это время, что «Спартак» оставался без титулов, вам когда-нибудь снилось это чемпионство? Представляли его или старались не думать об этом?

– И не раз. Если у тебя нет мечты, то нет необходимости заниматься какой-либо деятельностью. Тем более спортивной деятельностью. Без мечты, без цели – спорт не возможен.

– Вы говорили, что 7 мая самый выстраданный день в вашей жизни. За эти годы были дни, когда хотелось хлопнуть дверью? Вас и критиковали много. Наверняка обидно было.

– Не то слово! Конечно. Но это только эмоции. Я не мог допустить, что не выполнив задачу, которую поставил, не реализовав мечту для миллионов болельщиков, я был не в праве пойти на предательство и отступить.

– Какое было самое жестокое разочарование за эти годы?

– Их была масса. Были крупные поражение. Было обидное поражение, например, от ЦСКА на своем стадионе, совершенно не мотивированное. Были потери титулы в 2006 и 2009 году, когда мы были достойны, но всякие обстоятельства, которые были вне «Спартака» не позволяли это получить. Естественно, что этот титул выстраданный, как мною, так и нашими болельщиками, многие из которых уже родились и заканчивали школу, не видя чемпионств.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (9)
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Mahone
1494984906
Да всем снилось Чемпионство Спартака!!!!!!! Нам тоже
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Дядя Серёжа
1494987239
Это чё, сны через 16 лет сбываются? Мне приснилось, что наши чемпионы мира
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Тяп-Ляп.
1494992522
Хведуну приснилось,что Спартак чемпиён,проснулся,а это полюция.
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Диктор
1494993518
Да что говорить то-Спартак заслужил чемпионство.
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a-rakhmatov
1494993645
У Федуна сны оказались вещими!!!.....теперь ему будет снится 1/4 финала ЛЧ, может тоже сбудется?! )))
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DQ1
1494993675
За 16 лет то, конечно)))))
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