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    Павлюченко получил двухматчевую дисквалификацию в Кубке России за оскорбление Ари

    Комитет по этике РФС принял решение дисквалифицировать нападающего «Урала» Романа Павлюченко на четыре встречи Кубка России, две из которых – условно. Напомним, 35-летний игрок позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес форварда «Локомотива» Ари по окончании финального матча турнира.

    «В связи с допущенными нарушениями регламента применить к Павлюченко санкцию дисквалификации на четыре матча Кубка России (два матча – условно), а также штраф в размере 20 тысяч рублей. Обратить внимание президента «Урала» Григория Иванова на необходимость обсуждения данного случая на общем собрании команды и впредь не допустить подобного», – сказал председатель комитета Семен Андреев.

    Поединок, прошедший 2 мая в Сочи, завершился победой «Локомотива» со счетом 2:0. В конце матча на поле вспыхнула потасовка, одним из инициаторов которой стал Ари. В итоге бразилец был удален с поля. Также красной карточки у железнодорожников удостоился нападающий Джефферсон Фарфан. В составе екатеринбуржцев аналогичное наказание получили полузащитник Артем Фидлер и форвард Эдгар Манучарян. После завершения игры Павлюченко в очень грубой форме и с использованием ненормативной лексики высказался в адрес бразильца.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2017 18:26
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 19 июля 2017, 15:32

      А с Ари как с гуся вода?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 17 мая 2017, 05:29

      всего то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 16 мая 2017, 20:53

      Все не правы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 мая 2017, 19:55

      Скоро.Смотрите. Отсос
      дателя "Роман с камнем".
      Камень в кулаке.
      ...краткое содержание.."ненависть ко всему быстро бегающему,бьющему исподтишка и лысому.."

      А это уже политика,Рома...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 16 мая 2017, 19:42

      А пи... Ари бьющий сзади чистенький что ли...?!?!?!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 > Томь вперёд 16 мая 2017, 20:41

      с чего ты взял? Ему 6 матчей дали

      0
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 16 мая 2017, 19:38

      Интересно, а что Ари дали за удар сзади кулаком в голову футболисту Урала?
      Или это они допускают подобное и дальше?

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > leonard1984 16 мая 2017, 20:42

      6 матчей дали ему, так же как и Фидлеру с Манучаряном

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > leonard1984 17 мая 2017, 05:29

      уже давно вердикт вынесли. читать надо внимательнее

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 мая 2017, 19:38

      это не правильно

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      Рейтинг: +162

      maxon1256 16 мая 2017, 19:26

      все правильно сделал

      1
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      Рейтинг: +673

      life85 16 мая 2017, 19:13

      Рома всё правильно сказал,он вообще в последних матчах за клуб порвать готов . Погребняку есть с кого пример брать.

      6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 19:02

      Дааааааа Гриш ! Партия перед тобой поставила серьезную задачу : "пропесочить комсомольца Павлюченко на комсомольском собрании команды" за его непотребное поведение . Интересно , а отчет об этом собрании опубликуют ?

      2
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz > dok66 17 мая 2017, 07:34

      И я точно так же подумал. Комсомольское собрание. Но я абсолютно согласен с Павлюченко. Он всё правильно сказал!

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