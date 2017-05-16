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  • Павлюченко получил двухматчевую дисквалификацию в Кубке России за оскорбление Ари

Павлюченко получил двухматчевую дисквалификацию в Кубке России за оскорбление Ари

16 мая 2017, 18:26
14

Комитет по этике РФС принял решение дисквалифицировать нападающего «Урала» Романа Павлюченко на четыре встречи Кубка России, две из которых – условно. Напомним, 35-летний игрок позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес форварда «Локомотива» Ари по окончании финального матча турнира.

«В связи с допущенными нарушениями регламента применить к Павлюченко санкцию дисквалификации на четыре матча Кубка России (два матча – условно), а также штраф в размере 20 тысяч рублей. Обратить внимание президента «Урала» Григория Иванова на необходимость обсуждения данного случая на общем собрании команды и впредь не допустить подобного», – сказал председатель комитета Семен Андреев.

Поединок, прошедший 2 мая в Сочи, завершился победой «Локомотива» со счетом 2:0. В конце матча на поле вспыхнула потасовка, одним из инициаторов которой стал Ари. В итоге бразилец был удален с поля. Также красной карточки у железнодорожников удостоился нападающий Джефферсон Фарфан. В составе екатеринбуржцев аналогичное наказание получили полузащитник Артем Фидлер и форвард Эдгар Манучарян. После завершения игры Павлюченко в очень грубой форме и с использованием ненормативной лексики высказался в адрес бразильца.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Локомотив Урал Павлюченко Роман Ари
Комментарии (14)
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dok66
1494950547
Дааааааа Гриш ! Партия перед тобой поставила серьезную задачу : "пропесочить комсомольца Павлюченко на комсомольском собрании команды" за его непотребное поведение . Интересно , а отчет об этом собрании опубликуют ?
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life85
1494951218
Рома всё правильно сказал,он вообще в последних матчах за клуб порвать готов . Погребняку есть с кого пример брать.
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maxon1256
1494951994
все правильно сделал
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Igor Belousov
1494952700
это не правильно
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leonard1984
1494952712
Интересно, а что Ари дали за удар сзади кулаком в голову футболисту Урала? Или это они допускают подобное и дальше?
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Томь вперёд
1494952949
А пи... Ари бьющий сзади чистенький что ли...?!?!?!
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shinnik
1494953720
Скоро.Смотрите. Отсос дателя "Роман с камнем". Камень в кулаке. ...краткое содержание.."ненависть ко всему быстро бегающему,бьющему исподтишка и лысому.." А это уже политика,Рома...(
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liverpool19861986
1494957238
Все не правы
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Тони Монтана Б
1494988146
всего то...
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paracetamol
1500467573
А с Ари как с гуся вода?
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