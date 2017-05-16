Павлюченко получил двухматчевую дисквалификацию в Кубке России за оскорбление Ари

Комитет по этике РФС принял решение дисквалифицировать нападающего «Урала» Романа Павлюченко на четыре встречи Кубка России, две из которых – условно. Напомним, 35-летний игрок позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес форварда «Локомотива» Ари по окончании финального матча турнира.

«В связи с допущенными нарушениями регламента применить к Павлюченко санкцию дисквалификации на четыре матча Кубка России (два матча – условно), а также штраф в размере 20 тысяч рублей. Обратить внимание президента «Урала» Григория Иванова на необходимость обсуждения данного случая на общем собрании команды и впредь не допустить подобного», – сказал председатель комитета Семен Андреев.

Поединок, прошедший 2 мая в Сочи, завершился победой «Локомотива» со счетом 2:0. В конце матча на поле вспыхнула потасовка, одним из инициаторов которой стал Ари. В итоге бразилец был удален с поля. Также красной карточки у железнодорожников удостоился нападающий Джефферсон Фарфан. В составе екатеринбуржцев аналогичное наказание получили полузащитник Артем Фидлер и форвард Эдгар Манучарян. После завершения игры Павлюченко в очень грубой форме и с использованием ненормативной лексики высказался в адрес бразильца.